8月16日一分鐘強弱勢股
8月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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寶齡富錦(1760)
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10.00
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腎臟新藥授權金挹注、新冠快篩試劑出貨增加，Q2獲利耀眼
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益得(6461)
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10.00
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生技族群獲買盤簇擁，放量站回月線，KD指標交叉向上
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佰研(3205)
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9.95
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特定資金力拱，追價動能積極，股價沿五日上攻，再創波段新高
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怡利電(2497)
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9.92
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受惠車廠加大生產力道，Q3營收可望較Q2回溫，帶量收復季線
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巨庭(1539)
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9.91
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接單旺到年底，外資偏多操作，股價連兩日強攻漲停
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力特(3051)
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9.89
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迎傳統旺季及庫藏股護體，連六日收紅，突破半年線反壓
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美時(1795)
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9.86
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Q2毛利大幅提升，挹注獲利表現，血癌藥下半年可望在美上市
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金橋(6133)
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9.86
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獲利了結賣壓暫緩，股價重啟攻勢，月線關卡失而復得
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台林(5353)
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9.85
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Q2獲利創歷史新高，外資加碼力道轉強，收盤再登波段高點
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精英(2331)
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9.80
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產品結構改善，Q2、上半年本業轉盈，具轉機題材，連四日上漲
製表：王淑以
8月16日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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威盛(2388)
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7.27
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元宇宙題材熄火，外資持續偏空調節，KD指標高檔反轉
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中興電(1513)
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4.02
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買盤追價動能不足，短打資金下車，股價終結連七紅
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漢翔(2634)
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3.52
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投信換股操作，減碼力道轉強，一舉跌落5、10日、月線關卡
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M31(6643)
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3.50
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IC設計短線急拉，獲利賣壓出籠，年線關卡得而復失
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潤泰全(2915)
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3.49
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外資頻頻減碼，壓抑上攻動能，終結連四日反彈
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仲琦(2419)
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3.45
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多方籌碼鬆動，股價失守30元整數大關，外資連四日賣超
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玉晶光(3406)
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3.43
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年線反壓沉重，土洋法人對作，面臨月線、半年線保衛戰
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世紀鋼(9958)
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3.27
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外資、投信同步偏空，股價跌落百元關卡，KD指標下彎
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遠傳(4904)
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3.21
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投信終結連16買，失守月線關卡，苦吞連三黑
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敦泰(3545)
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3.18
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多頭反攻氣勢暫歇，外資偏空操作，向上挑戰月線失利
製表：王淑以
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