8/16盤中熱門焦點股

今（8/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）友達、群創臉色紅潤 中期修正仍需保守

面板廠友達（2409）與群創（3481），今同步趨堅整理，短多伺機克服季線反壓；不過，基本面未能支撐中多架構，追價宜存風險意識。

據了解，友達、群創短多利基，或在大陸四川因供電吃緊，使部分製造業尤其是面板廠暫停工數日，致去庫存傳來正向因子，但終端消費疲軟與大陸堅持新冠清零政策未變，仍是最大中空負面變數，不宜輕忽。

此外，友達與群創上半年都由盈轉虧，且下半年展望仍相對保守，顯示中期技術面修正格局，似不宜過度追高，波段宜在高檔善設停利點，與拉回修正之停損點。（工商時報 數位編輯）

（2）旭富Q2獲利跳高 轉機值持續追蹤

生技股旭富（4119）公布第二季EPS係1.47元，較首季EPS 0.43元及去年同期EPS 0.05元大幅成長，轉機氣象逐漸浮上檯面，今開低震盪走高，盤中高檔一度來到85.8元，迄上午10：22的市價暫報85.6元，仍上漲1.06%，表現持穩。

從技術面觀察，旭富短期持穩攻高，已陸續收復月線、季線、半年線與年線等關卡，短中期線型多頭排列架構明朗，波段值持續追蹤。

基本面方面，未來還需切追蹤營收成長動能，由於大麻萃取物的醫療效益，已獲美國、聯合國的認可，加上泰國也予大麻合法化地位，使旭富旗下的大麻二酚CBD產品未來出貨可望倍增，不宜看淡。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯嘉(6288)：Q2訂單創高，H2營運續衝，外資連日買超，盤初股價跳空漲停為25.45元，飛過季線，改寫兩個月波段新高。

2.怡利電(2497)：昨獲三大法人聯手買超119張，今追價買盤湧入，放量急拉漲停77.6元鎖死，飛過月、季線。

3.巨庭(1539)：上半年EPS創4.55元佳績，股價強攻漲停37.7元。

4.美時(1795)：今日法說前，吸引外資翻多買超相挺，早盤帶量攻頂，進逼前高162元。

5.海德威(3268)：上半年EPS創1.23元佳績，股價再拉漲停。

6.鈺太(6679)：上半年EPS為7.5元，買盤拉抬股價反彈逾8.5%。

7.蒙恬(5211)：Q2每股盈餘0.79元，早盤亮燈漲停，改寫逾半年高點。

8.益得(6461)：買盤點火，盤初放量鎖漲停，挺進月線。

9.明達醫(6527)：Q2每股盈餘1.11元，早盤急拉鎖漲停，衝上60元及月線。

10.力特(3051)：上半年EPS為1.72元，早盤快攻漲停，攻克半年線。

11.佳和(1449)：Q2每股盈餘0.72元，連拉3根漲停，收復半年線。

12.友達(2409)：四川大限電可望得利，獲外資及投信連12買，早盤帶量強彈3%，重登季線。

13.群創(3481)：四川大限電利多+投信連5買，早盤帶量勁揚2.5%，呈現日K連6紅。

14.東陽(1319)：7月獲利猛增2.5倍、寫同期高，前7月稅前盈餘幾乎追平過去兩年獲利總和，昨外資回補買超3915張，帶動盤初股價漲近2.5%、衝過50關，但空頭隨即發動攻勢，盤中一度翻黑。

15.華紙(1905)：轉嫁成本，Q3文化用紙擬漲約5%、特殊紙漲約10%，外資連8日買超，盤初股價大漲近5.5%，飛過季線。

16.永豐餘(1907)：H1獲利近3年同期低，H2仍保守，惟外資持續買超相挺，盤初股價一度漲逾1.5%。

17.大宇資(6111)：Q2淨利年增72％，每股盈餘0.39元，優於去年同期的0.11元，惟昨外資又調節賣超293張，股價貼近平盤整理。

18.東元(1504)：上半年每股賺0.65元，買盤進場拉抬股價漲逾2%。

19.瓦城(2729)：疫情衝擊第2季營運，上半年每股虧1.24元，股價開低後跌約3%。

20.聯發科(2454)：外資近兩天買超，股價止跌反彈。

21.信驊(5274)：上半年每股稅後盈餘衝上27.3元，股價續揚進逼2000元。

22.華新(1605)：第三季認列出售美國Borrego太陽能案場部門股權利益，對EPS貢獻1.8元以上，內資力挺股價有撐。

23.敬鵬(2355)：下半年整體獲利可望持續向上，今早直接跨過30元反壓，漲逾1%創波段高點。

24.帆宣(6196)：H2看旺，今年業績拚新高，今早上跳觸及127元，創2個月高點。

25.閎康(3587)：擴大增設實驗室，明年營收看增20%，多方勇攻，寫3個半月來高價。

26.微星(2377)：稱霸Q2板卡廠獲利，投信連31買，一度上漲1.5%，再創本波反彈高點。

27.統一實(9907)：飲料銷售旺季有助第三季PET事業營運，外資連6買，休息之後今早再彈。

（旺得富理財網）

（4）外資評股后 信驊還有「這」優勢

日系外資針對信驊(5274)出具研究報告，估計數據中心CPU銷售訂單以及信驊的BMC出貨修正將在2023年第一季看到底部，但點名信驊為少數能將台積電(2330)不斷上漲的晶圓成本轉嫁予客戶的無晶圓廠商之一，將信驊目標價由3300元調降到3000元、評等維持買進。

日系外資表示，信驊自6月初以來股價已修正8.5%，比台股加權指數的5.9%，修正幅度更劇烈。信驊長期將得益於BMC(遠端控制晶片)到BIC(小型遠端伺服器管理晶片)和安全晶片的潛在市場規模成長，但短期存在庫存修正風險，信驊近期BMC庫存調整已啟動。

主要是從6月下旬開始，來自大陸的減產更為明顯，英特爾新伺服器處理器Sapphire Rapid的延遲，預計第三季信驊營收將季減少10%，雖然無法預測本次BMC庫存調節的持續時間和嚴重程度，但預計信驊股價可能在第三季觸底，故將信驊目標價由3300元調降到3000元、評等維持買進。

日系外資表示，信驊自2018年以來BMC出貨量年增長強勁，主要是受惠數據中心CPU銷售，根據2018年下半年到2020年的經驗顯示，CPU的調整時間從高峰到低點約要3~4個季度從峰值到底部，故估計數據中心CPU銷售訂單以及信驊的BMC出貨修正將在2023年第一季看到底部。

日系外資表示，信驊新產品BIC(AST1030)晶片將從原先預計的明年上半年提前到今年第四季出貨，可能抵消BMC的潛在修正，此外，另一款新產品安防晶片AST1060已送樣給客戶，並按計劃從明年下半年開始出貨，預計信驊挾其業界領導地位，是少數能夠將台積電(2330)不斷上漲的晶圓成本轉嫁予與客戶的無晶圓廠商之一。（時報資訊 王逸芯）

（5）逆風一陣陣 NB加冷筍

筆電品牌及代工廠，今年迎接WFH、LFH利好之後的超級大逆風，先有庫存增加壓力，緊接著大陸上海封城，又有美國國際貿易委員會（ITC）展開337調查，昨日則再傳出大陸四川省無預警勒令所有工業電力用戶生產全停，自(15)日起至20日放六天高溫假。今早NB代工五哥中僅緯創(3231)、仁寶(2324)盤中見紅盤，其餘廣達(2382)、和碩(4938)、英業達(2356)等均在平盤之下游走。至於品牌廠則宏碁(2353)走勢略強於華碩(2357)。

美國國際貿易委員會（ITC）8月3日發布新聞稿，宣布將對部分影片處理設備商展開337調查，調查名單包括台灣三大PC廠宏碁、華碩、微星(2377)，以及聯想和摩托羅拉等設備商是否有侵犯專利。ITC已經通過投票發起調查，但目前尚未就案件做出任何決定，將於調查後的45天內確定調查期。

至於四川的「高溫假」，則牽動台灣筆電廠生產，代工大廠廣達、仁寶、緯創等產業大咖在四川都有廠區，當地生產拉警報，廣達約80%筆電產能在四川，仁寶筆電產能約有50%在重慶與成都，英業達約90%筆電產能在四川。

今年上半年獲利和去年同期比較，五哥中，以和碩在獲利表現的下滑最為顯著，和碩去年上半年稅後盈餘為100.16億元，EPS達3.76元，而今年上半年則獲利直接腰斬至47.83元，EPS為1.79元。和碩今年首季受到轉投資認列立訊投資損失衝擊，每股盈餘0.62元，季減79%、年減64.6%。第二季則雖然毛利率和營益率轉佳，但因外幣資產控管失準，第二季匯兌損失6.31億元，業外收入因此降低至2.38億元，遠不及去年同期的54.11億元，稅後獲利為31.16億元，年減41.7％、季增86.9％，EPS為1.17元。（時報資訊 任珮云）

（6）外資挺矽力 瑞銀送暖上調目標價

台股前股王矽力-KY（6415）今年以來嚴重拉回，跌幅超過5成，瑞銀證券此時溫馨送暖，看好技術領先與產品組合完整雙優勢，能在全球IDM廠供應短缺、大陸OEM廠積極尋找在地供應商環境中，取得有利地位，初評「買進」，推測合理股價高達750元。

吸睛的是，若矽力-KY營收成長動能、毛利率與營業利益率皆超越瑞銀賦予的基本假設，瑞銀對矽力-KY樂觀情境股價預期更飆上1,000元，意味前股王就算歷經股票一拆四，仍有本事回歸千金寶座。

消息面激勵該股周二（8/16）開高之後不回頭，穩步在高檔行進間向上攀升，迄上午11：23的市價暫報638元，大漲4.93%，表現不錯。

外資研究機構對矽力-KY前景具一定看好共識，高盛、摩根大通證券均賦予「買進」或「優於大盤」投資評等，瑞銀此時加入多頭陣營，從基本面無虞、股價回檔已深的價值面具吸引力出發，進而與資金轉進高價IC設計股的潮流相唱和。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，在半導體產業循環中，大陸在地化與供應鏈分散化已是大勢所趨，矽力-KY憑差異化能力與強大執行力，堪稱行業中主要受惠者。

林莉鈞估計，矽力-KY切入伺服器、車用、基站等領域，2026年時很可能在基礎假設上多創造出7～12億美元營收；據瑞銀所做服務可觸及市場（SAM）分析，矽力-KY受惠新營運機會帶動，三至四年後營收有望比現在高71％～133％。

就各事業區分，矽力-KY已經深耕汽車市場五至七年時間，遙遙領先於大多數亞洲與大陸IC設計同業，隨大陸汽車生態系趨於健全，加上電動車內含半導體應用不斷提升，光是車用領域營收上檔空間即高達4.99億～9.33億美元，為各業務成長潛力最大者。

就評價面來看，矽力-KY股價已從2021年底的68倍本益比位階，下殺到目前26倍本益比位置，反應需求走弱、庫存調整與潛在產業競爭疑慮，此外瑞銀認為，基於矽力-KY先前並未積極針對電源管理IC（PMIC）漲價，現在價格壓力較輕、切入非消費性領域，廣泛產品組合支撐市占率等因素，看好矽力-KY表現優於同業。（工商時報 簡威瑟；工商時報 數位編輯）

（7）車電訂單旺 朋程今年會更好

車用整流二極體大廠朋程（8255）周二開高之後，持穩在平盤之上趨堅整理，迄上午11：25的市價暫報189元，上漲0.53%，予人穩紮穩打印象。

朋程在晶圓代工產能供給漸寬鬆下，下半年48V MOSFET模組出貨動能將可望逐季放大，加上進攻電動車的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）產品線有望在2023年傳出好消息，朋程將持續大啖車用電子訂單。

法人指出，朋程48V MOSFET模組雖然在第一季開始量產出貨，但受到晶圓代工產能吃緊及長短料問題，加上中國上海第二季大規模封控，使進出口狀況全面受阻。

不過進入下半年後，隨著晶圓代工產能先前的供不應求市況已經開始逐步放緩，使先前大幅缺貨的MOSFET供給亦同步恢復正常，加上中國封控趨緩，使朋程48V MOSFET模組下半年出貨動能有機會更加強勁。

據了解，朋程的48V MOSFET模組主要應用在油電混合車，主要客戶為歐洲及日本車廠。供應鏈推估，朋程48V MOSFET模組在2022年出貨套數將至少百萬套起跳，預期2023年出貨將可望翻倍成長，將可望成為朋程後續營運成長的主要動能。

朋程7月合併營收達3.87億元、月成長8.7％，改寫單月歷史新高，相較2021年同期成長11.8％。累計2022年前七月合併營收為23.37億元、年增0.5％，刷新歷史同期高峰。法人看好，朋程48V MOSFET模組下半年出貨逐季向上成長帶動下，全年業績將可望繳出優於2021年的成績單。

事實上，朋程在車用整流二極體市場表現相當亮眼，市占率冠居全球，因此與全球車廠打下深厚合作基礎，朋程當前也正把握機會耕耘混合能源車及電動車產品線，因此即便當前車市正從燃油車市場逐步轉換為混合能源車及電動車，朋程亦有望藉此大啖相關商機。

針對電動車市場，朋程則以IGBT及碳化矽（SiC）模組進軍電動車及充電樁市場，目前皆在送樣階段，最快將有機會在2023年小量出貨，後續隨著電動車逐步拉高滲透率後，IGBT、SiC等新產品將可望帶動朋程業績成長穩健攀升。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（8）帆宣H2看旺 今年業績拚新高

無塵室及機電統包工程廠帆宣（6196）周二開高，之後無畏盤勢震盪，始終處於平盤之上趨堅整理，迄上午11：27的市價暫報121元，揚升1.26%。

帆宣今年前七月合併營收262.37億元，繳出年成長逾五成的優異水準。法人推估，帆宣當前在手訂單仍高達600億元以上水準，加上下半年將認列大客戶在美設廠訂單，營運可望逐季成長，全年業績將有望再締新猷。

帆宣7月合併營收47.46億元、月成長6.2％，創下單月歷史新高，相較2021年同期大幅成長73.2％。累計2022年前七月合併營收達262.37億元、年增51.5％，寫下同期新高。

法人看好，帆宣在大客戶於美國設廠逐步進入認列高峰期帶動下，下半年單季合併營收將有機會保持逐季成長動能，使下半年營運繳出高於上半年的成績單，全年業績將再度改寫歷史新高水準。

據了解，雖然近期消費性市場低迷，但由於美國對半導體市場祭出補助，加上客戶長遠布局，因此使帆宣的客戶在美設廠計畫完全沒有延宕，仍在積極建設階段，且由於廠房不僅一個廠區，帆宣已經提前拿下後續幾年的無塵室及機電統包工程訂單。因此法人推估，帆宣當前在手訂單已經高達600億元以上規模，替2023年營運提前打下成長基礎。

事實上，消費性市場在下半年持續低迷，雖然有少部分晶圓代工廠放緩新廠建置腳步，但多數晶圓代工廠仍維持新廠設立步調，且龍頭晶圓代工廠更在美國、日本等多地設立新廠，顯示半導體廠建廠進度幾乎沒受到市場影響。

帆宣今年第二季營收118.24億元、季增22.3％，創單季新高，歸屬母公司稅後純益4.90億元、季成長33.2％。累計2022年上半年合併營收214.91億元、年成長47.4％，歸屬母公司淨利8.59億元、年增40.8％，賺近半個股本，每股淨利4.41元。

帆宣15日股價上漲3.02％至119.5元，強勢突破季線，三大法人一共買超245元，連續三個交易日買超。觀察技術指標，周KD仍位處低檔交叉向上，且連兩周繳出紅K棒，若本周股價能再度順利收紅，後續將有機會持續攻高。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（9）Q2獲利登次高 八方雲集寫1個半月高價

連鎖餐飲集團八方雲集(2753)營運受疫情升溫衝擊輕微，2022年第二季稅後淨利「雙升」至1.66億元、每股盈餘（EPS）2.52元，雙創歷史次高。累計上半年稅後淨利3.19億元、改寫同期新高，每股盈餘4.84元亦創同期次高。

八方雲集董事會通過上半年股利分派案，決議配發每股現金股利2.5元，盈餘配發率約51.65％。八方雲集股價自4日起穩步走揚，今（16）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.16％至163元，創7月初以來1個半月高點，早盤維持逾3.5％漲幅，領漲觀光類股。

八方雲集第二季合併營收創16.94億元新高，季增8.77％、年增達16.68％。毛利率雖「霜降」至37.32％，但營業利益1.94億元，季增9.83％、年增達14.45％，創同期新高歷史第三高，使營益率11.46％，略優於首季11.35％、略低於去年同期11.69％。

在營收規模創高、本業獲利持穩，配合業外收益0.19億元，季增達37.73％、年增達78.69％助攻下，八方雲集第二季歸屬母公司稅後淨利1.66億元，季增8.73％、年增達15.26％，每股盈餘2.52元，雙創僅次於2020年第三季的歷史次高。

累計八方雲集上半年合併營收32.52億元、年增達13.53％，創同期新高。營業利益3.71億元、年增11％，為同期次高，惟毛利率37.69％、營益率11.41％略低於去年同期。不過，在業外收益跳增1.44倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.19億元、年增達13.15％，亦創同期新高，每股盈餘4.84元，為僅次於2020年的同期次高。

八方雲集第二季營收獲利「雙升」，主要受惠「梁社和排骨」持續積極展店，截至6月底總店數達167家帶動，使台灣市場營運維持穩定成長。同時，3月進軍美國市場營運績效良好，第二季營運已實現獲利，亦降低中國大陸及香港市場營運因疫情升溫而下滑影響。

八方雲集7月自結合併營收5.91億元，較6月5.61億元成長5.37％、較去年同期4.87億元成長達21.41％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收38.43億元，較去年同期33.51億元成長達14.67％，續創同期新高。

展望後市，八方雲集將延續國民美食理念，以多品牌、多市場營運策略加速布局國際發展，提升集團營收及獲利表現。其中，美國市場規畫年底前再新展1家門市，「芳珍蔬食」則持續展店，目標至年底至少展店至10家，挹注集團營收成長動能。（時報資訊 林資傑）

（10）外資示警記憶體高庫存 群聯目標價降至330元

美系外資針對記憶體出具最新研究報告，認為現階段持續面臨高庫存問題，故將群聯(8299)目標價由335元微幅調降到330元、評等降至中立，另外，也將群聯2022年每股收益估計下調2%。

美系外資表示，需求疲軟下，導致下半年記憶體價格進一步下跌，目前了解主要隨機存取記憶體生產商和客戶的水平仍然很高，供應鏈面臨著消化這種記憶的巨大庫存壓力。

美系外資表示，市場預計下半年所有隨機存取記憶體產品線的價格侵蝕會較嚴重，目前看到PC業者持續減少全年出貨量目標，群聯恐受影響。

儘管目前大陸的市場成長很快，但NAND週期不太可能恢復，將群聯目標價由335元微幅調降到330元、也降評等至中立，並將群聯2022年每股收益估計下調2%，但維持2023年、2024年預估不變。（時報資訊 王逸芯）

（11）生技股再出發 4檔強鎖漲停

生技族群拉回整理過後，今日多頭攻勢再起，益得(6461)、佰研(3205)、明達醫(6527)、美時(1795)4檔個股強勢鎖在漲板，高價位的個股漲跌互見，股王藥華藥(6446)微跌，股價在565元附近游移，股后晶碩(6491)漲幅在1.7%附近，大樹(6469)跌幅則在1%左右。

美時2022年受惠併入新產品貢獻、戒毒藥gSuboxone尚未有競爭者加入、減肥藥Qsymia持續成長、及重磅血癌藥將在可望在2022下半年在美國上市，法人預期，今年全年度營收可望成長1成左右，ESP也可望跳躍式成長。

展望2023年度，由於收購產品、血癌藥將可完全貢獻全年營收，獲利仍將維持成長腳步。美時盤中緊鎖漲停板161.5元，至11:00，買單超過4500張搶著要買。

目前全球有能力製造符合美國規範MDI吸入劑的公司，除了益得以外，全球僅有9家左右。據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，甚至在2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣。

益得與大陸海思科醫藥集團合作開發的新劑型新藥，未來將進軍大陸約150億元台幣的吸入製劑市場。益得今日開盤衝高，鎖在漲停板33.55元，至11:00，買單排隊超過1.5萬張等著要買。（時報資訊 郭鴻慧）

（12）如興、中福未出Q2財報恐停買 股價雙重挫

中福（1435）及如興（4414）兩家上市公司，未如期於15日申報第二季財報。據了解，證交所今（16）日將公告兩家公司自18日起暫停買賣，受此利空消息衝擊，兩檔個股今天股價同步重挫，如興更數度打至跌停。

中福因原會計師事務所終止原委任查核簽證服務，致第二季季報無法如期申報，今天一早股價一度觸及47.1元大跌8.19％，隨後拉升至約49元附近，跌幅縮小至4％多，另如興股價則顯得相對疲弱，多維持大跌8％～9％以上至跌停價之間。（工商時報 呂淑美）