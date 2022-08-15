15檔蘋概股蠢動噴出 2檔Type-C加持最猛

蘋果9月秋季發表會進入倒數階段，蘋概股搭上題材量能增溫續勢上攻，以Type-C高速傳輸介面的供應鏈個股嘉澤（3533）、創惟（6104）為首，成為大盤攻破季線的主要火車頭。

美國消費者物價指數（CPI）等通膨數據、MSCI季度調整及財報變數暫告段落，市場獲得喘息空間，蘋概股有望接掌多頭大旗。法人指出，消費性電子產業雖遭受通膨衝擊影響，但蘋果廣大的客戶群體有望抵消全球電子市場低迷的景氣情況，iPhone 14在年底前不只有望生產與2021年iPhone 13相當的9,000萬台，且市場先前更傳出蘋果將首批備貨量上調至9,500萬台，增幅約5％。

此外，知名分析師也表示相比iPhone 13，iPhone 14系列的平均售價將上漲約15％，並集中在Pro及Pro Max兩款機型。在電子業庫存調整的逆風裡，蘋概股順勢突圍，嘉澤、創惟、連展投控、南電、祥碩、元太、燦坤、力旺、鈺創、力麗、天鈺等11檔個股15日均拉出逾半根漲停板。

今年iPhone 14應保持原來的Lightning接口，但受到歐盟2024年統一Type-C充電口影響，蘋果開始進行所有產品線的接口轉換工程，其中嘉澤、創惟、祥碩、鈺創等高速傳輸概念股均有望受惠，2023年業績成長動能可期。

資深分析師連乾文表示，蘋果下半年進入新機拉貨旺季，iPhone 14首批生產量上看9,500萬支，訂單不減反增，蘋概股機會來臨，尤其印刷電路板（PCB）、鏡頭作為蘋果手機優先出貨的零組件，相關個股第三季業績成長動能強勁。

以指標股華通、臻鼎觀察，股價相繼擺脫第二季相對低迷的表現，陸續向今年高點發起挑戰。

宏遠投顧指出，當前投資人以短線區間操作及高出低進的逢高獲利了結較為合適，選擇獲利成長且本益比偏低的個股，如蘋概股、電動車概念股、半導體股、貨櫃航運股等，短線區間操作。

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