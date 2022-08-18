8/18盤中熱門焦點股

今（8/18）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）泰鼎-KY走出谷底 早盤亮紅燈

PCB廠泰鼎-KY(4927)上半年每股盈餘為4.08元，為歷年同期新高，累計前7月合併營收為89.69億元，年增9.61%，受到客戶調庫存影響，泰鼎-KY表示，保守看待本季營運，由於股價跌深，今天早盤股價逆勢漲停。

泰鼎-KY今年第2季合併營收約39.71億元，年增13.7%，營業毛利約為8.96億元，年增34.3%，營業淨利約4.02億元，年增33.2%，歸屬於母公司業主稅後盈餘約3.61億元，年增23.9%，單季每股盈餘1.9元。

泰鼎-KY今年上半年合併營收約81.16億元，年增20.2%，營業毛利約為17.51億元，年增36.4%，營業淨利約為8.14億元，年增61.2%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為7.75億元，年增73.9%，每股盈餘4.08元，創歷年同期新高。

通膨升息衝擊終端消費，電子產業普遍面臨高庫存待去化，第3季旺季不旺，泰鼎-KY今年7月合併營收降至8.53億元，年減40.31%，累計前7月合併營收為89.69億元，年增9.61%。

泰鼎-KY表示，受客戶積極庫存調整影響，本季營運保守看待，不過預期營運有望落底，原擴產計畫維持不變。（時報資訊 張漢綺）

（2）Target庫存偏高 紡織雙雄5日線不保

Target法說會中表示庫存最大去化壓力時點已過，但相對歷史水準仍偏高之庫存水位，對後續幾個季度之獲利結構恐仍略有承壓。Target釋出的展望，法人認為對台成衣廠訂單動能恐造成衝擊，對聚陽(1477)之影響將高於儒鴻(1476)。早盤聚陽、儒鴻股價雙雙跌破5日線。

法人指出，Target占聚陽2021年營收占比23%，預估2022年來自Target營收可望呈個位數至低雙位數增長；儒鴻過往Target營收占比約介於6%至8%之間，因上半年通路客戶占比已下降至28%，研判儒鴻上半年Target營收占比小於6%至8%區間。

本次法說會中，Targe仍看好美國消費者之消費動能，然在花費預算內仍有商品移轉之跡象，就服飾類別而言，將減少居家服飾之訂單轉往時尚類服飾建立庫存，出貨Target的台灣供應鏈以聚陽及儒鴻為主。

而依Target法說會之內容研判，對聚陽之時尚類服飾訂單仍可望有較佳動能，惟居家類減少及時尚類增加間之幅度，恐仍需觀察，整體而言，下半年來自 Target訂單動能仍將呈趨緩態勢。

除了Target之外，日前儒鴻法說提及，今年LULU和NIKE的下單量在4Q不會有年成長，但儒鴻有增加新客戶，以致營收仍能看到成長動能。

此外，由於反全球化造成供應鏈秩序失靈，在紡織業方面也看到急單增加，業者表示，3Q開始就有急單，量多少就看看品牌廠存貨消化情況。由於客人縮短採購可能食髓知味，以後就改不過來了。對代工廠而言，大單做習慣了會很辛苦，而過去採少量多樣生產方式者，相對會比較輕鬆。（時報資訊 任珮云）

（3）盤中熱門焦點股：

1.東哥遊艇(8478)：昨獲三大法人聯手買超245張，盤初放量急攻漲停，再寫260元新天價。

2.泰鼎-KY(4927)：上半年稅後純益年增73.9%，EPS 4.08元，多方歡呼登漲停。

3.新興(2605)：超大型油輪運價大幅回升，有利改善H2獲利，今日領漲航運股，攻高8%。

4.元太(8069)：新產能開出，營運逐季揚，獲外資連3買點火，晨盤一度亮燈漲停，再闖天價238元。

5.益得(6461)：攜手海思科醫藥集團開發新劑型新藥，進軍大陸約150億元吸入製劑商機可期，盤初直鎖漲停，站上4年高點。

6.健喬(4114)：H1獲利成長284%，H2動能持續，激勵早盤亮燈處頂，改寫波段高。

7.ABC-KY(6598)：本土BA.5疫情升溫，檢測族群待命，盤初快攻漲停，挺進季線。

8.美時(1795)：與富士製藥策略聯盟寫重大里程碑，進軍日本藥品市場邁大步，昨獲三大法人聯手買超8629張，早盤續衝高近9%，再寫8年高價。

9.晶呈科技(4768)：下半年營運逐季攀揚，樂看營收成長、毛利率、先進製程占比拚三成，早盤快攻漲停，登波段高。

10.泰茂(2230)：Q2每股賺3.24元，獲外資偏多操作，連兩日亮燈攻頂，衝上逾8年高價。

11.寶齡富錦(1760)：受惠腎臟新藥拿百磷銷售分潤金挹注，下半年獲利可望逐季成長，獲三大法人偏多操作，早盤勁揚7%，衝高至152.5元。

12.台積電(2330)：昨外資擴大賣超+美科技股遭空襲，盤初開低探至519元，5日線告失。

13.海光(2038)：綠電題材加持+5日線揚升，不懼外資連兩日賣超，盤初強勢逆漲逾5.5%。

14.麗清(3346)：7月EPS0.24元、特斯拉LED尾燈有望Q3底出，昨雖土洋對作，仍澆不熄追價買盤熱火，盤初彈升逾2%，再叩關40。

15.宏碁資訊(6811)：多頭休憩1日，但外資、自營商聯手買超38張，今早攻勢再起，股價大漲逾4%，逼近160關。

16.辣椒(4946)：5日線揚升，昨攻克月線後，今早疾拉漲停57.5元鎖死。

17.AES-KY(6781)：獲利維持穩定成長，外資轉賣為買，今早一度逆勢走高1.5%，但盤中翻黑。

18.倫飛(2364)：外資持續買超，多方沒有休息意思，早盤再觸漲停板，110元上方強盤。

19.泰昇-KY(8480)：私募基金擬溢價33%收購，身價高貴，登漲停。

20.八方雲集(2753)：H2審慎樂觀，丹堤咖啡不排除停損，獲市場肯定，走高3%。

21.東科-KY(5225)：今年營收看年增40%，回檔幅度有限，開盤後逆勢走高5日線上。

（旺得富理財網）

（4）國際廢鋼走高 鋼鐵王走路有風

台灣鋼筋廠受惠美國貨櫃廢鋼原料行情持續走高，本周每噸再漲10美元至355美元左右，在原料成本上漲壓力下，挹注部分南部鋼筋廠17日傳出限量接單，甚至乾脆封盤不接潛在利多因子。

隨豐興為首的鋼筋盤價，下周將有續漲可能，激勵今（18）日即使台股盤中重挫逾百點，鋼鐵股仍一片紅通通，包括海光（2038）、大成鋼（2027）、官田鋼（2017）、威致（2028）、中鴻（2014）、聚亨（2022）、彰源（2030）、新光鋼（2031）、新鋼（2032）、佳大（2034）及運錩（2069）等多檔，漲幅都逾1~4%不等，表現強勢。

鋼筋大廠豐興表示，只要原料行情持續上漲，就勢必要反映原料成本，以目前國際廢鋼走勢來看，鋼筋價格確有上攻可能，未來幾天將密切觀察廢鋼走勢而定。

豐興在日前開出本周盤價，廢鋼和鋼筋每噸上漲400元，僅型鋼持平，調整後廢鋼每噸收購價9700元，鋼筋與型鋼各為1.96萬元、2.68萬元。（旺得富理財網 李宗莉；工商時報 數位編輯）

（5）創新板首秀大發 錼創直奔漲停

錼創科技周四創新板首秀，開盤就直鎖115.5元漲停價，大漲10.5元。

新世代顯示器技術MicroLED領導廠商，PlayNitride Inc.錼創科技-KY創(6854)於8月18日(周四)以每股105元掛牌上市，自今(2022年)年2月遞件以來歷時半年，終於成為台灣證券交易所自2021年正式開板後，第一家台灣創新板上市掛牌公司，在新創公司、MicroLED類股、台灣創新板等各方面，錼創科技成功掛牌，親自為資本市場開啟嶄新的一頁，具有重大歷史意義。

因未達經濟規模，錼創科技2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商，隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升，最快於2024年將有機會轉虧為盈。法人投資建議為中立，目標價僅給予110元，但今漲停板價報115.5元，已超越該目標價。

面對台股相較國際金融市場的成交量低、股價低迷等可能窘境，美國、香港上市也是先前選項之一，錼創科技董事長李允立周四也在證交所掛牌典禮上表示，坦言會害怕。

但錼創本來就是個挑戰極限的公司，現階段營運也走在正確且不錯的道路上，創新板公司有信心，也有責任，為台灣新創事業走出不同的路，而且一點都不孤單，與證交所、合作夥伴等將一起創造了不起的成就。最後更信心喊話，面對台灣資本市場，面對台灣創新板，We are ready。

錼創科技持續與潛在客戶保持良好互動，共同開發MicroLED各種顯示應用，例如：車用顯示器、穿戴式顯示器、元宇宙等，並同時持續研發新技術。

另根據2022年4月調研機構Omdia研究指出，預估到2028年MicroLED顯示器市場規模將增加至166億美元，年複合成長率高達159%，未來全球MicroLED顯示器產業成長快速且樂觀，電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠，在終端產品搶先導入MicroLED應用，可為錼創科技的營收提供強勁的動能，未來業績成長可期。（時報資訊 葉時安）

（6）聯詠、矽創 中期底部區愈趨向上墊高

驅動IC廠商聯詠（3034）與矽創（8016），周四（8/18）同步開低震盪走高，無盤盤勢拉回整理，表現不錯。

從技術面觀察，該兩股前波受消費性電子，尤其是手機市場需求疲軟影響，股價連番下修，目前則是暫看跌深反彈。

不過，在上半年財報皆繳出好成績庇蔭，如聯詠前6月EPS逾30元，矽創EPS逾20元之基本面做後盾下，顯示中期底區似愈趨向上墊高，波段行情值持續追蹤。（工商時報 數位編輯）