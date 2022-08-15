前股王矽力-KY拚逆轉 外資目標價喊750元

台股前股王矽力-KY（6415）今年以來嚴重拉回，跌幅超過5成，瑞銀證券此時溫馨送暖，看好技術領先與產品組合完整雙優勢，能在全球IDM廠供應短缺、大陸OEM廠積極尋找在地供應商環境中，取得有利地位，初評「買進」，推測合理股價高達750元。

吸睛的是，若矽力-KY營收成長動能、毛利率與營業利益率皆超越瑞銀賦予的基本假設，瑞銀對矽力-KY樂觀情境股價預期更飆上1,000元，意味前股王就算歷經股票一拆四，仍有本事回歸千金寶座。

外資研究機構對矽力-KY前景具一定看好共識，高盛、摩根大通證券均賦予「買進」或「優於大盤」投資評等，瑞銀此時加入多頭陣營，從基本面無虞、股價回檔已深的價值面具吸引力出發，進而與資金轉進高價IC設計股的潮流相唱和。

瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，在半導體產業循環中，大陸在地化與供應鏈分散化已是大勢所趨，矽力-KY憑藉差異化能力與強大執行力，堪稱行業中的主要受惠者。

林莉鈞估計，矽力-KY切入伺服器、車用、基站等領域，2026年時很可能在基礎假設上多創造出7億～12億美元的營收；依據瑞銀所做服務可觸及市場（SAM）分析，矽力-KY受惠新營運機會帶動，三至四年後，營收有望比現在高71％～133％。

就評價面來看，矽力-KY股價已從2021年底的68倍本益比位階，下殺到目前的26倍本益比位置，反應需求走弱、庫存調整與潛在的產業競爭疑慮。

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