台積衝鋒ABF三雄火 鋼鐵強強滾 36檔狂飆

台股今（15日）加權股價指數收盤報15,417.35點，漲128.38點，漲幅0.84％，成交量為2,342.99億元。

台積電開高走高漲逾 1%， ABF三雄的欣興、景碩各漲逾3％，南電更勁揚逾7％，終場收282元。

鋼鐵族群強勢，官田鋼直奔漲停，威致、中鴻狂飆超過 6%，運錩、燁興、志聯、新光鋼等多檔個股漲幅都逾3%。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計正峰（1538）、業旺（1475） 、 松崗（6240）、飛寶企業（4413） 等36檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、零組件類股波動最大，分別上漲4.39％、2.48％，運輸股跌幅明顯，下跌2.53％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9.5％的有22檔，前10名皆觸及漲停，依序為正峰、業旺、力智（6719）、海華（3694）、倫飛（2364）、無敵（8201） 、動力-KY（6591）、江申（1525）、淳安（6283）、巨庭（1539）。

上市股今跌幅超過4.5％的有10檔，前10名有新世紀（3383）、華上（6289）、天瀚（6225）、昶虹（2443）、聯發（1459）、全友（2305）、今皓（3011）、凌陽（2401）、波力-KY（8467）、統懋（2434），其中新世紀、華上跌停。

上市成交量前10名個股依序為華新（1605）、長榮（2603）、聯電（2303）、陽明（2609）、宏達電（2498）、耿鼎（1524）、智原（3035）、訊舟（3047）、欣興（3037）、臺企銀（2834）。

上櫃有15檔9.5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有松崗、飛寶企業、陸海（5603）、信驊（5274）、天鉞電（5251）、國統（8936）、安格（6684）、旺玖（6233）、三竹（8284）、海德威（3268）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有天蔥（2740）、弘帆（8433）、尚茂（8291）、富驛-KY（2724）、東凌-KY（2924）、幸康（3332）、寶雅（5904）、大宇資（6111）、美而快（5321）、南璋（4712），無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為元太（8069）、普誠（6129）、創惟（6104）、建達（6118）、日盛金（5820）、漢磊（3707）、連展投控（3710）、中探針（6217）、鈺創（5351）、波若威（3163）。

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