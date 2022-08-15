8/16盤前》淡季更旺 這檔7月獲利飆

台股8/16盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.分析師評估，iPhone 14系列的平均售價將上漲約15％，並集中在Pro及Pro Max兩款機型。在電子業庫存調整的逆風裡，蘋概股順勢突圍，嘉澤、創惟、連展投控、南電、祥碩、元太、燦坤、力旺、鈺創、力麗、天鈺等11檔個股15日表現不錯，值追蹤。 （閱讀全文）

2.本波投信連續買超鎖定標的中，台泥、大聯大、廣達、微星均獲投信連續買超逾30日，而其餘連買逾十日、且買超張數逾5千張者，則有第一金、台灣大、南亞科、光寶科、仁寶、遠傳、聯電、友達、兆豐金、中信金，由於多檔皆屬於台灣50成份股，對拉抬指數頗有助益，也充分顯現國安基金買盤集中產業龍頭股之特性。 （閱讀全文）

3.上市櫃公司第二季財報出爐，上市櫃公司稅後純益合計1.07兆元（含15家金控），季減7.7％、年增2.6％，上半年稅後純益合計2.19兆元，超越去年同期的2.03兆元，年增7.8％，創下歷史第二季及上半年最佳獲利數字。 （閱讀全文）

4.車用整流二極體大廠朋程（8255）在晶圓代工產能供給漸寬鬆下，下半年48V MOSFET模組出貨動能將可望逐季放大，加上進攻電動車的絕緣柵雙極電晶體（IGBT）產品線有望在2023年傳出好消息，朋程將持續大啖車用電子訂單。（閱讀全文）

5.內資投信法人連37買，再創史上連買新猷！加上國安基金及政府基金續挺下，台股落後補漲，15日放量攻克季線15,310點，終場上漲0.84％，收在15,417.35點，成交量也擴增至2,378.88億元。

6.台股前股王矽力-KY（6415）今年以來嚴重拉回，跌幅超過5成，瑞銀證券此時溫馨送暖，看好技術領先與產品組合完整雙優勢，能在全球IDM廠供應短缺、大陸OEM廠積極尋找在地供應商環境中，取得有利地位，初評「買進」，推測合理股價高達750元。

7.萬泰科（6190）受惠於網路建設需求強勁，高階網路線出貨暢旺帶動下，營運成長顯著，上半年稅後純益2.68億元，每股盈餘1.76元，上半年獲利已超越2021全年歷史高點紀錄，2022年營運戰新高已提前達陣。

8.大眾全球投資控股（3701）轉型效益持續發酵，旗下三大事業群營運動能同步揚升下，第二季交出營收、獲利雙站高的表現，單季每股稅後純益（EPS）0.65元，刷新2008年第四季來單季新高，累計上半年獲利更有翻倍增長、EPS達1.09元，大幅超前集團於2004年重新掛牌以來的同期新高。

9.AM（售後維修）汽車零件族群淡季業績更旺，加上營業利益率提升與匯兌收益貢獻，東陽（1319）7月獲利猛增2.5倍，自結稅前盈餘達2.29億元，改寫同期新高；前七月稅前盈餘15.59億元，幾乎追平過去兩年獲利總和。（閱讀全文）

10.上市櫃半年報成績單15日揭曉，財報「五天王」脫穎而出，第二季、上半年獲利王、每股稅後純益（EPS）王仍是台積電、大立光「霸榜」穩居寶座。緯創第二季成功轉盈，榮登轉機王；稅後純益率及營業利益率成長王則由連鎖餐飲集團安心、不鏽鋼廠精剛拿下，反應市場景氣變化。

11.無塵室及機電統包工程廠帆宣（6196）今年前七月合併營收262.37億元，繳出年成長逾五成的優異水準。法人推估，帆宣當前在手訂單仍高達600億元以上水準，加上下半年將認列大客戶在美設廠訂單，營運可望逐季成長，全年業績將有望再締新猷。

12.資訊服務廠商三竹資訊公告第二季與上半年財報，第二季單季稅後淨利8,874萬元，較上季增加39％、較去年同期增1.3倍，每股盈餘1.92元，創歷史新高，上半年每股盈餘3.29元。

13.在上海超級工廠建成後，上海製造與大陸供應鏈在特斯拉產能裡的重要性按等比級數飛增，特斯拉CEO穆斯克15日宣布，特斯拉已生產逾300萬輛汽車，其中100萬輛就來自運作不到三年的上海工廠。

14.由於供需失衡，大陸市場的汽車、工業自動化、AI大數據等領域晶片供應依然偏緊

15.迎接疫後郵輪市場，交通部砸45億元新建旅運中心，打造南部海洋國門第一線新面貌，不僅大幅提升通關效率，澎坊免稅商店將進駐，讓旅客需求一站滿足。

交通部港務公司表示，旅運中心啟用前，高雄港的旅客是在棧9-2庫作為出入境地點，通關效率母港約每小時840人次、掛靠港每小時1,560人次，雖然可讓國際豪華郵輪旅客通關使用，但因倉庫改建可容納人次有限。但旅運大樓通關效率提升到母港每小時2,100人次、掛靠港3,500人次，預計10月可進駐。

16.中國人民銀行15日突然調降政策利率，將中期借貸便利（MLF）和逆回購（附賣回）操作利率下調各10個基本點，為時隔7個月後再度調整該政策利率。由於大陸統計局15日公布的7月宏觀數據呈現低迷，外界認為人行此舉是為了降低融資成本、擴大需求，以達穩經濟之效。

17.由於盤中零股交易投資人以本國自然人為主，投資策略多為長期投資存股，為提升零股市場成交機會及效率，證交所與證券商公會討論後，15日宣布，自今年12月19日起，調整盤中零股交易撮合間隔時間縮短至一分鐘。

18.對四川省對工業用電用戶限電六天，包括11家鋼鐵電爐廠一事，國內鋼鐵業咸認，限電時間上只有六天，預期對鋼鐵業影響有限，但如果限電是全面性的、且擴及全國，則影響性就大了，後續發展值得觀察。

豐興發言人莊文哲則表示，四川當地的電爐廠，其所生產的鋼筋大多為內需用途，且小鋼胚很少銷來台灣，因此對台灣相關電爐廠應該影響不大，現階段因整體鋼市低迷，只要鋼廠減產或停產都是好事，間接對鋼市發展具有支撐的效果。

19.四川限電，在重慶、成都設廠的台灣供應鏈首當其衝，不過包括廣達、仁寶、英業達、緯創等下游組裝廠都表示，廠區正常生產、不受影響，中、上游受影響的業者如群電、超眾、雙鴻則多改至夜間生產因應，僅有長科*、業成、富士康停工6日。以目前電子供應鏈多面臨零組件、成品庫存過剩，因限電而少生產幾天，對業者影響應該不會太大。

20.受到國際廢鋼原料行情反彈走揚，與國內鋼筋買氣轉強激勵，豐興15日宣布，調漲本周廢鋼和鋼筋價格，每公噸調漲400元，漲幅約2.08％～4.30％。豐興這項漲價舉動，是自今年3月下旬起、近五個月來首度漲價，惟型鋼產品維持平盤。

21.永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙第二季營運成功轉盈，展望第三季，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和15日預告，第三季將持續提高部分紙品售價，其中文化用紙調漲約5％，特殊紙調升約1成，對於公司下半年營運不悲觀。

22.星宇最快9月登錄興櫃，將是興櫃市場資本額最大的企業，興櫃前為釋股發行2.75億股、每股價格12元的現增案，法人透露已獲得超額認購。

23.台美21世紀貿易倡議將進入實質談判階段。經貿辦總談判代表、行政院政委鄧振中15日表示，預計「這幾天」就會有具體工作計畫，並在9月展開第一次會議，甚至年底就會有小範圍成果，希望優先談判的三、四個議題先有協議，明年就能完成談判，屆時會先簽BTA，FTA則是終極目標。

24.拜解封後消費者支出增加所賜，日本第二季國內生產毛額（GDP）季增年率達2.2％，已連續三季成長，經濟規模也回復疫情前的水準。

25.美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）14日表示，若想達成拜登政府設定的淨零碳排目標，那必須讓核能成為美國潔淨能源轉型的一部分。

26.燿華（2367）轉型有成，在汽車板、美系高階NB等產品帶動下，第二季轉虧為盈，展望第三季法人預期，迎接傳統旺季到來，美系客戶新品拉貨，以及汽車板、低軌衛星等產品持續發酵，預期燿華第三季營運將較第二季更進一步成長，為全年最旺的季度。

27.台股15日飛越季線，高價電子股補漲行情帶動，資金匯集在跌深且離季線尚有一段距離的IC設計股如智原（3035）、天鈺（4961）等股價出現跌深反彈走勢，值追蹤。（閱讀全文）

B.利空因子：

1.金融業為落實ESG投資法則，四大類型企業可能成為被拒絕投資戶。金管會大推ESG的責任投融資，各大行庫不僅在授信上簽署赤道原則，連同在投資標的也列出指標刪選，行庫指出，除了高污染產業，非高污染的產業若一直沒發股利、經營階層一直變動、經常被罰款、財務主管等相關高層人事經常換人，也會入列「不可投資名單」。

2.大陸再次陷入停電噩夢。受到高溫、乾旱和煤炭供應吃緊影響，大陸各地進入用電高峰，部分地區開始啟動限電措施。其中，四川15日公告，為確保民生用電，全省工業企業自15～20日停產6天，甚至疫情期間可優先生產的「白名單」企業也不能例外。

陸媒財聯社報導，成都富士康從15日至20日限電，僅保留20％保安負載，全廠生產停止。生產線員工表示，已接到休息通知。富士康成都廠主要生產電腦、通訊、消費電子、汽車零組件等產品。

3.全球最大原油進口國大陸經濟數據疲弱，打擊石油需求展望，且伊朗可能回復石油出口，拖累國際油價15日重挫逾5％，金價同步走低，跌幅超過1％。

4.大陸國家統計局15日公布7月經濟數據，消費、投資及規模以上工業增加值等均遜市場預期，顯示整體經濟動能依舊疲弱，下半年經濟增長面臨極大考驗。統計局與機構分析，需求不足阻礙了經濟復甦。

5.受大陸疫情封控、以及俄烏戰爭引燃通膨等多重因素影響，永豐餘上半年稅後純益7.63億元，較去年同期大幅縮水76.5％。展望下半年，永豐餘總經理駱秉正15日表示，由於整體的系統性風險未除，公司對於後勢持續保守看待。

6.壽險今年新契約保費無望破兆元。據壽險公會15日最新統計，7月壽險新契約保費527億元，創2013年2月之後的113個月新低，並較去年同期衰退35.6％，前七個月累計新契約保費近5,104億元，同比衰退14.58％，全年不僅破兆元無望，更可能創下2008年之後的單年新低。

7.星宇航空15日公布今年上半年財報，營收6.32億元、年增80％，稅後虧損26.64億元，每股虧損2.03元。

8.根據費城聯準銀行針對專業預測者的第三季調查顯示，受訪者普遍認為美國經濟前景已比三個月前惡化，因此大幅調降今明兩年美國實質國內生產毛額（GDP）年增率，各自為1.6％與1.3％。

9.去年以來美國貨運價格持續飆漲，近日終於有達到頂點的跡象，令外界期望通膨開始降溫，但專家認為美國貨運需求將繼續超越疫情前水平，假設卡車價格持續飆漲恐阻礙貨運市場朝供需平衡邁進。

10.大陸各地7月爛尾樓風波頻傳，拖累房價持續探底。大陸統計局15日公布數據計算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減幅擴至0.9％，創下2015年9月以來最大跌幅。其中，一線城市商品住宅銷售價格較6月微漲，二三線城市則較6月下行。

11.近期大陸晶片市場呈現兩極分化，自2022年以來，消費電子類控制晶片價格持續下跌，單個晶片從要價人民幣（下同）上百元高點跌至兩位數。

如LED照明產品中，會使用到發光晶片及驅動晶片，這兩類晶片的價格在2022年也開始下跌。某LED企業董事會秘書肖燕松指出，發光晶片的價格年減20％至30％，驅動晶片的價格跌更多，跌幅為40％。

12.2022年全球多家電視品牌廠下修面板採購數量，整體下修幅度約15％。業界日前預期，面板廠如果不再繼續擴大減產幅度，市況很可能到2023年上半年都無法改善。另有機構預估，面板廠持續挹注新產能，將導致面板業遭遇近五年來最嚴峻的供過於求窘境。

13.中央銀行公布7月銀行辦理人民幣存款餘額月增人民幣6.2億元（以下單位均人民幣）到2,240.42億元，增幅主要來自國際金融業務分行（OBU）月增14.86億元，外匯指定銀行（DBU）則是月減9.11億元至1,936.48億元的近八年半新低，其中個人戶更已連續17個月減少。

14.美國商務部祭出新禁令，禁止對中國出口3奈米以下的EDA（電子設計自動化）工具。對此研調機構集邦認為，在沒有美系EDA工具的支援下，中國IC設計業從晶片設計初期、乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐將影響中國半導體長遠的發展。

15.導光板廠茂林-KY（4935）公布上半年財報，第二季上海廠受到封控管理的影響，營收、獲利大幅滑落，每股盈餘僅0.43元，累計上半年每股盈餘約1.94元。展望下半年，茂林-KY表示，7月份出貨已經恢復正常，雖然IT產品需求有一定支撐，但是電視需求疲弱，下半年營運保守看待。

16.連鎖餐飲瓦城泰統集團（2729）上半年財報出爐，受疫情衝擊，第二季營收8.55億元、年減7.72％，單季虧損9,461萬元，每股稅後虧損4.13元；累計上半年合併營收20.61億元、年減6％，稅後淨損0.28億元，每股虧損1.24元，年減127％，創2012年上櫃來首次虧損。

17.受制大陸防疫管控、通膨壓抑終端需求，石化專業廠第二季營運受阻承壓，繼華夏（1305）、聯成（1313）第二季營運苦吞虧損，台苯（1310）、中石化（1314）、國喬（1312）第二季獲利也陷入虧損陰霾。

18.據統計，到目前為止，每股淨值掉到10元以下的上市櫃公司計有：聯發、台揚、五福、潤泰全、立萬利、位速、重鵬、淳紳、華容、慧友、威潤、商之器等12家，但其中，五福及商之器目前融資餘額為零，應是未開放信用交易，因而其他10檔個股，下周二起恐將遭到取消信用交易資格。(閱讀全文)

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