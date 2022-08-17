多頭領軍抄底來得及？27檔業績轉機兼具

美股趨勢偏多，台股在國安基金掩護下，本周順利攻克季線，惟美國晶片股短線漲多修正，台股預期高檔震盪，只要沒有跌破十日線，都是多方占上風，下波挑戰15,838點缺口；永誠國際投顧蘇建豐表示，盤面上資金輪動，目前屬於跌深股在攻擊，建議觀察7月營收持續年增的族群與個股，股價有撐。

統一證券指出，台股持續站穩在所有短均線之上，惟目前季線仍是下彎，台股能否連續三天站穩在季線之上，攸關市場投資人對後市的信心為觀盤重點，此外，15,500至15,600附近面臨較大的套牢賣壓，近期指數預期將會是高檔震盪格局。

台股在類股輪動下延續多頭氣勢，蘇建豐指出，跌深股中有分好的跌深股和不好的跌深股，例如網通、先進製程相關（矽智財、矽晶圓、再生晶圓、ABF載板）、車用、太陽能等擇優布局，避開7月營收年減較多的族群與個股，例如NB、手機、記憶體、面板、成熟製程等。

盤點下半年相對有表現的產業與個股，工業電腦有振樺電（8114）、飛捷（6206）、廣積（8050）、虹堡（5258）、立端（6245）等；太陽能族群有元晶（6443）、安集（6477）、聯合再生（3576）、中美晶（5483）、台勝科（3532）等；網通包括昇達科（3491）、仲琦（2419）、建漢（3062）、神準（3558）、智邦（2345）、啟碁（6285）等；光學股的大立光（3008）、揚明光（3504）、致伸（4915）等；車用概念的東陽（1319）、胡連（6279）、台半（5425）、朋程（8255）、耿鼎（1524）、倉佑（1568）等；再生晶圓的中砂（1560）、昇陽半導體（8028）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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