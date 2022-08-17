韭菜開花？3檔生技股本夢比成真

韭菜開花？生技股下半年題材多 分析師推薦3檔本夢比成真

美國通膨仍居高不下，惟國際油價已回檔30％，俄烏戰爭利空鈍化，美國聯準會（Fed）未來升息的速度和幅度可望轉「鴿」，且美國今年GDP成長仍保持1.6％，並未步入衰退，尤其諸多數據都為股市帶來驚喜，包括7月就業報告超強，消費者物價（CPI）與生產者物價（PPI）都遠低於預估，激勵標普500指數已比6月低點強彈17％，扭轉熊市格局，若電子產業下半年去化庫存告一段落，股市有機會迎來大波段。

台股站穩15,000點後，緩步向上挑戰半年線16,000點，目前就差人氣尚未完全歸隊，大盤成交量稍嫌不足。元富證券預期，指數區間位在14,800～15,800點，利用震盪汰弱換強。新光投信董事長劉坤錫也認為，台股缺乏主流股領軍，呈現盤整震盪走勢，預期台股短線可能在季線附近震盪，美股未來走向持續牽動台股後市，值得追蹤留意。

台股資金輪動快速，中小型股股性活潑、連番表態，由能源、面板、生技、車用電子扮演多頭主力，指數季線上狹幅震盪；啟發投顧分析師陳立委表示，美時（1795）、藥華藥（6446）、益得（6461）等3檔生技股下半年看旺。

美時第一季每股獲利為1.71元，第二季每股獲利為1.26元，累計前7月的營收，較去年同期衰退9.89％，上半年獲利表現差強人意，但第三季血癌藥，將於美國上市，可望貢獻可觀的獲利，預計第三季單季的獲利將超過上半年，展望未來，美時的戒毒藥及血癌藥將穩定帶來營收，且尚有新藥研發中，建議投資人可多加關注。

藥華藥第一季每股虧損1.95元，第二季每股虧損0.98元，累計前7月的營收，較去年同期大幅成長623.64％，營收表現令人驚艷，藥華藥的王牌產品真性紅血球增生症新藥，為骨髓增生性的一種罕見疾病，同時也是一種慢性疾病，此疾病治療花費相當龐大，在美國治療一年約需花費台幣500萬元，所幸美國納入聯邦保險給付，而台灣健保署自9月起，也加上台灣納入健保，這對病患來說是個福音，對藥華藥而言，更是銷貨量增加的利多，建議投資人逢低可布局。

益得第一季每股虧損0.59元，第二季每股虧損0.73元，益得為健喬（4114）的子公司，是全球少數擁有定量噴霧吸入劑的生產與研發能力，全球吸入劑市場於去年約有353億美元，且吸入劑市場的需球持續成長。而益得的氣喘用藥，有望在下半年開始貢獻營收，另一項與中國海思科醫藥合作開發的新劑型新藥，也已經通過中國藥品監督管理局核准，已經開始臨床，該藥品只要順利上市，主要的後續的開發、製造、裝填等程序就是由益得承接，有望打入至少150億元商機的中國吸入劑市場，未來營運成長潛力大。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）