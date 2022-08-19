8月19日一分鐘強弱勢股

8月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

東哥遊艇(8478)

10.00

高端消費受景氣影響有限，在手訂單能見度已達2024年

晶呈科技(4768)

10.00

半導體特殊氣體需求暢旺，下半年營收有望優於上半年

台微醫(6767)

10.00

脊椎醫材銷售穩健成長，單季拚轉盈，全年虧損可望收斂

富喬(1815)

10.00

法說報佳音，吸引市場買盤湧入，收盤仍高掛12.11萬張委買單

錼創科技-KY(6854)

9.96

創新板首家掛牌企業，18日以每股105元上市，連兩日漲停

均豪(5443)

9.96

與志聖、均華組成G2C+聯盟大打團體戰，股價19日完成填息

全友(2305)

9.92

光罩宣布取得公司普通股 1.54萬張，躍居單一最大股東

新盛力(4931)

9.92

受惠非IT三大領域訂單大幅成長，上半年獲利顯著提升

德微(3675)

9.91

持續提升車用電子等高毛利產品比重，拚全年賺進一個股本

益得(6461)

9.89

兩款抗氣喘吸入劑產品分別申請海內外藥證，營運可期

製表：柯宗沅

8月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

碩禾(3691)

10.03

擬辦理現增發行新股1,600萬股，每股發行價115元

易威(1799)

9.82

因Q2財報淨值已低於所列示股本二分之一，列為變更交易方法

偉聯(9912)

8.33

連兩季虧損，上半年較去年同期由盈轉虧，EPS-0.11元

全譜(6228)

6.18

客戶訂單量下滑，累計前7個月營收僅0.28億元，年減逾五成

亞元(6109)

6.16

董事會決議辦理現增1,200萬股案，股價高檔拉回，多空駁火

精剛(1584)

6.05

訂單能見度清晰，惟外資單日大賣1,134張，跌破月線

神準(3558)

5.69

逢高獲利了結賣壓出籠，三大法人聯袂賣超2,882張

台端(3432)

4.79

遭列處置股後量能急凍，短線面臨技術指標過熱修正壓力

晶睿(3454)

4.61

下半年營運仍將面臨通膨、俄烏戰爭等變數，股價攻高回落

安瑞-KY(3664)

4.47

上半年虧損較去年同期進一步放大，每股淨損1.67元

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組