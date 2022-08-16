8月16日一分鐘強弱勢股

8月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

寶齡富錦(1760)

10.00

腎臟新藥授權金挹注、新冠快篩試劑出貨增加，Q2獲利耀眼

益得(6461)

10.00

生技族群獲買盤簇擁，放量站回月線，KD指標交叉向上

佰研(3205)

9.95

特定資金力拱，追價動能積極，股價沿五日上攻，再創波段新高

怡利電(2497)

9.92

受惠車廠加大生產力道，Q3營收可望較Q2回溫，帶量收復季線

巨庭(1539)

9.91

接單旺到年底，外資偏多操作，股價連兩日強攻漲停

力特(3051)

9.89

迎傳統旺季及庫藏股護體，連六日收紅，突破半年線反壓

美時(1795)

9.86

Q2毛利大幅提升，挹注獲利表現，血癌藥下半年可望在美上市

金橋(6133)

9.86

獲利了結賣壓暫緩，股價重啟攻勢，月線關卡失而復得

台林(5353)

9.85

Q2獲利創歷史新高，外資加碼力道轉強，收盤再登波段高點

精英(2331)

9.80

產品結構改善，Q2、上半年本業轉盈，具轉機題材，連四日上漲

製表：王淑以

8月16日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

威盛(2388)

7.27

元宇宙題材熄火，外資持續偏空調節，KD指標高檔反轉

中興電(1513)

4.02

買盤追價動能不足，短打資金下車，股價終結連七紅

漢翔(2634)

3.52

投信換股操作，減碼力道轉強，一舉跌落5、10日、月線關卡

M31(6643)

3.50

IC設計短線急拉，獲利賣壓出籠，年線關卡得而復失

潤泰全(2915)

3.49

外資頻頻減碼，壓抑上攻動能，終結連四日反彈

仲琦(2419)

3.45

多方籌碼鬆動，股價失守30元整數大關，外資連四日賣超

玉晶光(3406)

3.43

年線反壓沉重，土洋法人對作，面臨月線、半年線保衛戰

世紀鋼(9958)

3.27

外資、投信同步偏空，股價跌落百元關卡，KD指標下彎

遠傳(4904)

3.21

投信終結連16買，失守月線關卡，苦吞連三黑

敦泰(3545)

3.18

多頭反攻氣勢暫歇，外資偏空操作，向上挑戰月線失利

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組