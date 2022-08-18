大盤無量 中小型股剽悍

18日大盤震盪拉回守季線之際，中小型股續揚攻堅，其中，櫃買指數更是逆勢上揚及創波段新高，將挑戰半年線195.74點，元太、神準、力旺、漢磊等題材股強勢攻堅，市場關注近期續漲力道。

康和證券投資總監廖繼弘指出，台股雖有國安基金啟動護盤，帶動盤勢反彈千餘點，但因兩岸地緣政治風險升高，表現落後國際股市，以美股四大指數彈上半年線，日經指數高於年線，法、德股市也站上半年線，18日台股震盪收低15,396.76點，盤中低檔15,311點逼臨季線，然成交值萎縮至2,000.25億元；反觀中小型股獲法人及中實戶買盤，逆勢帶量攻堅，櫃買指數收高193.57點。

廖繼弘表示，當大盤量能無法有效放大時，中小型股較有表現機會，從之前網通股到汽車零組件以及電動車股，目前已輪漲到IP矽智財股，相關題材股創意、世芯-KY、晶心科、力旺、M31等，都是盤面熱門股，另台積電下半年展望佳，台積電商機概念股中砂、家登也有強勢表現。

18日大盤震盪走弱之際，櫃買市場則有元太強攻漲停且波段新高價，帶動短線追價買盤，神準及晶宏都收漲停，創惟、力旺、漢磊、昇達科也漲逾3％，生技股的保瑞及健喬則分別大漲4.58％、6.01％。

廖繼弘指出，本波大盤指數高檔未碰觸到下降趨勢線（約15,600點），櫃買指數展現強勢，櫃買指數10日線186.70點已高於季線186.40點，且9日K、D指標高檔鈍化，將領先大盤挑戰半年線195.74點，如突破有機會進一步上攻200點整數關卡。

以十檔帶量強勢中小型股，其中18日法人買超元太5,471張、買超神準1,767張、買超漢磊544張、買超創惟207張、買超力旺171張；至於保瑞及健喬2檔強勢生技股，18日法人買超量各7,367張、443張。

進一步檢視個別法人動向，18日外資買超健喬7,252張、買超元太4,143張、買超神準1,560張。18日投信買超元太1,198張、買超保瑞270張、買超漢磊225張、買超家登184張。18日自營商買超漢磊781張、買超晶宏276張、買超創惟236張。