最強半年報 上市櫃賺2.19兆

上市櫃公司第二季財報出爐，上市櫃公司稅後純益合計1.07兆元（含15家金控），季減7.7％、年增2.6％，上半年稅後純益合計2.19兆元，超越去年同期的2.03兆元，年增7.8％，創下歷史第二季及上半年最佳獲利數字。

台新投顧副總經理黃文清分析，上市公司第二季稅後純益1兆元，季減8％，年增2.8％，創下連三季破兆元佳績，共計140家創歷史新高，僅次於2015年第三季的160家紀錄。上櫃公司第二季稅後純益659億元，季增3.1％，年增5.9％，亦有雙增的好成績。

在各類股中，電子股第二季獲利表現最佳，上市櫃公司稅後純益合計高達5,956億元，季增6.3％，年增16.2％，在電子次產業中，半導體稅後純益4,011億元，季增11％、年增50.4％，網通股、電子零組件及其他電子亦有季增、年增雙位數的成長動能。

其次是航運類股，第二季稅後純益1,977億元，雖季減9.0％，但年增88.9％，依舊含金量逼人。

獲利數字居第三的是金融股，第二季稅後純益805.9億元，季減48.9％、年減52.7％，主要是受到金融市場震盪、股債齊跌，以及今年來疫情升溫導致不少產險、壽險業者得支付鉅額的防疫險理賠金，整體金控的獲利表現大受影響。

在個股部分，台積電、長榮、陽明、聯發科及鴻海名列獲利前五強，合計第二季純後稅益4,635.8億元，約占全體上市櫃公司獲利的四成，堪稱台股最佳印鈔機。

兆豐投顧董事長李秀利分析，上半年財報數字創下新高，主要是第一季獲利貢獻較多，長鞭效應仍在，且台積電等五強維持成長動能。惟提防電子股旺季不旺，消費性電子產品庫存壓力大，台塑等塑化股利差也縮小，自第三季起，宜留意企業調庫存造成獲利衰退的風險。

大型本土投顧分析，受到終端需求疲軟影響，消費性商品開始庫存修正，5月傳出三星停止進料一個月以去化過剩庫存，7月再傳出中系手機第三季暫緩拉貨，並在8月企業財報展望，確認NB、PC需求量，將進一步下修15％～20％。

受全球經濟衰退影響，iPhone新機、雙11及年底耶誕三大銷售旺季，消費需求可能落空，雲端服務也受到企業緊縮預算影響，可能下修明年資本支出。

綜合各企業展望觀察，科技業供應鏈存貨調整將延長至明年上半年，企業獲利則需待明年第二季恢復成長動能，投資人應在近期反彈後，以耐心等待基本面落底回升。