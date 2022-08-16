蘋果三王該選誰？專家揭1時點前先跑一波

台股連三紅後高檔震盪，專家指出，若量能放大到2,500億元之上，仍有望續攻萬六，但科技股為主的那指波段反彈達3成，加上美國9月中旬起將陸續公布8月CPI、Fed召開利率決策會議，伴隨蘋果i14新機上市前利多出盡，8月底至9月初恐遇獲利回吐賣壓，綜觀蘋果三王，台積電、大立光庫存壓力未除，僅鴻海因上游材料供給短缺而因禍得福，沒有囤積太多庫存。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，季線俗稱生死線，2月在18,000點高檔跌破季線，迄今時間長達半年，本周挑戰季線成功站上，確認7月低點13,928點為熊市底部，如果大盤成交量放大到2,500億元以上，大盤有機會持續向半年線16,000點邁進。

受庫存調整影響，身為美國供應鏈的台股熊市反彈，不論時間及幅度都落後美股，那斯達克的落底時間在6月，Fed首次升息3碼的6月15日前就出現10,565點低點，那斯達克自底部反彈23％，進入技術上的牛市。

不過，第二季財報公告接近尾聲，7月CPI年增8.5％低於預期的意外利多，反映也差不多，預計科技股為主的那斯達克從底部來反彈30％，大約在14,000點左右，時間8月底、9月初將遭遇重大獲利回吐賣壓。

蔡明彰強調，接下來市場關注9月中旬發布的8月CPI是否持續舒緩，根據這個數據來判斷9月21日的Fed利率決策會議是否升息幅度由3碼降為2碼，如果降為2碼，就會預期升息循環在12月結束，明年變成降息循環，美股2023年走向長期牛市。

為何台股熊市反彈幅度遠不如美股？由於台股的蘋果供應鏈台積電、鴻海、大立光等合計佔大盤權重40％，看蘋果走勢就知道答案。

蘋果6月落底128美元，現在172美元，底部來反彈34％，反彈幅度大於那斯達克，蘋果幾乎把今年全部跌幅收復了。蘋果毫髮未傷有3個原因，財報優於預期、新機iPhone14將在9月下旬發表，以及通膨下降有利蘋果產品需求。

傳聞蘋果已通知蘋果供應鏈，增加i14出貨量達9,500萬支，高於原預期，但不少供應商尚不確定市場對i14的真正需求有多大。目前全球經濟低迷，並且這次i14旗艦機種漲價，是否降低果粉的換機需求？因此蘋果帶動的科技股反彈，也可能在i14發表前進入漲多修正。

蘋果三王以鴻海今年股價績效最好，上漲14％，擊敗大盤，因為鴻海組裝代工，過去兩年疫情，上游材料供給短缺，因禍得福，沒有囤積太多庫存，但台積電、大立光今年來股價仍跌13％~14％，表示多少有些庫存麻煩。

蔡明彰指出，依照往年秋季發表會的時間表，大概與Fed在9月21日舉行的FOMC接近，蘋果沒有工廠生產線，所以庫存都落在亞洲供應鏈身上，以科技股成分大的台灣及南韓股市，目前只站上季線，尚未攻半年線，明顯反彈落後美股問題。

問題正是美國科技股多數經營品牌，比較沒有庫存包袱，但台灣及南韓庫存堆積如山，需要很長時間消化庫存。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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