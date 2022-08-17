蘋果導入Type-C 還有四檔雨露均霑

因應歐盟2024年充電口全面採用Type-C，蘋果近期開始進行產品線街口轉換工程，供應鏈傳出，2023年蘋果推出的所有產品，包含iPhone、iPad及Macbook都會導入Type-C，除祥碩和創惟已經打入蘋果供應鏈外，另外還有鈺創、威鋒、譜瑞-KY與偉詮電4檔有機會雨露均霑，未來行情可多加留意。

目前Apple手機在全球市佔率第1名，約占全球比重18%，目前仍以Lightening接頭為充電口，但在歐盟法案通過後，所有蘋果以及非蘋陣營的產品，都必須採用Type-C，預計2024秋天正式上路。

供應鏈指出，蘋果已經逐步在產品上導入Type-C，包含Macbook、iPad等產品已經部份採用，僅剩iPhone和AirPods還沒有，而蘋果也打算在2023年秋天販售的產品陸續導入，等到2024年之後，將全面更替。

法人表示，一旦蘋果開始導入，會先從之前合作過的IC業者開始，祥碩和創惟在Type-C具有開發經驗，未來有機會拿下蘋果訂單。

祥碩上周五創下今年新低884元，最終收盤913元，受到此利多消息激勵，昨天（15日）大漲64元、7%至977元，今天開盤股價彈至1010元，最終不敵獲利回吐賣壓收漲3元至980元。外資今賣超231張，投信小買24張。

創惟近期股價也在今年低檔徘徊，受此利多消息，股價連漲3天，繼昨天收漲停之後今天再漲1元，收131.5元。外資連兩天賣超，分別出脫717張、2610張。

除祥碩與創惟近期大漲外，業內人士指出，有機會搶攻Type-C的相關概念股，還包括鈺創、威鋒、譜瑞-KY與偉詮電等4檔，波段行情值密切追蹤。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，先前所處次產業疑慮的IC設計股，如今看起來市場越來越認為短期利空已反映在股價上，當前反而要留意後續的中長期產業利多，如創惟第2季表現平平，但是市場已開始反應蘋果即將大量導入Type-C對其有利的發展前景，於是股價強勢上漲。

蔡正華說，由於創惟為蘋果概念股的新興指標，相關的蘋果概念如連展投控、良維等也要列入追蹤，有機會後來居上。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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