8月15日一分鐘強弱勢股
8月15日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
松崗(6240)
|
10.00
|
公告上半年EPS為2.06元，Q2轉虧為盈，股價大漲
|
信驊(5274)
|
9.97
|
Q2財報超乎市場預期，獲利創新高，H1 EPS為27.3元
|
動力-KY(6591)
|
9.95
|
內外皆美，H1狂賺半股本，EPS5.48元，強登漲停板
|
江申(1525)
|
9.95
|
大陸轉投資事業H2業績明顯好轉及7月營收衝歷史新高
|
仲琦(2419)
|
9.93
|
H1每股賺0.76元，下半年拚續勝去年同期，營運俏
|
嘉澤(3533)
|
9.88
|
7月營收表現優於市場預期，外資終結連5賣，衝破7百股價漲停
|
創惟(6104)
|
9.66
|
蘋果導入Type-C，大單在望，股價開高走高漲停
|
寶齡富錦(1760)
|
9.65
|
BA.5來襲、檢測需求升，受此帶動拉高，鎖住漲停
|
威致(2028)
|
7.94
|
上半年EPS 1.89元及庫藏股續發威，放量急漲過季線
|
南電(8046)
|
7.84
|
7月合併營收創新高，Q3營運續衝、H2展望正向
製表：王淑以
8月15日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢因素
|
新世紀(3383)
|
10.00
|
Q2每股淨值Q2為-0.79元，依規定需終止上市
|
華上(6289)
|
9.85
|
Q2每股淨值跌至負數為-0.27元，因規定面臨下市危機
|
天蔥(2740)
|
9.84
|
Q2虧損擴大EPS-0.73元，H1 EPS為-1.59元
|
天瀚(6225)
|
9.80
|
營運溜滑梯，Q2每股淨值跌至0.23元，股價重挫
|
弘帆(8433)
|
7.66
|
Q2EPS躍增至2.85元，但股價漲多回檔，回測月線
|
尚茂(8291)
|
7.40
|
營運無起色，Q2續虧，已連20季虧損，股價下跌
|
富驛-KY(2724)
|
7.23
|
疫情仍衝擊，Q2EPS為-0.3元，連9季虧損
|
寶雅(5904)
|
4.53
|
買氣回籠， 7月營收年增41%，月增19%，但漲多壓回
|
長榮(2603)
|
4.33
|
SCFI持續九周緩步下跌，股價開低跌，跌破百元大關
|
陽明(2609)
|
3.95
|
現貨價格續跌，市場擔憂Q3旺季不旺，股價回跌
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!