投信連37買創紀錄 台股放量攻克季線

內資投信法人連37買，再創史上連買新猷！加上國安基金及政府基金續挺下，台股落後補漲，15日放量攻克季線15,310點，終場上漲0.84％，收在15,417.35點，成交量也擴增至2,378.88億元。

三大法人合計買超0.76億元，其中，外資賣超50.46億元，投信買超45.98億元，自營商買超5.31億元。

在期貨部分，外資期貨淨多單增加178口至9,609口，十大交易人與特定法人合計買進669 口。周選支撐與壓力區落在15,000至15,500之間，P／C Ratio升至1.14，整體籌碼中性看待。

晶圓雙雄台積電上漲6元，收523元、聯電上漲2.72％，收43.5元，IC設計龍頭股聯發科也擺脫7月營收下滑逆風，股價收在706元，重回700元大關，率領IC設計股群起上攻，瑞昱、矽力-KY勁揚超過3％。

ABF載板三雄也連袂反彈，南電大漲8％，欣興、景碩漲超過3％，同步收復月線。

兆豐投顧董事長李秀利分析，台股先前因地緣政治及基本面利空表現落後，然而，通膨降溫，激勵美股走高，並站穩半年線之上，帶動台股連續3日走高過壓，15日更進一步站上季線反壓。

目前短期均線呈多頭排列，月線走揚，為下檔提供支撐，電子股雖基本面利空紛陳，但跌深反彈，傳產股也出現落後補漲走勢，台股有望持續補漲挑戰15,650點。

但李秀利也提醒，需留意美零售銷售數據及沃爾瑪、Target季報及聯準會7月會議紀要，對市場多頭氣氛的影響。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股三軋行情（融券、借券及空手）啟動，目前融券餘額61.6萬張，借券賣出餘額仍高達95.93萬張，T50反ETF15日成交量高達22.2萬張，高居日成交量第一，指數驚驚漲，看空投資人可能被迫回補。

他認為，萬五關卡反覆測試後，成為大盤底部支撐，指數有望進一步挑戰15,616點頸線，並續向萬六關卡邁進。

康和證券總監廖繼弘分析，美國通膨趨緩，帶動美股大漲，道瓊指數向年線靠近，歐股也攻過半年線，日經225指數更已站在年線之上，台股表現相對國際股市落後。

加權指數彈到季線之後，融資餘額並未大幅增加，顯示散戶受傷慘重，不敢進場，廖繼弘認為，在大盤站穩季線之後，後市要看散戶有無歸隊，以成交量是否繼續放大而定。