內資軋外資空手 專家指路台股三方向選股

外資賣超50億 三大法人買超台股2,601萬元

投信與自營商周一（8/15）力尬外資賣超，結果內資大獲全勝，不僅三大法人總結單日買賣交易係買超2,601萬元，且台股加權股價指數更大漲128點，成功收復季線，報15,417點，成交2,343億元。

外資與陸資今持續逢高調節，賣超50.53億元，但投信無所畏懼，仍力挺多方陣營，周一大幅加碼，買超45.48億元，加上自營商單日買超5.31億元，使三大法人單日係微幅買超，住短多軋空手氣勢如虹。

台股繼上周成功收復月線後，本周甫始即重季線之上，由於上檔年線與半年線反壓分別在16,857點及16,174點，在季線與年線差距仍大之下，短線似仍有利多方運運作空間。因為就技術面觀察，盤勢無論位處多方或空頭市場，多需「探訪」年線，測試年線的支撐韌性。

（工商時報 數位編輯）

台股漲128.38點站上15,400點 台積電523元作收

台股今天開高走高，尾盤在電子股買盤加持下，收盤上漲128.38點，收在15417.35點，漲幅0.84%，成交值新台幣2342.99億元。

台積電股價終場上漲6元，以523元作收，漲幅1.16%。聯電漲2.72%，收43.50元，聯發科大漲22元，收在706元，漲幅3.22%。

航運股方面，上海航交所12日公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）出現連9跌，市場紛傳貨櫃族群恐旺季落空，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆墨，尤其長榮盤中最低一度至99.6點，回測百元關卡。

另外，鋼鐵類股今天延續上週五的反彈行情，類股整體漲幅超過1%。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，美股上週連續性大漲，是帶動台股今天走揚的重要原因，且11、12日外資連兩天買超，顯示外資買盤有回流趨勢，整體而言，IC族群、半導體、載板族群表現有撐，在今天扮演領漲角色。

儲祥生指出，過去台股一直受電子產業消化庫存的利空消息困擾，股價也明顯反應相關消息，但由於前期已充分反應，近期反而利空不跌，顯示買盤可能轉而關注股價跌深但基本面不錯的個股進行布局。

（中央社）

《盤後解析》多方直落15,400 兩專家指路

半導體及傳產強強滾，台股站上15400點！美股持續驚驚漲格局，台股也延續上週強漲氣勢，費城半導體指數續揚，台積電(2330)穩步向前，資金持續湧向半導體，信驊(5274)、創惟(6104)、力智(6719)、德微(3675)亮燈漲停作收，中小型股尼得科超眾(6230)、動力-KY(6591)、江申(1525)、陸海(5603)、淳安(6283)、嘉澤(3533)、安碁資訊(6690)等「金」火全開強攻漲停，搭配電纜類股續強，化解了航運類股轉弱壓力，今天台股指數開高走高，不僅攻克季線，更順利站上15400點，成交量也略為放大，終場加權股價指數約15417.35點，上漲128.38點，成交量約2342.99億元；OTC指數為189.91點，上漲3.36點，成交量617.9億元。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國上週公布7月CPI顯示通膨降溫且優於預期，帶動美股大漲，台股電子權值股也隨美股回穩，使大盤重新收復萬五關卡、週線連六紅，由於美股企業財報公佈已近尾聲、法人資金回籠加上市場風險情緒回穩，預期大盤短線有機會持續反彈挑戰季線，不過從中期角度觀察，仍須留意電子業庫存以及第三季各產業獲利調整狀況，若要逢低佈局建議以長期產業趨勢能見度佳、受庫存影響較低之如電動車供應鏈等產業題材。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，觀察美國4~6月的核心CPI(扣除能源與糧食)皆逐月往下，顯示FED升息有一定的通膨壓抑效果，在8月後通膨可望慢慢降溫之下，後續升息動作也將進入尾聲，甚至已經有開始討論2023年初降息的可能性，通膨對市場的干擾性逐漸降低。

此外，8月密集進行國內外大廠法說，大部分也都如期下修展望，且幅度都不小，展望給的差的反而是利空出盡，以YOY(同比)角度來看，雖然大部分呈現衰退，但從QOQ（環比）的角度看，最差情況可能就是在第三季，往後環比方向都是趨緩，甚至回溫往上，產業面利空出盡，也有利於股價利空出盡。

吳繼先指出，加權指數落跌破14000後立刻止跌反彈，後市再創新低的機率很小了，由於FED在9月才舉行利率決策會議，預期8月~9月(FOMC空窗期)將有一小波反彈，短線目標有機會挑戰季線(15384)。

選股方向有三：一、業績高成長(成長率超過15%以上者)與能見度長的績優股；二、產品組合中消費性產品曝險較低者，以網通、server、IOT、IP、ASIC等族群相對看好；三、低基期者，如低股價位階及低本益比者，有望隨盤面止穩而本益比回升)。

（時報資訊 張漢綺）