四川限電 16檔概念股兩樣情

大陸四川省自15日起實施工業限電六天，在當地設廠的筆電組裝、零件廠，如和碩（4938）等，短期衝擊可控，但16日股價表現疲弱，而綠電相關企業被排除在限電名單，市場聯想，有望獲加單採購，反而因此受惠。

成都高溫43度，創歷史新高，家戶都開空調，電力負載過量，電網不勝負荷，造成大陸鐵腕採取限電及放高溫假措施。

四川生產製造的NB，占全球Wintel NB比重達7成以上，各廠目前以調班方式或自行發電設備因應，短線影響有限，但包括鴻海、和碩、達方、兆利、宏致、尼得科超眾、凡甲、瀚荃等，16日股價仍受此消息影響而拉回。

國泰證期資深經理蔡明翰分析，各廠都有一定庫存量，限電一周左右，仍不會影響出貨，除非後續限電時間延長，否則影響相對有限。

他認為，四川省為面板與筆電的重鎮，目前產業需求減緩，導致庫存有過高的疑慮，限電停產反而有助於庫存消化與產品報價支持。



在四川設廠的LCD面板龍頭京東方與第三大LCD面板廠惠科，在當地合計八座工廠生產受挫，估計高達三成產能受影響。

由於目前市場上面板供過於求，京東方與惠科四川廠停產，有助於產銷平衡，台系面板大廠友達、群創及彩晶股價，獲買盤推升，16日漲幅分別達2～3％，成為四川限電受惠股。

此外，此次即便是半導體、電子業等白名單，都面臨停產挑戰，唯獨綠電相關企業被排除在外。

統一投顧董事長黎方國分析，今年天氣炎熱，天然氣、煤及原油等價格高漲，各國政府對電力管制力道增強，產業限電及電費上升皆成為企業重擔，預期將加速廠商導入與採購綠電及導入電力供應管理系統，節能及儲能相關業者，長線可望受惠。

根據群益投顧調查，廣達、仁寶、緯創、英業達、鴻海、和碩等廠，皆在四川生產NB。蘋果的iPad及Apple Watch，也於四川生產，主要代工廠分別為鴻海及仁寶。

因就近供應，多數NB零組件廠商亦於四川設廠，如群光、兆利、鑫禾、尼得科超眾、奇鋐、雙鴻、瀚荃等。

此次停電受影響廠商除了於四川當地設廠的ODM廠商與零組件供應商外，於四川以外設廠的NB零組件廠，亦會有因客戶停工、訂單遞延出貨的影響。

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