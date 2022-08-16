IPO利多 定價至掛牌擬加快時程

台股初次募股（IPO）承銷案，從定價至掛牌時間長達10個交易日，遠超過歐美的T+1及星港的T+5，參與競價拍賣的投資人須承擔更大的不確定性，也削弱競拍的價格發現功能，為強化IPO，證交所提出五項建議：包括研議公開申購提前至與競價拍賣同時、增加承銷方式彈性等。



證交所表示，投資人在興櫃買股次日即可賣出，但若參與競拍得標，在現行IPO案皆採部分競拍部分公開申購方式辦理，須等到開標日後第10個交易日（掛牌日），才能拿到股票賣出，相較興櫃交易，須承擔更大的不確定性。



不過，證交所認為，但即使投資人須承擔較大的不確定性，但競拍有強大的價格發現功能。有鑑於此，對現有IPO制度，提出以下五項建議：



一、放寬競價拍賣承銷價之價格訂定機制：受限於相關法規，競拍較佳的價格發現功能，未能充分反映在承銷價訂定上，更造成發行公司籌資金額減少、公開申購市場資金凍結加劇、掛牌初期股價過度反應及投資人公平性疑慮等不利影響，建議逐步放寬承銷價格訂定限制。



二、縮短定價至掛牌日作業時程：目前IPO承銷案掛牌日為T+10日，遠超過歐美的T+1日，也比鄰近亞洲的香港T+5（預計2023年6月T+2）、新加坡及印度T+5、中國T+9耗時更久。



建議參考新加坡作法，研議公開申購提前至與競拍同時，並配套檢討相關作業流程，以縮短競拍定價至掛牌時程。另公開申購與競拍作業同時進行，投資人參與申購情形可供競拍投標人決策參考。



三、強化承銷商配售職能：建議增加承銷方式彈性，放寬相關限制，如達一定籌資規模之案件其配售對象符合一定標準者，可排除優先採用競拍。也可參考美國引進競拍及配售混合型承銷方式，由承銷商依發行公司不同需求設計合適的拍賣與作業流程。



四、提升機構投資人參與：建議短期可先於競拍系統新增以上傳檔案轉檔方式投標功能，降低標單人工輸入錯誤而放棄全數投標單的風險，長期則可參考美國及印度作法，在投標截止日前允許投資人撤回或更改投標單，以提高法人參與競拍誘因。



五、強化資訊揭露功能：建議未來在競拍公告或公開說明書封面發行條件說明上，可註記適當警語等。



相關調整後續仍待與證券公會討論，最後還要經主管機關同意才可實施。

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