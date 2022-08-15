8月15日一分鐘強弱勢股

8月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

松崗(6240)

10.00

公告上半年EPS為2.06元，Q2轉虧為盈，股價大漲

信驊(5274)

9.97

Q2財報超乎市場預期，獲利創新高，H1 EPS為27.3元

動力-KY(6591)

9.95

內外皆美，H1狂賺半股本，EPS5.48元，強登漲停板

江申(1525)

9.95

大陸轉投資事業H2業績明顯好轉及7月營收衝歷史新高

仲琦(2419)

9.93

H1每股賺0.76元，下半年拚續勝去年同期，營運俏

嘉澤(3533)

9.88

7月營收表現優於市場預期，外資終結連5賣，衝破7百股價漲停

創惟(6104)

9.66

蘋果導入Type-C，大單在望，股價開高走高漲停

寶齡富錦(1760)

9.65

BA.5來襲、檢測需求升，受此帶動拉高，鎖住漲停

威致(2028)

7.94

上半年EPS 1.89元及庫藏股續發威，放量急漲過季線

南電(8046)

7.84

7月合併營收創新高，Q3營運續衝、H2展望正向

製表：王淑以

8月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

新世紀(3383)

10.00

Q2每股淨值Q2為-0.79元，依規定需終止上市

華上(6289)

9.85

Q2每股淨值跌至負數為-0.27元，因規定面臨下市危機

天蔥(2740)

9.84

Q2虧損擴大EPS-0.73元，H1 EPS為-1.59元

天瀚(6225)

9.80

營運溜滑梯，Q2每股淨值跌至0.23元，股價重挫

弘帆(8433)

7.66

Q2EPS躍增至2.85元，但股價漲多回檔，回測月線

尚茂(8291)

7.40

營運無起色，Q2續虧，已連20季虧損，股價下跌

富驛-KY(2724)

7.23

疫情仍衝擊，Q2EPS為-0.3元，連9季虧損

寶雅(5904)

4.53

買氣回籠， 7月營收年增41%，月增19%，但漲多壓回

長榮(2603)

4.33

SCFI持續九周緩步下跌，股價開低跌，跌破百元大關

陽明(2609)

3.95

現貨價格續跌，市場擔憂Q3旺季不旺，股價回跌

製表：王淑以

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組