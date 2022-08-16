8月16日一分鐘強弱勢股

益得(6461)

特定資金力拱，追價動能積極，股價沿五日上攻，再創波段新高

接單旺到年底，外資偏多操作，股價連兩日強攻漲停

迎傳統旺季及庫藏股護體，連六日收紅，突破半年線反壓

Q2毛利大幅提升，挹注獲利表現，血癌藥下半年可望在美上市

金橋(6133)

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