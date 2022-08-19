8/19盤中熱門焦點股

今（8/19）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）富鼎卡位電動車鏈 短多急行軍

金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎（8261）獲得國創半導體認購私募後，積極朝向電動車領域發展。富鼎已可量產1,200V高壓絕緣閘雙極電晶片（IGBT）模組。消息面激勵昨股價強勢登頂後，今持續開高走高，表現出色。

碳化矽（SiC）應用亦完成600V蕭特基二極體（SBD）、900V及1,200V高壓MOSFET開發及投產，可望在鴻海MIH聯盟的電動車供應鏈搶得先機。

富鼎上半年受惠於電源供應器需求大增，合併營收22.95億元創歷年新高，歸屬母公司稅後純益5.75億元，較去年同期成長逾1.2倍，每股淨利6.59元優於預期。由於生產鏈進入庫存去化階段，富鼎低壓MOSFET出貨轉弱，7月合併營收月減16.2％達3.34億元，較去年同期減少2.6％，累計前七個月合併營收26.29億元，較去年同期成長9.4％。

全球通膨導致市場庫存出現激烈修正，富鼎以電源供應器市場為主亦受影響，但衝擊不會像手機等消費性電子劇烈。富鼎前幾個季度營收成長有限，主要是晶圓代工產能不足，隨著下半年產能供給增加，富鼎轉向擴大伺服器及新能源領域出貨，包括富鼎與台達電合作開發再生能源儲能及供電系統MOSFET，短期營運或許有陣痛期，但對富鼎下一階段成長將帶來助益。

鴻海及國巨二大集團為了衝刺電動車商機，參與合資的國創半導體增資計畫，再透過國創參與富鼎私募，增資完成後國創將持有富鼎30.08％股權，並成為最大法人股東。富鼎過去幾年在車用功率半導體布局有成，但一直沒有找到合適的合作夥伴切入電動車應用，在國創入股後，富鼎可望藉由鴻海及MIH聯盟找到車用功率元件出海口。

富鼎車用IGBT產品線及技術均已到位，與茂矽合作開發的1,200V高壓IGBT模組，過去因為缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及MIH聯盟配合，雙方產品技術磨合還需要一些時間，但可望找到合適的合作夥伴。

再者，富鼎SiC產品線主要與漢磊合作，已完成600V蕭特基二極體（SBD）、900V及1,200V高壓MOSFET等產品開發，由於SiC磊晶片成本高，富鼎價格競爭力被弱化，但未來會朝功率模組方向發展，可望打進鴻海及MIH聯盟電動車供應鏈。（工商時報 涂志豪）

（2）擴大AI、HPC市占 創意走路有風

IC設計服務廠創意（3443）受惠5G基礎建設、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等接單暢旺，吸引法人逢低布局不手軟，周五開高走高，迄上午9：59暫報大漲4.92%，為619元。

創意獲得台積電先進製程及先進封裝產能支援，並與SK海力士合作，展示全球首款7.2Gbps HBM3方案CoWoS平台，擴大AI及HPC市占率及領先優勢。

公司第二季合併營收53.81億元創新高，避開消費性電子需求疲弱衝擊。公司結算Q2的EPS係5.67元，較首季EPS 4.07元大幅成長，更較去年同期倍數增加；累計上半年EPS係9.74元，基本面力挺短多。

創意今年NRE開案已進入7奈米及5奈米先進製程，主要應用以高速網路、AI及HPC為主，已有更多7奈米及4個5奈米NRE案進行中，未來1～3年將轉為ASIC量產並明顯挹注營收。

創意今年ASIC量產以16及12奈米、7奈米為主，部份產品雖然受到終端需求低迷影響而動能放緩，所幸5G基建、AI及HPC應用接單暢旺，加上晶圓代工產能掌握度提升，營收成長動能強勁。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.致伸(4915)：電動車題材護航，三大法人齊加碼，修正結束，今早彈回70元之上，漲幅逼近2%。

2.AES-KY(6781)：外資偏多，回檔空間有限，多方重拾動能，強拉半根漲停板。

3.倫飛(2364)：證交所列注意股無礙漲勢，今早繼續漲停。

4.萬潤(6187)：先進封裝需求旺，H2營收續看增，早盤穩揚2%，重返80元。

5.泰昇-KY(8480)：私募基金收購題材持續發酵，鎖住漲停紅燈。

6.淘帝-KY(2929)：大陸積極生育措施，為童裝市場添柴，大漲8%。

7.東哥遊艇(8478)：訂單看到後年，今早再寫新天價，攻上漲停。

8.錼創科技-KY(6854)：掛牌首日市值站上百億，早盤再拉漲停，繼續度蜜月。

9.穎崴(6515)：開案量續增，H2有望勝H1，370元輕觸即彈形成短撐，攻回400元。

10.華經(2468)：後市俏+買盤挺，連兩日亮燈漲停，改寫逾10年高價。

11.晶呈科技(4768)：法人看好營收逐年成長3成，毛利率3成，先進製程占營收3成態勢，業績撐腰下，早盤續揚7%，再寫波段高。

12.光聖(6442)：H1獲利+7月營收雙俏，盤初一度快攻漲停，站上7年高價。

13.群創(3481)：面板景氣，年底可望觸底，明年初將有好的開始，早盤買盤按讚力挺，股價反彈6%，重返季線。

14.元太(8069)：季報亮眼+ESL高速成長可期，獲外資連4買相挺，早盤再登天價255元。

15.漢磊(3707)：H1獲利大躍進、每股賺1.33元，法人看好Q3營運可望續締新猷，早盤帶量強彈6%，攻克半年線。

16.友達(2409)：陸擴大限電，轉單題材逢凶化吉，獲投信連15買點火，早盤逆勢勁揚近4%，站穩五日線。

17.台積電(2330)：外資連三天賣超，股價跌2元至518元，失守短均，但強守月季線。

18.富鼎(8261)：攻電動車產業供應鏈，營運添助力，買盤推升股價續強彈5%。

19.創意(3443)：IP矽智財產未來持續看旺，股價領先突破600元創波段新高。

20.晶宏(3141)：電子標籤商機持續發酵，帶動股價續漲逾5%。

21.智原(3035)：上半年賺逾半個股本，並賺贏去年全年，IP矽智財產業看旺，股價續漲逾5%逼近200元。

22.中鴻(2014)：將開出9月盤價將下調，熱軋估調降1,000元，貼近中鋼的降幅，降幅縮減，股價有撐。

23.巨庭(1539)：上半年EPS創4.55元佳績，股價續強攻50元大關。

24.中砂(1560)：上半年每股稅後純益4.92元。受惠拉貨暢旺，再生晶圓Q3看旺，股價漲停創新高。

25.大同(2371)：蔡維力出任總座一個半月閃辭，總經理四度換將，股價跌逾1%。

26.高力(8996)：7月營收創新高。出貨估逐季增，股價續攻新高，衝92元。

27.泰茂(2230)：上半年EPS創3.26元佳績，股價拉第三根漲停。

28.新興(2605)：周四強勢漲停，今早賣壓出籠，開高後壓回。

29.永新-KY(4557)：汽車零件業Q3淡季不淡，7月營收催油門，早盤強彈7%，再寫新高價113元。

(旺得富理財網 即時組)

（4）H2優於H1 同欣電強攻

CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）對下半年展望仍審慎樂觀，周五開高走高，盤中高點一度觸218元，迄上午10：32仍暫報大漲7.02%，為213.5元，表現不錯。

同欣電結算上半年財報，合併營收70.71億元，歸屬母公司稅後純益19.06億元，每股10.67元，上半年獲利賺逾一個股本。

展望下半年，同欣電車用CIS封裝接單暢旺，抵銷消費性CIS需求減弱壓力，陶瓷基板及射頻模組先蹲後跳，下半年營運可望優於上半年。

同欣電車用CIS封裝占總體營收比重達25～30％，今年產能將擴增20～30％，明年亦將維持20～30％的擴產幅度，主要是看好先進駕駛輔助系統（ADAS）滲透率提升，及自駕車逐步導入新車款，相關趨勢亦將推動車用CIS畫素規格由1.3M升級到2M及8M，對同欣電接單帶來成長機會。

同欣電的混合積體電路業務主要來自於汽車壓力感測器、超音波感測頭等，而汽車壓力感測器受惠各國對燃油車效率規範趨於嚴格，對渦輪引擎用於小排放量車款會有助於降低碳排並達到歐盟標準，單顆引擎使用量由兩顆提升至三顆，將有助於下半年營運表現。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（5）價值投資浮現 聯詠持穩向填息之路邁進

驅動IC大廠聯詠（3034），周五開低震盪趨堅，迄上午10：41的市價暫報272元，上漲1.87%，持續往填息之路邁進。由於該股除息前一個交易日的收盤價係300.5元，顯示未來的填息之路，還有一段長路要穩紮穩打的走。

聯詠前波受制以大陸智慧機品牌為首的行動裝置需求積弱，對OLED面板驅動IC（DDI）下半年價格衝擊頗大，使外資對該股看得保守，在毛利率看跌下，部分外資法人一度把該波段目標價，下修至1字頭。

不過，該卻在除息後下挫至230.5元止跌回穩，原因無他，該股單在上半年EPS即繳出逾30元佳績，無論就本益比偏低或價值投資來看，逢低布局的波段投資報酬值持續追蹤。

因為即便消費性電子景氣偏弱，但公司戮力前進高毛利工控、車用與元宇宙等市場的營運轉機契機，不宜漠視。（工商時報 數位編輯）

（6）陸第三代半導體狂漲 漢磊、嘉晶臉色紅潤

晶圓代工廠漢磊（3707）及轉投資磊晶矽晶圓廠嘉晶（3016）周五雙雙開高趨堅，迄上午10：52分別暫報上漲5.05%、5.15%，表現不錯；由於大陸第三代半導體相關概念股，近期也多呈狂飆態勢，顯示該兩股波段行情值持續追蹤。

漢磊與嘉晶上半年獲利都較去年同期大躍進，主要受惠於產能滿載及價格調漲，雖然下半年消費性晶片生產鏈開始庫存調整，但漢磊及嘉晶持續受惠於國際IDM廠擴大委外，加上第三代半導體接單滿載，第三季營運續旺，獲利表現可望續締新猷。

漢磊公告第二季每股淨利0.68元，累計上半年每股淨利1.33元，優於預期。嘉晶第二季每股淨利0.74元，累計上半年每股淨利1.38元，改寫歷年同期新高水準。基本面轉機氣象愈趨浮上檯面。

全球通膨壓抑消費性電子需求，下半年半導體生產鏈進入庫存調整，漢磊及嘉晶受惠於國際IDM廠擴大委外，晶圓代工及磊晶矽晶圓產能維持滿載，至於氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體接單強勁，訂單排到明年上半年，法人看好漢磊及嘉晶第三季營運表現可望續締新猷。（工商時報 涂志豪、數位編輯）

（7）H2營運看升 辛耘展笑顏

半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)周五開高震盪趨堅，迄上午11：08的市價暫報84元，持穩上漲2.56%，表現不錯。

辛耘第二季營運動能增溫，每股盈餘（EPS）1.89元改寫歷史次高，累計上半年每股盈餘3.4元，亦創同期新高。展望後市，在訂單需求暢旺及擴產效益顯現下，公司看好下半年營運可望優於上半年、全年營運將優於去年。

辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年營收為設備代理60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

展望後市，辛耘執行長許明棋日前法說時表示，雖然近期市場有些雜音，但長期成長趨勢不變。由於今年晶圓再生、自製及代理設備訂單需求均優於年初預期，並持續擴增再生晶圓產能，預期下半年營運可望優於上半年、全年營運將優於去年。

辛耘近年持續擴增12吋晶圓再生產能，去年自12萬片增至14萬片，預計本季將進一步擴增至16萬片。法人指出，隨著台積電3奈米進入量產階段，增加再生晶圓及測試晶圓需求，預期下半年再生晶圓供給將持續吃緊，有望挹注辛耘營運動能。（時報資訊 林資傑；工商時報 數位編輯）

（8）中視股價發威 爆量連2日跳空漲停

中視（9928）今（19日）股價跳空漲停，截至上午10點半爆量930張報漲停價21.35元，呈價量齊揚，中視已連兩日漲停，且本業虧損雖減少，但轉機仍待持續觀察，投資人追高宜存風險意識。

中視第7月營收0.73億元，年增16.4%，前七月營收達4.77億元，第二季每股淨值回升至7元，免除變更交易方法（全額交割股），昨（18日）恢復為一般交易方法，上路首日股價漲停19.45元一價到底，成交量放大至231張，較17日57張飆增三倍。

台股這波回攻萬五功臣，以半導體、蘋概股為核心帶動，張貽程分析師推測，相對漲多的族群做波段休息時，中低位階、銅板股的股票就有機會站出來表現，籌碼整理多時的個股有望水漲船高，呈現健康輪動模式。(工商時報呂淑美、數位編輯)

（9）創新板首秀 錼創連拉兩支漲停板

錼創科技周四創新板首秀，繼昨順利拉出蜜月行情的首支漲停板後，今持續乘勝追擊，門開市仍跳高漲停板，報127元，表現搶眼。

新世代顯示器技術MicroLED領導廠商，PlayNitride Inc.錼創科技-KY創(6854)18日以每股105元掛牌，係第一家台灣創新板上市掛牌公司，在新創公司、MicroLED類股、台灣創新板等各方面，錼創科技的成功掛牌，為資本市場開啟嶄新的一頁，具有重大歷史意義。

因未達經濟規模，錼創科技2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商，隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升，最快於2024年將有機會轉虧為盈。法人投資建議為中立，目標價僅給予110元，但今漲停板價報115.5元，已超越該目標價。

面對台股相較國際金融市場的成交量低、股價低迷等可能窘境，美國、香港上市也是先前選項之一，錼創科技董事長李允立周四也在證交所掛牌典禮上表示，坦言會害怕。

但錼創本來就是個挑戰極限的公司，現階段營運也走在正確且不錯的道路上，創新板公司有信心，也有責任，為台灣新創事業走出不同的路，而且一點都不孤單，與證交所、合作夥伴等將一起創造了不起的成就。最後更信心喊話，面對台灣資本市場，面對台灣創新板，We are ready。

錼創科技持續與潛在客戶保持良好互動，共同開發MicroLED各種顯示應用，例如：車用顯示器、穿戴式顯示器、元宇宙等，並同時持續研發新技術。

另根據2022年4月調研機構Omdia研究指出，預估到2028年MicroLED顯示器市場規模將增加至166億美元，年複合成長率高達159%，未來全球MicroLED顯示器產業成長快速且樂觀，電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠，在終端產品搶先導入MicroLED應用，可為錼創科技的營收提供強勁的動能，未來業績成長可期。（時報資訊 葉時安）

（10）倫飛連拉7根漲停 盤中123.5元續創新高

市場稱為「朱立倫概念股」的筆電廠倫飛今天起列為分盤交易處置股票，每5分鐘搓合一次，倫飛股價早盤跳空漲停至123.5元，續創掛牌上市以來新高，自8月11日以來連拉7根漲停。

倫飛7月合併營收約新台幣7800萬元，年增3.6%，單月淨利900萬元，年增55.9%；累計今年前7個月合併營收約5.13億元，年增3.3%。

為健全財務結構，倫飛去年減資17.11億元，減資比率超過87%，減資後股本剩2.48億元。今年倫飛宣布普通股配發現金股利1元、特別股配發現金股利2元，終止連續21年零配息紀錄。

倫飛主要生產軍規筆記型電腦與平板電腦，自有品牌Durabook營收占比75%。從2001年至2020年近20年時間，倫飛股價幾乎在個位數徘徊，但近一年快速飆升，由於倫飛董事長高育仁是國民黨主席朱立倫的岳父，引發市場討論。

倫飛近6個交易日收盤價從70.2元漲到112.5元，大漲逾60%。台灣證券交易所18日公告，倫飛連續3個營業日達公布注意交易資訊標準，列為分盤交易處置股票，處置期間自8月19日起至9月1日、共10個營業日。

證交所依規定處置措施包括，以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；投資人每日委託買賣數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。（中央社）