貨櫃股易跌難漲 顏益財：3因素干擾

貨櫃三雄基本面亮眼，股價卻易跌難漲，陷入空頭格局整理。對此，業內投資大戶、台驊董座顏益財17日分析，貨櫃股漲不動，主要受三大因素干擾，一是當沖客太多；二是航運股去年成交量太高，很多套牢籌碼等著解套；三是裴洛西訪台效應，大陸軍演、兩岸緊張，台灣地緣政治風險升高，直接影響航空、航運產業，外資避險、保守操作。

台股17日上漲44.88點、收在15,465.45點，成交值2,145.26億元，力守五日線。其中，貨櫃三雄反彈，小漲0.46％至1.6％不等，萬海（2615）收復百元關卡、收在101.5元，長榮（2603）一度站上百元卻得而復失、收在98.3元，陽明（2609）收在86.4元。

顏益財指出，台灣當沖客太多，尤其愛沖海運股，為什麼？因為考慮到短期風險，只有航運股還是最穩，買電子股可能有高價套牢的風險。

再者，大陸軍演影響地緣政治、國際航市，外資對台灣政治風險疑慮增加，也直接影響航空、航運產業，就怕軍演擦槍走火；三是航運股去年成交量太高，很多套牢的籌碼都等著要解套。

顏益財指出，今年投資股市操作難度高，但仍維持他在年初對航運股的看法，亦即「烏雲密佈還是順風順水」，儘管有俄烏戰爭、上海封控、大陸軍演等，預估今年第三季貨櫃船公司獲利還是比去年同期高，未來一到二年貨櫃船公司還是賺錢，不太可能有虧損。

台驊投資台股，將持續逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕的基調。長榮、陽明在台股中算是風險最低的，貨櫃航運股有股利、淨值保護傘支撐，適合做中長期投資。

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