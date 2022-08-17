8/18盤前》電動車供應鏈 10檔催油門

台股今（8/18）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.美元走勢近期在平盤震盪，由大宗商品交易多以美元計價，且原物料價格與美元呈現負相關，美元走平，給予原物料反彈空間。

觀察8月全球基金經理人動向，亦做多大宗商品，包括允強（2034）等16檔原物料股漲風再起。志聯、建新國際、官田鋼、興農、燁興、允強、聚亨、國際中橡、四維航、裕民、中石化、豐達科、南帝、上品、台泥、恒耀等16檔原物料股，17日漲幅在1.6％以上，近五日亦見法人買盤進駐。(閱讀全文)

2.麗清（3346）宣布拿下特斯拉訂單，第三季末開始供貨Model 3、Model Y兩款量販級電動車的尾燈零件；東陽（1319）大陸轉投資富維東陽，分別拿下上海特斯拉與大陸一汽大眾汽車電動車零件訂單，啟動上海、合肥兩地建廠工程，明年來自電動車零件的貢獻度將大增。

目前台灣上市櫃汽車零件廠中，有和大（1536）、江申（1525）、和勤（1586）、世德（2066）、同致（3552）、聯嘉（6288）等業者切入特斯拉供應鏈，另包括英利-KY（2239）、精確（3162）等業者，也切入大陸自有品牌與歐系品牌車商的電動車供應鏈。(閱讀全文)

3.金氧半場效電晶體（MOSFET）廠富鼎（8261）獲得國創半導體認購私募後，積極朝向電動車領域發展。富鼎已可量產1,200V高壓絕緣閘雙極電晶片（IGBT）模組。

碳化矽（SiC）應用亦完成600V蕭特基二極體（SBD）、900V及1,200V高壓MOSFET開發及投產，可望在鴻海MIH聯盟的電動車供應鏈搶得先機。

4.台股多頭總司令─投信業再寫連39日買超歷史新紀錄，投信認養股「金積擺尾」，金融股及台積電蹺尾盤，加權指數驚驚漲，以15,465點上漲44點作收，為一個半月來新高。三大投資專家一致認為，台股站穩季線，在電金傳輪漲下，指數緩步攻堅格局不變。

5.電動車將躍升為市場主流，士電等機電業原本就是汽車廠零件供應商，搶攻電動車產業腳步比其他產業早，包括士電、東元及大同等機電業者，卡位布局電動汽機車及巴士等動力系統今年進入收割期。其中，士電及東元均擁有物流業，藉汰換物流車而與汽車廠合作電動車動力系統。

6.聯發科加速5G衛星聯網先進通訊技術研發有成，日前使用搭載聯發科具5G NR非地面網路（NTN）衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸。

7.威宏-KY（8442）17日經董事會通過第二季合併財報，受惠全球旅行包袋需求暢旺，第二季合併營收23.72億元，年增66.51％，營業利益2.15億元，年增268.7％，稅後純益2.15億元，年增257.97％，EPS 3.59元，高於去年同期1元，營收及獲利創單季新高，並超越2021全年的1.26元。

威宏上半年產品結構，分別為運動包袋及高爾夫球袋12.39％、運動手套護具及周邊31.38％、尼龍包袋及配件32.02％、真皮包款及配件12.17％、旅行箱及包袋12.04％。從訂單掌握度來看，運動周邊配件、包袋，到輕奢商務包袋與行李箱等生產排程，已到今年底，仍無法滿足終端需求，樂觀今年營運創高無虞。

8.微控制器（MCU）大廠新唐（4919）併購日本松下半導體事業後，非消費性產品線更為豐富，並打進日本系統大廠及一線車廠供應鏈，近期消費性電子庫存去化對營運影響相對較小。

新唐受惠於日本車用、醫療、交通卡等接單暢旺，合資晶圓代工廠TPSCo交給新唐的產能維持滿載投片，下半年營運不看淡。

9.美國聯準會（Fed）7月會議紀要將出爐，台股震盪觀望，資金反手點火跌深族群，暑假旺季檔期進入最後衝刺期，遊戲類股17日蓄力「再衝一波」，華義（3086）、辣椒（4946）、昱泉（6169）、歐買尬（3687）亮燈漲停。

法人指出，美通膨數據降溫、美股止穩，比特幣信心回籠，擁有NFT概念的遊戲股可望喘口氣，而大盤於季線震盪之際，低檔中小型股仍較具表現空間。

10.能源危機罩頂，德日韓核能政策轉彎！外媒引述德國官員說法指出，俄羅斯減少天然氣供應，導致德國今冬恐面臨能源短缺危機，已規劃延後關閉該國最後三座核電廠，這也意味德國將首度違背20年來奉為圭臬的廢核政策。

此外，前國際能源總署（IEA）高層表示，日本對重啟核電廠的民意支持度已突破6成，為2011年福島核災以來最高。韓國尹錫悅政府也決定提高核電比重至3成。

11.泰鼎-KY（4927）17日公布上半年財報，營收81.16億元、年增20.2％，毛利17.51億元、年增36.4％，稅後純益7.75億元、年增73.9％，每股盈餘4.08元，上半年營收獲利均創歷年同期新高。

12.貨櫃海運價格從疫情高峰下滑勢不可擋，牽動台股百億資金流向。台驊董座顏益財鐵口直斷，只要現貨價下跌不逾5成，航商還是賺很大，因為有長約護體，且現貨價占營收比重不逾3成；展望第三季旺季不旺，但運價仍在相對高檔，預估貨櫃雙雄獲利將遠高於去年同期，第四季是低點，長榮、陽明今年全年仍有機會賺近五至七個股本。

13.LED驅動IC廠聚積（3527）宣布車載顯示mini-LED背光方案已通過AEC-Q100車規認證，將強攻新能源車mini-LED背光車載顯示器市場，並鎖定車載前裝應用。聚積第三季營運受到消費性電子生產鏈庫存修正影響，車用相關訂單則維持穩定成長，中國新能源車銷售轉強將有助於營運表現。

14.「毛小孩」商機超夯，不受景氣影響，國內超商龍頭統一超看準商機，在實體門市設置寵物專區，目前已拓展到超過1,200家門市，並引進統一寶多福、汪喵星球、多格曼、西莎等更多高人氣的寵物專門品牌。

15.不只是平板電腦iPad和無線耳機AirPods赴越生產，連蘋果智慧錶Apple Watch和筆電MacBook也將跟進！因應蘋果力主將智慧錶和筆電部分產線移往越南的決定，外傳鴻海和中國大陸代工大廠立訊精密現已在越南北部展開Apple Watch的測試生產。

地緣政治風險意識高漲，再加上中國清零政策催化，在中國以外的其他國家設置生產基地分散風險，已成市場共識。

16.國銀布局大陸轉趨保守、曝險創新低。據金管會最新統計，國銀對大陸授信、投資及拆存總額已連五季下降，統計到今年6月底，國銀對陸曝險額降到1兆1,953億元、占淨值比降到29％，曝險額與占比都改寫2013年統計以來新低。

17.寶成今年投資重押印尼擴產案！寶成已增資子公司PT.Hardases abadi Indonesia公司6,500萬美元，計劃在印尼中爪哇做中長期製鞋產能布局，目前正在前期準備階段，規劃採分期開發，首期投產預定2023年以後，可望增添未來營運成長動能，讓印尼廠區穩居集團最大的製鞋基地。

18.錼創科技董事長李允立17日表示，錼創做的是半導體等級的精密LED，無論是投資、設備、無塵室都屬半導體等級，未來5至10年將持續微縮晶片，並挑戰3年後切入8吋產能。已耕耘8年，李允立認為，錼創是唯一有技術、有產能可達成客戶要求的公司，今年營收將篤定翻二倍至三倍，明年要挑戰更高的增幅。

19.「印尼紡織大王」宋良浩家族再加碼「西華富邦」，根據最新實價登錄顯示，大直豪宅「西華富邦」34樓戶，7月以總價3.23億元、每坪216萬元成交，買家為第三代接班人宋大江的僑外資公司「虹光大江」，加上之前家族持有的17樓、24樓各一戶，宋家累積至少已投入7億元、購買了三戶「西華富邦」。

20.因應防疫保單可能產生的巨額理賠，和泰產險17日召開股東臨時會修改章程，將公司資本額從20億元提到150億元，和泰產董事會晚間也決議，在一年內分三次辦理私募不超過13億股數普通股，引進策略性投資人參與和泰產險經營，並訂於9月27日召開第二次股東臨時會，完成必要增資程序。據悉，現增可能由大股東和泰汽車全數認購。

和泰產險17日股東臨時會將和泰產險資本額由目前的20億元（2億股）提高為150億元（15億股）。

21.美國總統拜登16日簽署《通膨削減法案》成為法令，透過投資與獎勵潔淨能源、解決高藥價問題和向大企業加稅等對抗通膨，估計在未來10年削減逾3,000億美元財政赤字。

22.KKR、布魯克菲爾德資產管理（Brookfield Asset Management）等業者近來積極大舉注資基礎建設基金，今年此類基金募資寫下新高，顯示投資機構看準太陽能發電、電信塔、數據中心等基建事業在通膨竄升之際仍能欣欣向榮。

23.上海上半年因封城重創經濟表現，甚至GDP首度被北京超車。為加速挽回頹勢，上海市政府17日宣布砸下人民幣（下同）10億元發放三批消費券，且不限上海市民，只要人在上海的消費者都可參與，最快從8月20日起開放預約。

24.公股銀行持續活化資產，包括老舊行舍改建以提升整體資產價值、都市更新。彰銀目前在大台北地區共有六件自有房地參與都市更新及一件自有房地依都市危老重建。

25.台灣三星宣布高階折疊新機Fold 4、Flip 4將在9月2日上市，台灣三星行動與資訊事業部執行副總經理陳啟蒙表示，以去年三星兩款折疊機來自果粉的貢獻度在30～45％來說，折疊機已是吸引果粉轉投三星的利器，而為了對抗通膨，台灣三星吸收8～10％成本上升後，新機價格維持與上一代相同，並訂下兩款折疊新機銷售量年增最少20％的目標。

26.倫飛（2364）上半年在業內外同步挹注下，交出獲利倍數成長、每股稅後純益（EPS）達1.38元的表現。17日倫飛公告7月自結數，獲利再以年增近56％力道強彈，單月EPS達0.36元，推升今年前七個月累計每股賺達1.74元，已超越過去23年的各年度營運表現。

27.企業積極布局節能減碳，遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求日殷，有望解決工業4.0緩步發展的困境，並催動相關技術開發加速，市調單位認為，全球智慧製造市場規模也將受到牽動，初估至2026年，全球智慧製造市場規模有望達到6,200億美元。

28.由於美國貨櫃廢鋼原料行情持續走高，在原料成本上漲壓力下，南部鋼筋廠17日傳出限量接單，市場預期下周鋼筋盤價持續看漲。對此，鋼筋大廠豐興（2015）表示，以目前國際廢鋼走勢來看，後市鋼筋價格確實還有上攻的可能，但未來幾天仍需要再觀察廢鋼走勢後，才能確定。

29.特用化學品廠奇鈦科（3430）總經理盧玉華表示，高毛利原創產品、新應用策略逐步發酵，因其毛利率達4成水準，助攻上半年整體毛利率提升至27％，獲利年增68.18％，EPS 3.53元，齊創同期新高。伴隨持續朝車用、航太、食品包裝、醫療等新應用及高毛利原創產品開拓，營運蓄勢再推進。

B.利空因子：

1.受全球極端氣候影響，大陸多個城市連日酷熱高溫，長江流域陷入乾旱之苦，多處水路來水量驟減，更令大陸水電大省四川限電的骨牌效應擴大。緊臨四川的重慶自14日起限電11天，衝擊當地筆電與半導體業的台商群落。

沿江南下的長三角江蘇昆山及浙江一帶，傳出8月起已實施限電，企業生產「供五休二」甚至「供四休三」，而用電量兩成依賴川電的上海，如今也面臨限電危機。

2.重慶對工業用戶限電天數延長至11天，外界看得心驚肉跳，但業界人士表示，重慶缺電不是問題、缺訂單才是問題！筆電代工廠多表示，限電天數延長將藉由先前堆高的庫存、自有發電機、調班生產來因應，當下只能走一步算一步。

PCB業者也指出，可藉由調班與自有發電機來調整因應，加上今年旺季不旺，限電天數延長帶來的影響還算有限。

3.今年上半年受到疫情封控，特別是上海封城的影響，大陸第二季GDP年增僅0.4％，拖累上半年GDP增速放緩至2.5％，大幅落後官方年初預設的5.5％經濟成長目標。如今在酷熱天氣攪局下，大陸今夏再度上演去年秋季「拉閘限電」的電荒危機，這讓下半年經濟成長面臨的變數增多，挑戰難度也更大。

4.受疫情與全球海運市場波動等因素影響，海外買家2022年提早採購作業，使全球最大的小商品集散中心—浙江省義烏市的耶誕用品採購高峰提前到來。但受疫情波及，義烏多地正處於類似封城的「靜默管理」狀態，造成生產、運輸受阻，買家取消訂單的風險大增。

5.俄羅斯威脅斷供天然氣反制歐洲制裁，已讓歐洲擔心冬季無氣可用，偏偏氣候變遷引發的極端熱浪席捲而來，推升燃料需求，更加劇歐洲能源危機，歐洲天然氣價格收在新高。

歐洲國家正設法在冬季前儲夠天然氣，以免入冬後陷入配給窘境，但近來熱浪侵襲，恐讓歐洲對抗能源危機的努力白費。

6.錼創科技-KY18日於創新板掛牌，過去兩年錼創因投入大筆研發費用導致每股淨損達21.57元、14.14元，但虧損已收斂逾三成，今年赤字幅度可望持續縮減，董事長李允立雖看好未來發展，但此產業的生態系尚未完整、Micro LED價格仍高，仍是未來發展上不小的挑戰。

7.政府近年力推離岸風電，但對相關大型聯貸需求，已有不少銀行業者表示「怕怕的」，銀行高層透露，授信時的兩大隱憂，一是離岸風電的SPV（特殊目的公司）原始股東可能在風場尚未完工前就「換手下車」，另一是SPV大股東透過各種灌水方式，實質出資經常只有1成，形同「空手到」。

行庫高階主管坦言，離岸風電的外商公司都會強調相關現象是「國際慣例」，但在銀行的授信準則上，即使是專案融資，這種股東槓桿太大，或是「跳車」速度太快，都會讓行庫「很沒有安全感」，尤其這是長期的專案融資，更會增加授信風險。

8.指揮中心預估8月底恐有一波因Omicron亞型變異株BA.5帶來新疫情的威脅，在邊境開放上採取「穩健開放」態度，指揮官王必勝17日指出，沒有確切開放國門觀光的時間，但已經有陸續針對風險較低的部分，逐漸鬆綁管制作為的前置作業。對此，旅遊業者心中很焦急，殷切期盼政府能儘早開放。

9.受能源與糧食價格持續飆漲影響，英國7月通膨率攀抵10.1％、增幅改寫逾40年新高，且今年底前可能進一步升溫。這不僅推升英國央行9月可能再升2碼的預期，亦加劇市場對於經濟可能大幅放緩、甚至衰退的擔憂。

10.美國7月零售銷售按月持平，不如市場預期的0.1％增幅。儘管燃料價格下跌抑制汽油銷售，但消費者將省下的油錢用於網路購物，令上個月零售銷售維持平穩。不過，零售數據顯示受高通膨影響，消費支出成長動能確實明顯減弱。

11.日本官方17日發布7月貿易收支，儘管出口連續17個月擴張，但俄烏戰爭帶動全球燃料飆漲加上日圓走貶，將進口額推向歷史新高，致使貿易赤字惡化，連續12個月呈現逆差，寫下七年來最長連續紀錄。

12.由於德國港口工人勞資談判不確定性，加上大陸限電衝擊工廠生產，在零售商積極為年終購物旺季備貨之際，美國供應鏈持續面臨重大挑戰。

13.儘管今年初加密幣市場崩盤，但依舊擺脫不了駭客攻擊。區塊鏈分析業者Chainalysis最新調查顯示，今年前七月全球加密幣被駭失竊總額高達19億美元，較去年同期增加60％。

14.全球經濟衰退憂慮和通膨升溫重創股市與債市，全球規模最大的挪威主權財富基金上半年慘虧1,740億美元（約新台幣5.2兆元），整體投資報酬率為負14.4％，創下該基金創立26年來最大半年度虧幅紀錄

15.資本巨頭在2022年第二季大幅拋出阿里巴巴ADR，如橋水基金清倉手中748萬份ADS，涉及資金逾7億美元；不過同樣是清倉，拋售力度最狠的卻是中資易方達基金，大拋逾1,200萬份阿里ADS，涉資約12億美元。

16.大陸網路巨頭騰訊成長已觸及天花板，正式掉頭向下，在2022年第二季騰訊首度出現營收衰退，各項業務幾乎喪失增長動能，主力業務遊戲收入也首度在海外市場出現下滑。

17.八方雲集17日召開線上法說會，總經理張瑞蓮透露，公司在前年底併購連鎖餐飲丹堤咖啡，遭逢二波疫情衝擊拖累營運，雖經過店型調整與轉型，但成效不如預期，若在第四季未見改善，將設停損點。另外，八方雲集在大陸福建約20家門市，也受到疫情影響，將一併評估檢討。

18.指紋辨識晶片廠神盾（6462）第二季每股虧損4.68元，創成立來最差成績，新上任財務長李宜平在17日召開的法人說明會中，多次向投資人說「抱歉」。李宜平表示，神盾與晶相光、安國、芯鼎等轉投資企業合作，透過成本改善及新產品推出，希望明年營運能夠大幅改善。

19.IC設計廠凌陽（2401）與轉投資公司凌通（4952）、凌陽創新（5236）共同召開法人說明會，集團成員近年專注車用市場有成，逐步淡化消費性電子對營運帶來影響。凌陽董事長黃洲杰表示，今年底的耶誕節旺季消費力道恐不如過往，中國市場可能再度面對疫情封城變數，對於整體產業影響程度很大，還需要持續觀察後續市場需求變化。