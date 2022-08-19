8月19日一分鐘強弱勢股
8月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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東哥遊艇(8478)
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10.00
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高端消費受景氣影響有限，在手訂單能見度已達2024年
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晶呈科技(4768)
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10.00
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半導體特殊氣體需求暢旺，下半年營收有望優於上半年
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台微醫(6767)
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10.00
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脊椎醫材銷售穩健成長，單季拚轉盈，全年虧損可望收斂
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富喬(1815)
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10.00
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法說報佳音，吸引市場買盤湧入，收盤仍高掛12.11萬張委買單
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錼創科技-KY(6854)
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9.96
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創新板首家掛牌企業，18日以每股105元上市，連兩日漲停
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均豪(5443)
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9.96
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與志聖、均華組成G2C+聯盟大打團體戰，股價19日完成填息
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全友(2305)
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9.92
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光罩宣布取得公司普通股 1.54萬張，躍居單一最大股東
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新盛力(4931)
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9.92
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受惠非IT三大領域訂單大幅成長，上半年獲利顯著提升
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德微(3675)
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9.91
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持續提升車用電子等高毛利產品比重，拚全年賺進一個股本
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益得(6461)
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9.89
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兩款抗氣喘吸入劑產品分別申請海內外藥證，營運可期
製表：柯宗沅
8月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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碩禾(3691)
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10.03
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擬辦理現增發行新股1,600萬股，每股發行價115元
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易威(1799)
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9.82
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因Q2財報淨值已低於所列示股本二分之一，列為變更交易方法
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偉聯(9912)
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8.33
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連兩季虧損，上半年較去年同期由盈轉虧，EPS-0.11元
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全譜(6228)
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6.18
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客戶訂單量下滑，累計前7個月營收僅0.28億元，年減逾五成
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亞元(6109)
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6.16
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董事會決議辦理現增1,200萬股案，股價高檔拉回，多空駁火
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精剛(1584)
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6.05
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訂單能見度清晰，惟外資單日大賣1,134張，跌破月線
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神準(3558)
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5.69
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逢高獲利了結賣壓出籠，三大法人聯袂賣超2,882張
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台端(3432)
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4.79
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遭列處置股後量能急凍，短線面臨技術指標過熱修正壓力
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晶睿(3454)
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4.61
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下半年營運仍將面臨通膨、俄烏戰爭等變數，股價攻高回落
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安瑞-KY(3664)
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4.47
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上半年虧損較去年同期進一步放大，每股淨損1.67元
製表：柯宗沅
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