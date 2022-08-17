非電族群撐腰 華新爆量連5漲 27檔給力

台股今（17）日電子族群雖然疲軟，不過，非電族群表現不俗，加權股價指數收盤報15,465.45點，漲44.88點，漲幅0.29％，成交量為2,145.25億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計正峰（1538）、東哥遊艇（8478）、宏碁資訊（6811）、台生材（6649）等27檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、水泥類股波動最大，分別上漲1.82％、1.24％，百貨類股跌幅明顯，下跌1.73％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達5％的有20檔，前11名皆為漲停，依序為正峰（1538）、東哥遊艇（8478）、全友（2305）、寶一（8222）、巨庭（1539）、志聯（2024）、建新國際（8367）、倫飛（2364）、金橋（6133）、佳和（1449）、耀登（3138）。

上市股今跌幅超過3％的有21檔，前10名有跌停的中福（1435）、世紀鋼（9958）、新世紀（3383）及華上（6289），其餘依序為如興（4414）、華通（2313）、今皓（3011）、富邦媒（8454）、昇陽半導體（8028）、晉弘（6796）。

上市成交量前10名個股除了有連續五天上漲的華新（1605），其餘依序為耿鼎（1524）、長榮（2603）、友達（2409）、宏達電（2498）、群創（3481）、美時（1795）、華通（2313）、訊舟（3047）。

上櫃有19檔8％以上漲幅，漲幅前16名都是漲停，有宏碁資訊（6811）、台生材（6649）、松崗（6240）、辣椒（4946）、華義（3086）、金雨（4503）、亞元（6109）、李洲（3066）、佰研（3205）、統振（6170）、創威（6530）、泰茂（2230）、昱泉（6169）、歐買尬（3687）、泰谷（3339）、德宏（5475）。

今日上櫃有21檔股票有3％以上跌幅，跌幅前10名有寶得利（5301），1檔跌停（跌停數量），其餘為永利聯合（8080）、凌泰（6198）、尚茂（8291）、宏易創新（4530）、駿熠電（3642）、久威（6114）、台林（5353）、蒙恬（5211）、志旭（8067）。

上櫃成交量前10名個股依序為益得（6461）、普誠（6129）、建達（6118）、元太（8069）、台林（5353）、旭源（8421）、創惟（6104）、台半（5425）、光頡（3624）、波若威（3163）。

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