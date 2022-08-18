BA.4、BA.5恐掀疫情高峰 專家：搶進快篩股

本土疫情恐再升溫，日前驚見首例Omicron BA.4本土病例，確診者的3名同住家人中，1人基因定序確定為BA.4，尚有1人待定序，為一起家庭群聚，目前國內BA.4累計2例、BA.5累計58例。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝示警，下周起國內疫情可能反轉上升，市場預期BA.5疫情即將到來。今（18）日買盤搶進快篩概念股，ABC-KY（6598）奔漲停，寶齡富錦（1760）股價來到149元，漲幅逾5％，亞諾法（4133）漲1.97％、泰博（4736）漲1.72％。

資深證券分析師認為，生技族群並非台股主流，技術線圖拉長來看，生技股都是在有利多消息時噴漲，利多反應之後，股價就會回落；因此，建議以短進短出為宜，以技術面、消息面為主，基本面、籌碼面為輔，高價股可沿5日、10日均線操作，訊號轉弱即出場或破5日、10日均線，回測月線找買點。

BA.4與BA.5是Omicron的亞型變異株，首次於南非現蹤，現已傳入台灣，市場憂心恐掀二度感染潮，尤其雙北確診人數已經開始在攀升；王必勝指出，全過疫情確診數字本周還是持平，不過整體比較，可以發現北部已經開始上升，跟先前評估大致相同，預期下周開始整體上升，且已北部上升更多，絕大多數都是還沒確診過的。

新光全球生技醫療基金經理人表示，醫療產業需求剛性不易取代，加上新藥上市、臨床進度及併購題材持續拉抬下，第3季仍看好中小型新藥股、大型藥企股有表現機會，可望持續吸引資金流入，上市生技醫療類股指數今日上漲2.49％，傲視類股群雄。

（旺得富理財網 黃順德）

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