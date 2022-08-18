外資賣超77億 國家隊老神在在 台股整理

三大法人賣超台股77.36億元

台股今天跌68.69點，收在15396.76點，成交值新台幣1978.79億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超77.36億元。

自營商賣超7.47億元，投信買超7.5億元，外資及陸資賣超77.39億元。

業內人士指出，台股短線拉回整理，目前看起來，仍屬技術性修正，在國家隊法人逢低護盤做後盾下，大盤波段趨堅整理格局仍審慎樂觀。

（中央社）

《盤後解析》法人觀望ing 短線恐測季線

台股雖然今天開低，但下跌力道有限，指數終場僅下跌68.69點，跌幅0.44％，以15396.76點作收，成交金額1978.79億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，美國聯準會(Fed)公布上次例會政策會議記錄顯示，與會委員在7月底認為「幾乎沒有證據」顯示美國通膨壓力正在緩解，並決心迫使經濟盡可能放緩，以控制物價急升的趨勢。預計Fed將在下個月加息50或75個基點，受到會議記錄仍偏鷹派，美股出現漲多回檔，由於近期升息已經影響房市、GDP，若持續升息，整體成長趨緩更為明確，不利於近期反彈的股市。

美元近期在經過回檔整理後出現轉強，指數回到季線之上，也使得亞幣近期再度轉弱，跌破月線，台幣有可能再度測試30元整數大關，不利資金再度進入台股。

法人態度上，外資期貨未平倉多單維持在萬口，但現貨市場近期近期出現賣超，本土投信在集中、櫃買市場則是出現買超，但政府基金近期也在股價上漲出現減碼，整體法人態度上偏向中性偏保守。

籌碼面部分，融資在近期仍持續觀望維持在低檔，融券餘額也持續維持高檔，散戶信心相對薄弱，綜合資金、法人與散戶態度來看，整體多方仍佔優勢，但上檔反壓逐漸顯現，短線可能有機會測試季線支撐。

（時報資訊 莊丙農）

台股下跌68.69點 電子休兵、生技醫療股強勢

台股今天震盪收低，開盤一度下挫逾百點，尾盤跌幅收斂，終場下跌68.69點，收15396.76點。盤面上，台積電、聯發科等電子權值股休兵，生技醫療類股表現強勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，官員仍決心繼續升息以對抗通膨，美股主要指數收黑，影響台股今天盤面走勢，終場跌幅0.44%，收15396.76點，成交值縮水至新台幣1978.79億元。

盤面上，大型電子權值股台積電終場下跌7元，收在520元，跌幅1.33%；聯發科下跌1元，以702元作收，跌幅0.14%。今天除息的大立光盤中一度翻黑，尾盤重聚人氣，收在平盤價2035元。

紡織雙雄聚陽、儒鴻在美國大型零售商達吉特（Target）財報欠佳、高庫存等利空消息影響下，今天走勢疲軟，終場聚陽下跌2元，收在181.5元，跌幅1.09%；儒鴻下挫6元，以456.5元作收，跌幅1.3%。

鋼鐵類股在中鋼9月盤價跌幅縮小等訊息帶動下，表現有撐，終場類股漲幅0.34%。航運類股走勢偏弱，貨櫃股漲跌互見，長榮收盤時由紅翻黑，萬海賣壓湧現收黑，貨櫃三雄中僅陽明收紅盤；散裝族群則在新興航運攻漲停板帶動下，表現抗跌。

生技醫療類股今天喊衝，終場類股上漲2.49%，其中美時、ABC-KY攻上漲停板，漲停價分別為184.5元及31.9元；寶齡富錦、承業醫等個股則漲逾半根漲停板。

（中央社）

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