8/19盤前》訂單滿！這檔營運能見度「發」

台股今（8/19）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股熄火終結連五漲，投信資金仍投以關愛眼神，18日續買7.51億元後，已將連買天數正式推向「4字頭」，投信使出「洪荒之力」作多，持續堆高歷史最長連買紀錄。

台泥（1101）、大聯大（3702）、微星（2377）獲買盤眷顧，連續買超逾30天。（閱讀全文）

2.中興電（1513）董事長江義福表示，台電預計10年強化電網韌性計畫，千億元商機的加持，中興電今年台電新增GIS（氣體絕緣開關設備）訂單160多億元，整體在手訂單230億元，2025年前營收及獲利呈成長趨勢，看好營運向上趨勢，可延續至2030年。

法人依據中興電上半年EPS達2.43元，前七月合併營收106.12億元，改寫同期新高推估，今年合併營收有機會挑戰近220億元、EPS攀升至5元，雙雙締造史上新高。 （閱讀全文）

3.工業電腦廠廣積（8050）受惠工業自動化需求爆發，以及網安設備換機潮顯現，接單動能強勁，且大多為3年～5年長單，因應既有訂單及新增客戶需求，公司規劃在平鎮廠區陸續增加兩條SMT產線，預計今年底、明年第二季完成，挹注營運動能。

4.半導體測試介面廠穎崴（6515）18日召開法說會，穎崴董事長王嘉煌預期，隨著在地客戶持續擴大產能，對穎崴未來營運抱持樂觀展望。副總經理陳紹焜指出，雖然PC、消費性及智慧手機下半年需求低迷，但客戶開案量仍持續增加，加上車用電子、HPC需求提升，下半年營運有望優於上半年表現。

5.南寶（4766）18日舉行法說會，執行長許明現表示，受惠品牌客戶積極回補庫存與終端需求強勁，加上去年受越南疫情影響基期偏低，鞋材接著劑業務第三季成長動能，將相當強勁，第三季營收更上層樓。看好今年營收、獲利齊創新高。

6.彩晶（6116）18日舉行法說會，產品技術暨製造中心副總吳許合表示，下半年面板產業仍下行，但彩晶只有一座廠，產品和客戶分散，受衝擊比較少，下半年將維持90～95％稼動率。公司看好車載面板需求，下半年出貨和上半年相當，2023年新產品量產，預估車載面板出貨將有30～50％的高成長。

7.玻纖布／紗廠富喬（1815）18日受邀參加櫃買中心舉辦業績發表會，總經理陳壁程表示，今年大環境不利因素多，消費性電子需求保守，但受惠歐美工業級需求穩定，以及富喬具備5G高頻高速玻纖布產品能力，對於下半年營運持謹慎樂觀看法。

8.大陸限電風波由四川蔓延至長江三角洲，泰鼎-KY因主要生產基地設在泰國，短線具轉單想像題材。

9.91APP（6741）18日舉行法說會，董事長何英圻表示，雖然去年同期受到疫情影響而導致基期較高，但整體來說大趨勢不變，仍看好台灣電商產業發展，預期下半年將有望優於上半年，第四季營運表現有望再創歷史新高。

10.隨著疫情趨緩、百貨人潮與業績逐步回籠，遠百總經理徐雪芳18日出席信義A13新餐飲櫃位忠青商行開幕時表示，截至目前為止，全台在新開店竹北店等挹注下，遠東百貨業績較去年同期增長33％，其中，台中大遠百與信義A13兩店成長率最高，而竹北店更有望上調年營業額目標超越60億元。

11.主要客戶訂單量增加3成以上，加上原物料上漲順利轉嫁，羽絨衣大廠廣越（4438）指出，7月營收已創歷史新高，8、9月又是今年出貨最旺的二個月，預期第三季營運可望創單季歷史新高。

訂單能見度已到明年第一季，目前產線產能全開，市場預期，廣越今年營收、獲利都可望創上市以來高峰。

12.群創（3481）18日舉行法說會，由於庫存去化緩慢，公司下修第三季營運展望，預期出貨季減10～15％，平均產能利用率約50～70％。總經理楊柱祥表示，中國618和美國Prime Day銷售成長轉正，再加上四川限電影響面板產出，兩大因素之下，有望加速庫存去化，預期今年年底會是這一波循環的底部，明年初將有好的開始。

13.杏輝（1734）上半年EPS表現眼，以0.87元交出近八年新高獲利，董事長李志文18日在集團聯合法說會中表示，將採多引擎齊發策略拓展營運版圖，預計2023年推出三項新學名藥、四項功能性食品，並聯手日本藥廠進軍東協市場。

至於杏國（4192）則加速大陸胰臟癌三期臨床試驗，並修正臨床企劃書向FDA申請補件。

14.錫製品廠商昇貿（3305）產品結構調整有成，無懼市場雜音，上半年營運淡季不淡，加上業外有處分廠房利益挹注，上半年獲利創歷年同期新高。

展望下半年，儘管大環境雜音仍在，但公司看好電源客戶、網通、伺服器等需求穩健，低溫錫轉換也有望逐步顯現，對下半年營運維持審慎樂觀看法。

15.在宅經濟退燒及通膨衝擊購買力之下，不論是液晶電視、還是筆電、智慧型手機，買氣全面走弱，面板產業的展望乏善可陳。只有汽車產業因為消費者走向戶外、以及電動車推波助瀾之下，需求逆勢成長，成為主要面板應用當中的唯一亮點。

16.我國去（2021）年半導體產值高達新台幣4.1兆元，位居全球第二。經濟部18日表示，將持續鼓勵業者擴大在台投資規模。據悉，由於今年上半年生產指數都呈現正成長，今年半導體產值有望突破去年。

17.台灣創新板首家登板的錼創科技-KY創18日上市，蜜月行情甜蜜蜜，一早開盤直接跳空飆漲停115.5元一價到底。上市首日市值突破百億，達123.59億元。證交所董事長林修銘指出，錼創是創新板重要指標，希望能吸引更多好公司來掛牌，未來合格投資人的門檻一定會再往下降，讓更多投資人參與，以扶植更多創新產業發展。

18.18日台股大盤震盪走弱之際，櫃買市場則有元太強攻漲停且波段新高價，帶動短線追價買盤，神準及晶宏都收漲停，創惟、力旺、漢磊、昇達科也漲逾3％，生技股的保瑞及健喬則分別大漲4.58％、6.01％。市場關注近期續漲力道。

19.日前繳出黯淡的7月經濟數據後，大陸政府單位拚經濟壓力倍增，各地近期再推消費券等措施，拉動消費。工信部最新公告強調，將透過重大投資項目，在重點十省進行引導、擴大汽車、家電、綠色建材等大宗商品的消費需求。

20.台美21世紀貿易倡議18日宣布啟動談判。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中指出，我方希望9月進行首輪會議，並爭取在台北進行，11項議題中，貿易便捷化、中小企業、反貪腐有望納優先選項，一旦完成小範圍成果，最快年底會先簽署協定。

21.澳洲官方18日公布7月就業報告，失業率續降到3.4％，觸抵48年新低水位，強化對澳洲央行（RBA）的升息預期，9月料再調升基準利率2碼（50個基點）。

22.經濟部8日公布科技產業園區（原加工出口區）上半年營運統計，受惠於半導體封測及出口持續成長帶動，園區各項營運指標仍全面走揚，營業額更創下連續24個月正成長，半年首度突破2,500億元，全年上看5,000億，貿易額年增率也高達約30％，繳出園區史上最強上半年成績單。

23.受和泰產險防疫保單損失拖累，車業績優生和泰汽車第二季財報首現赤字，和泰車總經理蘇純興18日，此為一次性損失，和泰車本業仍穩健，挺過這次「壓力測試」後，對營運更有信心。

24.台美21世紀貿易倡議聚焦11議題，18日宣布啟動談判。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中細數洽簽台美BTA對個別產業的好處，針對農業，我方期待擴大三種農產品外銷美國；也希望幫助中小企業跟服務業出口。

25.勞動部18日敲定基本工資審議委員會將於9月1日登場，據悉，透過各項指標計算出漲幅應逾5％，約上看5.52％，但大部分資方委員都希望「不要連兩年突破5％」，預計當天將掀起調幅5％保衛戰。

26.開年來美股一路下探，股神巴菲特逢低進場撿便宜，旗下柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年上半年在股市砸下將近600億美元，規模超越過去三年水準，而且至今沒有縮手跡象。

27.國銀辦理財管業務2.0再升級。金管會發布新規定，開放已獲准辦理高資產客戶財管業務的銀行，可用信託方式，受託投資「未具證券投資信託基金性質」的境外基金，提供客戶更多元金融商品及服務，銀行只要完備相關內規後即可逕行開辦，不必再向金管會申請。

28.汽車電子系統複雜度與日俱增，導線架、連接器、線束、氣體感測元件等需求水漲船高，摩根士丹利證券指出，電力相關零組件在電動車昂首環境中，內含價值明顯提升，初評台系雙指標股，鍾情順德（2351）、給予「優於大盤」投資評等，貿聯-KY（3665）則為「中立」。

29.台積電漲多休息，由台積電聯盟家登（3680）、中砂（1560）接棒演出，法人看好耕耘有成的家登及在3奈米鑽石碟擁有寡占優勢的中砂。

B.利空因子：

1.美國聯準會（Fed）17日公布的7月例會會議紀錄顯示，聯準會官員支持繼續升息以抑制頑固的通膨，消息激勵美元18日勁升至三周新高紀錄。追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數，18日揚升0.43％至107.12，創下7月稍晚以來最高水準。

2.日韓中台等亞洲地區疫情居高不下，日本單日逾25萬例，再創單日新高，韓國為19周來同日最多，大陸則是逾3個月新高。在全球逐步解封下，這波快速躥升的疫情，恐怕又會延遲5洲各國規劃重新開放國境及航空觀光的時程。

3.大陸2022年經濟充滿挑戰，不僅剛公布的7月份宏觀數據皆遜於預期，外界更憂心連日高溫氣候將讓大陸重演去年「拉閘限電」的夢魘，猶如在疲弱的復甦火苗上澆了冷水。多家投行最新報告看衰前景，野村更認為大陸今年GDP年增率僅剩2.8％，等同宣告「保3無望」。

4.鴻海18日舉辦中元普渡，時事題「四川限電」再度成為必考題，鴻海董事長劉揚偉不諱言，四川限電對鴻海集團當地廠區「當然有影響」，不過，目前看來影響不大，推測此次的四川限電與極端氣候、乾旱有關，相形之下，「沒水比沒電更可怕」。

5.當前大陸面臨著1961年以來的最強熱浪，酷熱高溫正痛擊長江流域，在降雨急減、水電衰竭下，四川、重慶、長三角近日均傳出限電危機。經濟受創的同時，旱象持續還將對農作物造成威脅，恐影響大陸今秋農糧收成，進而推升物價。

6.俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，令歐洲天然氣價格狂飆，甚至達到美國的7倍。德國近日宣布將加徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應轉換。據天然氣市場營運商Trading Hub Europe推估，此舉恐令德國家庭一年要多付近500歐元（約1.5萬台幣）的天然氣費用。

7.熱浪來襲促使民眾狂開冷氣降溫、電廠發電需求暴增，導致美國天然氣庫存水位加速下滑、價格飆至14年新高。這恐怕抵銷近日汽油價格下降帶來的好處，讓通膨壓力居高不下。

8.Micro LED在錼創科技登板掛牌之後，成為創新股代表，然而受到總經不確定因素影響，市調出具的8月份最新報告顯示，今年全球Micro LED大型顯示器產值，較今年初的預估值下修了64.8％。韓媒也報導，三星去年推出的110吋Micro LED電視，銷售趨近於零，並且無限期延後80吋、90吋產品的推出時程。

9.大同再傳高層人事異動，經營權變天不到二年來，上任僅49天的第五任總經理蔡維力18日宣布閃辭，成為大同任期最短的總經理，目前由大同副董王金來暫代總經理一職。

新聞透析：打天下難，治天下更難！百年大同公司在市場派入主後，不到二年換上五任總座，18日傳出第五任總經理蔡維力閃電請辭，大同股價由紅翻黑，投資市場對陣前頻換將已做出表態。大同目前四位大股東，其中三股勢力都來自市場派，應該最有感，如果經營團隊不穩定，奢談重整組織、創新，朝著發放股利的目標前進。

10.進口車缺車問題遲未改善，晶片荒、上海封控、疫情變化等不利車業供應鏈變數橫生，和泰汽車有高達1.6萬張進口車訂單等不到車，18日無奈宣布，下調全年台灣新車總銷量預估6.5％，從原估的46萬輛降至43萬輛，今年車市展望由增轉減，連續第二年下滑。

11.壽險公會統計，壽險業務員登錄人數7月少掉5,911人，總登錄人數跌破38萬人次，降到約37.43萬人，是2018年8月之後、即47個月新低人數，且今年前七個月累計已少1.37萬人，應是17年來同期最大減幅。

12.被金管會抽查抓到宣告利率不當的13家壽險公司，裁罰結果出爐，13家公司有21張保單宣告利率不當，除台新人壽的金豐盛先前已被保險局停售，全球人壽的美高利已自行停售，其他公司共19張保單，18日文到後「立即停售」，且未來再觸犯類似缺失，將會被重罰。

13.美國近月不斷升息，美國信用卡利率隨之躍升，意味民眾利息負擔大幅增加。根據美國消費者財務保護局（CFPB）資料，用戶若有5,000美元的未繳卡費，估計一年必須額外支付1,000美元的利息。

14.近來航運費率雖然下跌，但港口依然壅塞，仍是阻礙全球貿易的主要問題，進出口業者目前最擔心的是，貨物輸送能否趕上攸關全年業績的年終銷售旺季。

15.去年初特殊目的收購公司（SPAC）是華爾街炙手可熱的投資之一，然而一年半過後，這類投資熱潮急速消退，今年7月沒有任何SPAC籌資案，寫下逾五年首見，儘管8月到目前為止有些零星案件，但仍遠遜於去年創紀錄的榮景。

16.財政部北區國稅局表示，在我國境內銷售、產製及進口六種產品需課10％奢侈稅，包括50萬元以上的入會權利、家具、飾品等，以及高價小客車、飛機或直昇機，還有船身超過一定長度的遊艇。

17.「不二價」可能只是都市傳說。最新市調顯示，全台50筆標榜不二價的預售屋和新成屋中，對比實價登錄揭露資訊，真正作到「不二價」只有二筆，其餘96％還是可以談價錢，主要原因是，國人買房還是習慣殺價，加上有些建商開價偏離行情，因此建案要落實不二價，還有段路要走。

18.智慧型手機修正到盡頭了嗎？可能還沒有。根據韓媒報導，三星不僅沒有在第四季增加手機零組件的拉貨，更將10、11月智慧型手機合計出貨量目標下調至3,400萬支，比上一季更差，全年出貨量目標則下滑至2.6億支，比2021年還要少。

隨著全球Android需求在2022年底前反彈無望，三星手機在台供應鏈如聯發科、神盾、聯詠、瑞鼎等供應商，估計多少都會受到影響。（閱讀全文）

19.大陸限電風波由四川蔓延至長江三角洲，影響擴及江蘇、浙江、及安徽等地，筆電、半導體、PCB、IC載板等電子零組件廠商受衝擊。

20.聚陽（1477）客戶Target獲利大幅低於市場預期，庫存調整壓力巨大，金控旗下投顧示警下半年對台系成衣廠訂單動能恐仍趨緩，聚陽受影響最大；摩根士丹利證券更指，聚陽近期股價反彈後，投資吸引力明顯不足，維持「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅135元。

21.茂訊電腦（3213）18日法說會，對強固型電腦業務營運能見度及國內筆電通路業務釋出正向看法。惟因受部分IC元件及電池、電芯等料件仍有短缺影響，遞延訂單需求在下半年仍難滿足。

22.由於鉛酸電池廠需求穩定，泰銘（9927）今年第三季營收可望持穩，不過，因國際鉛錠價格受到美元走強、利率攀升的影響，比第二季下滑，泰銘仍處消化相對高價鉛錠庫存的期間，將使第三季獲利空間受到壓縮。

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