金「積」擺尾 台股站穩季線

台股多頭總司令─投信業再寫連39日買超歷史新紀錄，投信認養股「金積擺尾」，金融股及台積電蹺尾盤，加權指數驚驚漲，以15,465點上漲44點作收，為一個半月來新高。三大投資專家一致認為，台股站穩季線，在電金傳輪漲下，指數緩步攻堅格局不變。

綜合富邦投顧董事長蕭乾祥。凱基投顧董事長朱晏民及台新投顧副總黃文清三位投資專家看法都認為，目前通膨壓力減輕、升息壓力趨緩，且台股獲利優，但美中不足的是中美兩國經濟復甦不如預期，在此情況下，台股指數持續反彈格局不變，但不太可能展開強勁彈升。

台股指數本周連三日站穩季線，投信連39日買超580億元扮最重要功臣，近期投信大買的台積電、中信金、上海商銀、第一金等股，17日擺尾收高，扮演台股最後一盤以186億元量能拉升近17點。

此外，外資賣超也漸收斂，17日賣超縮小至15.39億元，目前成交值2,000億餘元出頭，信用交易資券同增，融資餘額1,909億元、單日增加7.52億元，融券餘額單日增加8,822張、維持在62.51萬張高水位，市場醞釀軋外資、軋空手、軋空頭的三軋行情蓄勢待發。

黃文清表示，台股目前已從空頭轉多頭，科技股仍是主流，搭配金融及傳產股輪動，未來應是慢慢漲的慢牛行情，近日外資賣盤收斂後，未來若進一步翻多大買，則指數有機會在9月向半年線叩關。

蕭乾祥認為，美股已超過半年線，但台股才剛過季線15,289點，表現相對落後，持續反彈格局不變，目前市場多空訊息好壞參半，類股健康輪動下，台股將緩步向半年線16,131點走。

朱晏民分析，今年台股已跌了大半年，據統計，國際資金已連四周在新興市場買股，是今年來首見的盛況，預期台股到年底前，配合大選政策作多，有機會展開一波像樣的反彈行情，不過，目前仍將台股視為空頭的反彈行情。

目前半年線向下彎，每天以20多點向下，市場估計下周將來到16,000點，多位法人預估，9月看萬六，甚至較樂觀的投資專家認為，有機會看16,500點到年線之間。