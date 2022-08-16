蘋果攻元宇宙！20檔有撐 這檔成地板價

台股今（16）日小漲3點，收15,420點，成交量2,083億，連四日站上萬五。萬寶投顧分析師陳子榕表示，台積電（2330）於500元具支撐；聯電（2303）的40元可望成為地板價；聯發科（2454）的597元已是相對低點；大立光（3008）股價已突破所有均線，站上2,105元，創下近期高點。而9月蘋果將發表iPhone14，在元宇宙商機下，帶動蘋果零組件的拉貨潮，20檔相關個股有機會再漲一波。

陳子榕認為，蘋果首款VR+AR的混合實境頭戴裝置，最快在明年就會推出，而且價格不便宜，傳售價可能高達3,000美元（約新台幣83,500元），將是目前市場最高價。這款頭戴式裝置，預計會利用高速晶片及高階螢幕顯示器和傳感器，將兼具擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）雙功能，可以用高品質的感官體驗來操作遊戲。

美國元宇宙概念股RBLX創波段新高，陳子榕指出，將帶動近期在台股被點名具元宇宙概念的硬軟體、製造或代工或周邊零組件等相關個股，包括義隆（2458）、鈺創（5351）、瑞昱（2379）、智原（3035）、驊訊（6237）、揚明光（3504）、宏達電（2498）、璟德（3152）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、創惟（6104）、威鋒電子（6756）、台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）、研華（2395）、晶技（3042）、威盛（2388）、中光電（5371）與凌陽（2401）等20檔。

政府也嗅到了元宇宙商機，行政院政務委員唐鳳將接任數位發展部首任部長，數位部預計27日掛牌。數位發展部架構有2署、6司、1行政法人與3統管的財團法人。2署為數位產業署、資訊安全署；6司分別是數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司；行政法人為資安研究院，預計年底成立；統管的財團法人為資策會、電信技術中心與台灣網路資訊中心。在政策加持下，相關/AR/VR/MR軟硬體商機，可望逐步成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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