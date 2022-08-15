跟風國安基金!砸900萬買10檔 驚人結果曝

台股今年以來表現不佳，7月12日當天一度跌到最低點13,928點，並即將觸及5年線，當天晚上政府宣布國安基金將進場護盤，帶動台股展開一波強彈，以今（15）日早盤創下波段高點15,371點計算，波段漲幅約10％。股市達人大俠武林日前在臉書發文，稱自己跟著國安基金買進約899萬元的股票部位，布局的標的大概有10多檔，在短期間內這筆資金的市值上升了10％左右。

大俠在臉書表示指出，最近他跟著國安雞湯一起買了大約899萬左右的股票部位，布局的標的大概有10多檔，而在短期間內，這筆資金的市值上升了10％左右。他強調，在越是恐慌的震盪行情中，就越是有機會能靠著財商認知的不對稱性，來撿走他人看不懂穿不牢的籌碼。

鏡週刊引述大俠說法指出，歷史經驗顯示，國安基金最常進場的標的以權值股為主，因此，這波他買的股票也多半是權值股，電子股包括：台積電、聯電、聯發科，金融股包括國泰金、富邦金、中信金、兆豐金等，比較特別的還有ETF，如台灣50、元大高股息、國泰永續高股息。他表示，因為這幾檔ETF的成分股，與政府過去護盤的成分股有高度重疊。

根據統計，國安基金過去七次出手，其中六次都賺錢，除了2000年3月當年遇上網路泡沫護盤失敗外，其他都護盤成功，勝率高達近9成。

（中時新聞網 邱怡萱）

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