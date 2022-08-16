8/16上市、櫃企業營運快報

今（8/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.中鋼(2002)集團旗下興達海基公司(興達海基)承製沃旭大彰化案百分之百國產化管架式水下基礎，歷經2年多的技術開發及製造組裝，六座成品已完成業主極為嚴格的品質檢驗，重件運輸船~大和號於8月12日抵達高雄興達港，在完成三座水下基礎裝載後，將運往彰化風場進行安裝，另外三座由業主近日再安排裝載作業。

2.大車隊(2640)今年上半年每股盈餘為3.11元，累計前7月合併營收為14.22億元，年增25.8%，隨著疫情趨緩、邊境逐漸開放，大車隊預估，第3季單季營收將有機會挑戰歷史新高，第4季進入旺季，營收亦將持續走高，全年營收獲利將有機會創下歷史高峰。

3.9月開學季即將到來，在萬物齊漲的時代，不少父母還在為籌措孩子的學雜費、補習費煩惱，新光人壽看見保戶需求，協助保戶解決資金需求的煩惱，推出「福虎年貸Ⅱ」台幣保單借款專案，自8月1日(一)至9月16日(五)止。

針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為1.5% 與3.0%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

4.大同(2371)上半年合併營收新台幣144.8億元，年增3.6％；合併本業營業利益14.91億元，較去年同期增加266%。母公司獲利9.6億元，年增82.9％，EPS為0.41元，較110年同期的0.23元增加了0.18元，EPS提升78%；而第二季單季母公司獲大為4.39億元，EPS為0.19元，這也是大同自110年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。

5.即將在9月上興櫃的星宇航空，昨日公布上半年財報，上半年營收6.3億元、稅後虧損26.63億元，累積虧損達95.98億元。不過星宇航空公關長聶國維表示，隨著邊境開放，接下來還有新機報到，整體營運將有明顯改善。

6.上銀集團旗下大銀微系統拜半導體、自動化及工具機等產業訂單增長，第二季營收創單季新高、EPS從去年同期0.57元增加至0.80元、改寫同期新高；上半年營收創同期新高、EPS由去年同期1.05元增加至1.78元，創同期新高。大銀樂觀看待下半年接單、出貨及營運，今年營收、獲利追求兩位數成長，續創史上新高。

7.半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠主要客戶訂單需求暢旺，2022年第二季稅後淨利雙位數「雙升」創0.58億元新高、每股盈餘（EPS）1.48元，上半年稅後淨利0.9億元、每股盈餘2.28元，雙創同期新高。由於訂單能見度良好，公司對下半年營運維持樂觀。

8.新冠病毒變異快速，上半年Omicron疫情全球延燒，PCR檢測需求旺。瑞基(4171)2022第二季合併營收3.23億元，較去年成長17.3%；歸屬於母公司稅後淨利為1.37億元，年成長25%；EPS3.28元。

上半年合併營收5.59億元，年增10%；歸屬於母公司稅後淨利為2.37億元，同期成長16.9%；營業毛利73%，EPS5.67元。

9.捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)2022年第二季營運較首季回升，每股盈餘（EPS）0.88元，累計上半年每股盈餘1.54元。不過，由於消費電子需求續疲，面板廠已減產降低稼動率因應，公司預期庫存修正將持續至年底，對下半年後市嚴峻看待。