ETF交投熱 受益人逾500萬

ETF交投火熱，最新統計整體受益人數已突破500萬人，再創歷史新高。法人表示，今年以來雖面臨全球市場波動，但本土投資人蜂擁布局ETF趨勢絲毫不受影響，呈現「越跌越買」趨勢，由元大高股息、國泰永續高股息及元大台灣50擔綱ETF「人氣三巨頭」領軍下，受益人數快速攀升。

今年台股因全球通膨、升息利空不斷，上半年指數重挫超過兩成，一度引發市場震撼。不過，本土ETF投資人布局策略大多採取「逆勢操作，逢低加碼」為主，在股市回檔之際進場大撿便宜，使得整體ETF市場不受大盤量縮影響，人氣不減反增，整體受益人數已達500.5萬人，創ETF發行以來的又一新里程碑。

投信法人表示，台股長期表現相對穩定，且具備高股息特性，在存股概念盛行下，成為ETF投資人加碼重心。截至7月底為止，全體上市櫃ETF受益人數突破500萬人，續創歷史新高。其中，以台股ETF為投資主流，合計受益人數約370萬人，占整體比重超越7成，零股、小資族集結，展現「螞蟻雄兵」力量。

此外，從受益人數前十大ETF來看，由元大高股息、國泰永續高股息及元大台灣50三檔市場耳熟能詳的人氣ETF包辦前三名，受益人數分別達到74.02萬、60.97萬、59.94萬。

另如國泰台灣5G+、富邦台50、國泰智能電動車、富邦特選高股息30、中信關鍵半導體、中信中國高股息、富邦越南等，最新統計投資人數都已超過10萬大軍。

法人分析，近年ETF投資熱度快速竄升，觀察人氣排行榜中，10檔就有4檔為高股息ETF，顯見本土投資人對穩定息收的喜愛程度。其次，指數型及主題型也各有鐵粉，不僅整股交易熱絡，藉由零股布局及定期定額的投資人更不在少數。

值得一提的是，上市櫃公司去年獲利創高、配息金額同步登頂，達2.34兆元，且除息高峰集中在下半年，以元大高股息去年10月除息為例，當月受益人數就飆增9萬人之多，預料將為高股息ETF再度帶來一波投資熱潮。法人看好，整體ETF受益人數在突破500萬門檻之後，仍有向上成長空間，逐步挑戰600萬大關。