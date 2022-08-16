生技股多頭攻勢再起 這四檔強鎖漲停

生技族群拉回整理過後，今日多頭攻勢再起，益得（6461）、佰研（3205）、明達醫（6527）、美時（1795）四檔個股強勢鎖在漲板，高價位的個股漲跌互見，股王藥華藥（6446）微跌，股價在565元附近游移，股后晶碩（6491）漲幅在1.7％附近，大樹（6469）跌幅則在1％左右。

美時2022年受惠併入新產品貢獻、戒毒藥gSuboxone尚未有競爭者加入、減肥藥Qsymia持續成長、及重磅血癌藥將在可望在2022下半年在美國上市，法人預期，今年全年度營收可望成長1成左右，ESP也可望跳躍式成長。展望2023年度，由於收購產品、血癌藥將可完全貢獻全年營收，獲利仍將維持成長腳步。美時盤中緊鎖漲停板161.5元，至11：00，買單超過4,500張搶著要買。

目前全球有能力製造符合美國規範MDI吸入劑的公司，除了益得以外，全球僅有9家左右。據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，甚至在2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣。益得與大陸海思科醫藥集團合作開發的新劑型新藥，未來將進軍大陸約150億元台幣的吸入製劑市場。益得今日開盤衝高，鎖在漲停板33.55元，至11：00，買單排隊超過1.5萬張等著要買。

（時報資訊 郭鴻慧）

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