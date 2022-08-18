錼創首登創新板 市值破百億

台灣創新板首家登板的錼創科技-KY創18日上市，蜜月行情甜蜜蜜，一早開盤直接跳空飆漲停115.5元一價到底。上市首日市值突破百億，達123.59億元。證交所董事長林修銘指出，錼創是創新板重要指標，希望能吸引更多好公司來掛牌，未來合格投資人的門檻一定會再往下降，讓更多投資人參與，以扶植更多創新產業發展。

錼創科技-KY創上市首日成交量497張，收盤仍有786張買單高掛。不過，受到關注的是，上市首日外資賣超達213張，另自營商小賣2張，合計三大法人賣超215張，籌碼戰攸關未來蜜月行情備受關注。

證交所18日盛大舉行台灣創新板首家登板－錼創科技-KY上市掛牌典禮，金管會證期局長張振山致詞表示，近期已持續完善創新板制度，以扶植更多創新產業發展，期許錼創上市後有優異表現，為創新板奠定良好的標竿。

為協助新創產業發展，林修銘積極形塑「台灣創新板」的主板上市新品牌，他致詞時指出，錼創上市後，台灣資本市場發展邁入重要里程碑，期待錼創上市後，能夠將創新理念傳遞下去，吸引更多新創公司一起成為台灣創新板的生力軍。目前證交所已與8家公司創新板潛在對象接觸中。為吸引更多企業來創新板掛牌，林修銘說，除已組成專責上市推動服務團隊，未來也將持續加強市場溝通，期能與各中介機構及新創生態圈等資源整合，共同努力協助我國新創企業上市籌資，帶動正向循環。

林修銘並指出，這些有創新及前途發展的公司，在嬰兒時期來創新板上市，給予籌措資金能量，但同時也希望對投資人有所保護，給予門檻的限制，隨著未來推出的成功及教育的推廣，以及台灣科技島的生態圈形成，投資人具有一定科技創新的知識與能力，未來門檻一定會往下降，希望有更多投資者參與。

錼創目前資本額達10.7億元，大股東依規定須鎖住持股二年，法人估計，目前在外流通籌碼僅4,000多張，上市首日市值突破百億，達123.59億元。

市調下修Micro LED今年產值

Micro LED在錼創科技登板掛牌之後，成為創新股代表，然而受到總經不確定因素影響，市調出具的8月份最新報告顯示，今年全球Micro LED大型顯示器產值，較今年初的預估值下修了64.8％。韓媒也報導，三星去年推出的110吋Micro LED電視，銷售趨近於零，並且無限期延後80吋、90吋產品的推出時程。

根據TrendForce最新研究數據顯示，估計至2026年Micro LED大型顯示器的4吋wafer約當量為114萬片，產值預計達27億美元，2021～2026年複合成長率約241％。

但值得注意的是，該市調今年1月公布的2026年數據原為45億美元，這次更新的產值數據（27億美元）下滑了四成。若以今（2022）年的產值估計來說，一月時估約5,400萬美元，但8月再調整後的估計值已降至1,900萬美元，掉了快65％。

對此，TrendForce表示，今年遭逢俄烏戰爭、通貨膨脹導致消費信心薄弱，因此有所修正。此外，該單位經具體檢視Micro LED產業現況後，認為無論是技術挑戰、成本結構、有能力量產的供應商等指標的整體狀況，都較原先保守，特別是大型顯示器是現階段引頸期盼的首要產品，然現階段龍頭品牌廠商延遲推出量產性的商品，考量Micro LED可能需要更長的時間醞釀，因此同步下調2022～2026年各應用的產值。

不僅如此，韓媒Business Korea報導，三星電子去年發表110吋Micro LED電視，售價高達1.7億韓元（約新台幣391萬元），但存在品質問題。報導中引述市調公司Omdia的數字指出，今年全球液晶電視面板出貨約2.5億片，價格高數倍的OLED電視面板約一千萬片，至於高貴的Micro LED電視面板出貨不到一千片。這主要都是用於展示與樣品生產，如果換算成銷售數字的話，目前銷售接近於零。

同時，還有愈來愈多報告指出Micro LED商品有缺陷。韓媒指出，三星位於曼哈頓、南韓的商店中都可看到Micro LED商品展示後出現缺陷，因技術難度高，三星還沒有擴大Micro LED陣容，原本三星計畫在去年推出80吋、90吋產品，但發布時間已被無限期延後。