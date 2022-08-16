面板雙虎大分紅 合計百億！

面板雙虎去年獲利創新高，8月初兩家公司都發放績效獎金，外傳每個員工平均拿到6～8個月的獎金。而根據先前公司董事會通過的員工分紅金額，友達規劃的員工現金酬勞高達63億元、群創超過42億元，今年面板雙虎員工分紅的金額就突破百億元。



友達、群創也證實已在8月初發放員工分紅，把去年獲利的成績和所有員工共享。至於發放金額，公司表示，獎金金額跟績效連動，每位員工領到的獎金不同。



群創2020年小賺16.4億元，根據公司年報，員工分紅發放金額約1.39億元。友達2020年獲利約33.7億元，員工分紅金額約2.53億元。2021年友達大賺613.3億元，公司大方和員工分享經營成果，董事會通過發放高達63.39億元的員工分紅，提撥比率高達10％。群創去年獲利約575.3億元，董事會通過將發放42.47億元的員工分紅，提撥比率超過7％。面板雙虎去年獲利雙雙創下歷史新高紀錄，員工分紅總金額也高達百億元。



群創表示，公司的獎酬制度以即時激勵的方式鼓勵同仁，依營運及個人績效給予激勵分紅獎金，2021年公司與全體同仁共創營運成果，除分紅外亦加發激勵獎金，已於去年至今陸續體現。此外，群創以結合儲蓄及投資理財概念的員工福利制度，為同仁規劃長期持股信託，提前為同仁退休做準備，同仁透過持股信託成為群創股東，並同步發放股利，鼓勵同仁長期貢獻與公司共同成長，共享共榮。



不過面板廠員工也在網上爆料，雖然面板廠今年獎金發得相當大方，動輒6～8個月的獎金，有人一次拿到上百萬元的獎金，但要分2～3年領。



面板產業隨著景氣波動大，不過為了留才，面板廠調薪、發獎金不手軟。今年軍公教調薪約4％，先前面板雙虎就宣示響應政策，並且表態調薪幅度不會低於軍公教調薪幅度。也有友達員工爆料指出，今年調薪是5％起跳。