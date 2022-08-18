3因素拖累台積電 美系外資目標價砍到見骨

Fed示警通膨未降溫，拖累美股臉黑，台積電股價也開低，美系外資最新報告更基於庫存調整、設備可用性、美國產能放緩等3大考量，調降台積電明起3年的資本支出，並據此下修獲利預估，以明年20倍本益比來看，目標價大砍102元至755元。

美國Fed（聯準會）最新會議紀要出爐，因官員認為欠缺通膨緩減證據，高通膨時間拉長，推升鷹派激進升息的可能性，導致美股4大指數皆墨，其中以費半跌2.48%最重，也連累晶圓雙雄ADR齊跌，台積電除在美ADR下跌0.75美元或0.83%，收89.20美元，換算台股價格為534.86元，今（18）日在台股價也開低，回測520元。

美系外資表示，半導體產業庫存調整延續到明年上半年，加上美國產能恐放緩、設備可用性等問題，雖然台積電的年營收複合成長率，仍訂出20%高標不變，但考量產業動態，仍決定調降2022年～2025年的營收年複合成長率至15%。

該外資同步下修台積電2023年～2025年的資本支出預估，分為360億美元、420億美元與440億美元，降幅在10%～4%不等，且因獲利預估調整，也將目標價從857元砍至755元。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

台積電停擺會怎樣？美媒：衝擊大於疫情

台積電3奈米 七大客戶排隊 蘋果搶頭彩

三星剉咧等！台積電3奈米 9月量產