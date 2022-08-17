攻半年線不靠台積？行家：四大天王更給力

大摩表示亞洲通膨已觸頂，令市場安心，台股今（17）日也守住萬五，站穩季線之上。摩爾投顧分析師江國中表示，美股強勁可望帶動台股再漲一波，有機會挑戰半年線，他推薦「四大天王」：AES-KY（6781）、力智（6719）、怡利電（2497）和智原（3035），還加碼推「跌很深但業績持續成長的超跌股」。

江國中表示，美國通過4,300億元降低通膨法案，配合近期重要數據出現通膨見頂跡象，加上美國500大企業第二季財報優於預期高達75%，市場一掃聯準會加速升息擔憂，美股走勢持續強勁，中期趨勢走多明顯，多方控盤趨勢不變。在美股強多下，可望帶動全球股市走出一波漲勢。

台股日前受到大陸軍演影響，導致走勢與美股脫鉤，漲勢遠遠落後美股，不過連3天成功站上季線，研判下檔10日線及月線將有支撐，接下來台股在月線上彎助漲下，維持盤堅走勢，向上挑戰半年線的機會很大。

江國中鎖定「四大天王」：一、網通及高速運算；二、汽車零組件/電動車，；三、綠能/儲能；四、工業電腦。近期還可關注「跌很深但業績持續成長的超跌股」。推薦個股有AES-KY、怡利電、力智和智原4檔。

AES-KY（6781）：主要產品為鋰電池模組製造，主攻歐美電動車/UPS利基性市場，避開紅色供應鏈威脅。今年雖有俄烏戰爭、高通膨等負面因素，電動自行車/UPS出貨仍然強勁，第二季營收39.85億元，年增率45.34％，EPS 9.83元，創單季新高。AES-KY在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用需求增溫下，獲利維持穩定成長。

怡利電（2497）：轉往聚焦自動駕駛相關組件，以及近年積極發展的抬頭顯示器（HUD）。隨著車廠加大生產力道、工作天數回升，再加上客戶滲透率提升及新客戶/新專案挹注，預期下半年營運表現將恢復逐季成長，第三季營收可望回溫，第四季在傳統旺季與購車補助優惠發酵下，營運動能有機會轉強。新產品3D AR-HUD現積極與潛在客戶商談中，預計最快2023年加入貢獻。

力智（6719）：為台灣IC設計公司，唯一同時擁有PMIC與Mosfet的功率半導體IC公司。短期營運雖受供應鏈存貨調整衝擊大，但股價今年猛烈回檔，從千元大跌至最低一度跌破300元大關。力智第二季營收增10％，加上業外匯兌利益，每股賺5.74元，優於預期。中長期隨5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）應用，朝向高運算力與高效能發展，力智已與晶圓代工廠積極增產，配合新產品推出效應，將帶動營運強勁成長。

智原（3035）：第三季預期營收將低個位數季減，毛利率將下滑2%~3%。但智原多以利基型、行業用、工廠自動化產品為主，客戶也多為計畫性生產，較不受終端消費影響，無論市場景氣如何波動，智原今年營收成長逾60%目標不變。利基型產品ASIC的產品週期長，與一般標準品差別大。短期營運雖遭逆風，但長期基本面強勁，第四季將重回成長軌道，2023年ASIC、IP維持成長，NRE穩定，子公司雅特力在新產品加入後，營運可望再增逾2成。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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