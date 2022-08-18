生技、觀光股奮起 辣椒連六紅 33檔IN

台股今（18日）加權股價指數收盤報15,396.76點，跌68.69點，跌幅0.44％，成交量為1978.79億元。

今日資金輪動至生醫族群，益得（6461）、ABC-KY（6598）、合世（1782）、台生材（6649）等6檔個股漲停，佰研（3205）、寶齡富錦（1760）、松瑞藥（5165）漲幅在6~7％不等。

觀光股有東哥遊艇 （8478） 漲停，類股指數上揚0.31％；遊戲類股辣椒 （4946） 已連兩天漲停，累計連六漲。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計ABC-KY（6598）、新興（2605） 、 台寶生醫-新（6892）、中茂（5205） 等33檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以生技、化學類股波動最大，分別上漲2.49％、1.4％，光電股跌幅明顯，下跌1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有14檔，前10名皆觸及漲停ABC-KY、新興、錼創科技-KY創（6854）、全友（2305）、金橋（6133）、泰鼎-KY（4927）、華經（2468）、東哥遊艇、泰昇-KY（8480）、巨庭（1539）。

上市股今跌幅超過3％的有13檔，前10名有跌停的天瀚（6225）、新世紀（3383）、華上（6289）、威宏-KY（8442）、世紀鋼（9958）、群創（3481）、上海商銀（5876）、聯茂（6213）、誠研（3494）、志聯（2024），其中天瀚、新世紀、華上跌停。

上市成交量前10名個股依序為宏達電（2498）、群創（3481）、 訊舟（3047）、華新（1605）、智原（3035）、長榮（2603）、力積電（6770）、聯電（2303）、友達（2409）、中信金（2891）。

上櫃有21檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停台寶生醫-新（6892）、中茂（5205）、益得（6461）、華盈（3520）、鴻翊（3521）、瓦城（2729）、辣椒（4946）、元太（8069）、晶呈科技（4768）、晶宏（3141）。

今日上櫃有10檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有寶得利（5301）、宏易（4530）、易威（1799）、昇華（4806）、達輝-KY（5276）、通訊-KY（6404）、艾恩特（3646）、聚積（3527）、神盾（6462）、昱泉（6169），其中寶得利、宏易、易威跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、健喬（4114）、建達（6118）、創惟（6104）、晶宏（3141）、普誠（6129）、漢磊（3707）、台林（5353）、神準（3558）、益得（6461）。

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