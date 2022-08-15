iPhone 14快降落 15檔蘋概股吃香喝辣

蘋果日前公布今（2022）年第三季財報結果，營收達829.59億美元，改寫創歷史新高，與去年同期相比增加2％，淨利則達194.42億美元，相比去年同期減少11％。其中，iPhone產品銷售達406.65億美元，Mac機種銷售達73.82億美元，iPad產品銷售則達72.24億美元，穿戴裝置、家用設備與周邊配件銷售達80.84億美元，而服務項目銷售達196.04億美元，主要成長動能來自iPhone銷售以及服務收入。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭表示，從蘋果營收細項來看，Mac和iPad以及穿戴裝置銷售相比去年皆呈現衰退，所幸iPhone13銷售數字優於預期，從Android用戶跳槽到使用iPhone的用戶相較往年成長許多，從今年中國大陸618活動即可發現，iPhone銷售成績相對Android陣營亮眼許多，中低階手機庫存持續攀升，緊接iPhone14系列預計9月發表，雖然智慧型手機銷售持續低迷，惟蘋果此次重心放在取得更多市占，估計售價將與iPhone13價格相差不遠，隨著新品發表加上供應鏈舒緩，下半年看好打敗景氣衰退壓力，蘋果股價自6月低點129.07漲到167.81，反彈三成領先所有均線，相關供應鏈值得留意。

隨著進入下半年電子業傳統出貨旺季，蘋概股將是投資人矚目焦點，目前領頭指標是大立光（3008），董事長林恩平在第二季法說會上釋出「7月比6月好、8月又比7月好」的樂觀展望。相關概念股包括鏡頭光學元件有大立光、亞光（3019）及揚明光（3504）等、處理器晶片有台積電（2330）、IC設計有聯發科（2454）、組裝有鴻海（2317）及和碩（4938）等、IC載板有景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）等、印刷電路板有華通（2313）及金像電（2368）、CCL銅箔基板有台光電（2383）、NOR快閃記憶體有華邦電（2344）及旺宏（2337）、散熱模組有雙鴻（3324）等。

蘋果iPhone14系列預期Pro版瀏海將會消失，改採打孔螢幕，所有版本螢幕均為LTPO、每款機型皆搭載LiDar，也將取消推出mini款式，並且以螢幕加大設計的iPhone 14 Plus取代之外，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max幾乎是以現有機種做部分設計升級，預期北美、歐洲換機需求，可望抵銷大陸手機市場不景氣情況，今年iPhone出貨量預估將達2.2億支。

（旺得富理財網 黃順德）

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