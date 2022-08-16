陸限電成利多 2產業7檔受惠股提前開趴

中國大陸四川省無預警勒令所有工業電力用戶生產全停電，甚至疫情期間可優先生產的「白名單」企業也難逃，引發市場高度關注，在重慶設有廠區的全球代工龍頭鴻海（2317）、代工大廠和碩（4938）、電池模組龍頭新普（6121）、導線架廠長科*（6548）、觸控模組廠GIS-KY（6456）等回應，現階段對營運沒有影響。

根據過去中國大陸限電政策，製造業「讓電於民」的做法，首波大多採輪流分區限電模式，以免對實體經濟產生衝擊，由於產業正處去化庫存階段，業界對四川限電也多正面看待，可望加速庫存去化、供需重回正軌，太陽能產業則因限電政策帶動，再度成為市場上關注焦點。

全球能源需求仍高，太陽能產業在兩岸政府政策支持下長線看好，太陽能模組廠已接單滿到年底，太陽能系統廠也相繼開工、併網；針對四川省限電令衝擊，分析師指出，太陽能產業不在限電名單，看好茂迪（6244）、元晶（6443）、安集（6477）、聯合再生（3576）、碩禾（3691）等缺電商機再起。

中國浙江、江蘇等省份陸續傳出電力供需吃緊，為緩解用電缺口、確保電網安全及民生用電需要，針對貿易區工業企業統一壓降電力負荷；四川更直接強制企業「讓電於民」、一連六天大放高溫假，受到波及的包括全球LCD面板龍頭京東方、第三大LCD面板廠惠科等，而台系面板雙虎友達（2409）、群創（3481）目前都未在四川設廠，反倒成為四川限電受惠者。

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（旺得富理財網 黃順德）

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