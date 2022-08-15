投信買不停 最愛台泥、大聯大

台股多頭反撲，投信買盤也相挺，截至15日止已連續37日買超台股，正式超越今年1月～3月間的「前高」，刷新「歷史最長連買新紀錄」，累計買超金額也突破500億元大關，內資扮演多頭總司令，帶領大盤站穩「萬五」後，再劍指「萬六」。



美國五位參眾議員訪台，市場擔憂恐再掀台海波瀾，惟台股15日開盤仍溫和走揚，順利突破季線15,310.01點位置，盤中最高還來到15,437.23點，創近一個半月新高。



台股7月來止穩，投信功不可沒，本波連買紀錄自6月24日展開，而在15日續買45.48億元後，正式將連買天數推升至37天，刷新今年1月～3月間寫下的「連36買」紀錄，投信「歷史最長連買紀錄」不到半年兩度改寫。



雖期間累計買超金額僅528億元，與前次的863.47億元相去甚遠，惟在國安基金護盤心意堅決下，投信法人也情義相挺、下半年來「天天買超」，今年來投信累計買超高達1,920.32億元，為去年全年的近三倍。



台新投顧副總經理黃文清表示，大陸軍演利空淡化後，台股止穩展開中期彈升，美國通膨趨緩態勢也已確認，後續美國聯準會（Fed）升息步調有望放緩，將有助於資金回流股市，至年底前資金行情可期。



本波投信連續買超鎖定標的中，台泥、大聯大、廣達、微星均獲投信連續買超逾30日，而其餘連買逾十日、且買超張數逾5千張者，則有第一金、台灣大、南亞科、光寶科、仁寶、遠傳、聯電、友達、兆豐金、中信金，由於多檔皆屬於台灣50成份股，對拉抬指數頗有助益，也充分顯現國安基金買盤集中產業龍頭股之特性。



外資方面，即便15日逢高調節，惟隨美國7月消費者物價指數（CPI）回落、亞股普遍漲升，仍牽動外資資金回流。外資第三季來賣超373.13億元，與第二季的「大提款」4,821.83億元相比，賣超力道大幅降低。



大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫則指出，美國7月CPI數據反映未來通膨壓力趨緩，台股今年來修正已相當程度反映對升息、需求下修預期，具下檔保護，對下半年可抱持謹慎樂觀態度，而傳統科技旺季來臨更可望為市場注入樂觀情緒。