庫存調整壓力 內外資示警聚陽

聚陽（1477）客戶Target獲利大幅低於市場預期，庫存調整壓力巨大，金控旗下投顧示警下半年對台系成衣廠訂單動能恐仍趨緩，聚陽受影響最大；摩根士丹利證券更指，聚陽近期股價反彈後，投資吸引力明顯不足，維持「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅135元。

永豐投顧指出，出貨Target的台灣供應鏈以聚陽、儒鴻為主，2021年Target占聚陽營收23％，儒鴻過往來自Target營收占比則僅6％～8％，產業面而言，考量品牌與通路客戶端下半年仍有較大庫存去化之壓力，過往去庫存周期亦較容易影響台系成衣廠之獲利表現，將聚陽投資評等降為「中立」。

摩根士丹利證券則針對聚陽發出「戰術性賣出」報告，並指出，聚陽股價過去一個月來大漲31％，遙遙領先大盤的5％，這主要是在反應市場認為美國通膨狀況略見減緩，期望聚陽的訂單前景「沒那麼糟糕（less bad）」。

不過，就在聚陽股價經過一輪大漲，現已來到市場預估2023年每股純益的15倍位階，大摩判斷，市場的樂觀預期已經完全反應在股價上。就算採用市場高度樂觀的「明年獲利不衰退」預期，本益比也有14倍，並不具投資吸引力，因而認為股價將開始回落。

金控旗下投顧法人則指出，品牌端將於明年第二季起，才回到較健康的庫存水位、重啟拉貨，整體庫存調整期約二至三季，影響代工廠營運表現，重演2016～2017年庫存調整期基本面獲利衰退，股價呈現區間盤整，因此，建議旗下客戶對成衣製鞋類股轉保守操作，靜待終端銷售轉強、拉貨動能重啟訊號出現。

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