掐斷主力下假單 個股擬暫緩開盤

為了防止主力下「假單」，證交所去年7月出手針對「投資人」異常大量委託後撤單進行「歸戶」之後，下假單情況尚未見明顯收斂，證交所決定對「個股」下手，預計最晚今第四季宣布，未來個股在開盤前1分鐘若遭撤銷較大委託數量，將暫緩開盤2分鐘。

為了不讓投資人摸黑開盤，證交所開盤前半個小時試撮制度於2014年上路，然而此一新制也衍生特定市場主力會下「假單」，以誤導投資人，證交所為了提升盤前資訊揭露品質，煞費苦心。

除了針對開、收盤有瞬間穩定措施，即報價異常波動3.5％時，證交所會暫緩開收盤二分鐘；接下來，2021年7月5日起，於開市及收市前二分鐘，出現異常大量委託後撤單，將把觀察期拉長至七周及假單總量採取「歸戶」，若未改善，將對投資人採取五個營業日預收款券。

不過，近來在開、收盤前下假單的情況依然十分嚴重，證交所表示，為提供投資人更即時交易資訊，現行所有有價證券於開盤前30分鐘（上午8時30分至9時）接受委託期間，揭露模擬成交價格、成交張數及最佳5檔申報買賣價格、申報買賣張數等資訊，但仍發現巿場上有少數投資人於開盤前異常大量委託後撤銷之情事。

證交所指出，為維護巿場交易秩序，保障多數投資人的權益，證交所刻正研議盤前撤銷委託數量較大之個股，納入暫緩開盤措施。預計最快今年第四季宣布，因要修改電腦系統，預計最晚明年初上路。

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