中信喊買長榮航 瞄準客運復甦

航空雙雄近期股價較缺乏激情，長榮航（2618）維持高檔震盪，表現較華航（2610）強勢許多，中信投顧指出，隨鬆綁入境檢疫規定與開放桃機中轉，客運部門快速復甦，給予長榮航「買進」投資評等，推測合理股價為39元。

中信投顧指出，隨邊境管制規定放鬆，長榮航7月乘客數月增168％、至15.4萬人，單月乘客收益27.1億元、月增131％，出現大幅成長。參考美國邊境開放之經驗，台灣航空客運需求大幅成長的轉折點應在取消居家隔離規定之後，因應春節大量民眾返台與提前演練需求，估計時間點應發生在第四季，屆時長榮航將受惠國際旅客往返需求，營運快速成長。

成本方面，由於亞洲定檢與意外事故的煉油廠產能在第三季回到市場、供給量增加，燃油價格出現下跌。中信投顧說明，迄8月新加坡航燃報價季減13.7％、至每桶127美元，隨通膨與升息持續擠壓需求，產油國也維持增產動作，預計燃油價格將繼續走弱，有助長榮航改善成本。

中信投顧歸納，預計第四季起，隨台灣邊境管制進一步放鬆，將明顯帶動國際旅客進出需求，報復性旅遊商機有助客運票價，以及長榮航毛利率維持高檔，建議旗下客戶在年底客運業務明顯成長前布局，靜待獲利成長個股評價提升機會。

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