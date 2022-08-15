美股大漲 台股早盤站上季線

台股加權指數15日開在15,332.92點，權王台積電（2330）開在520元，大型權值股電子股聯電（2303）、聯發科（2454）皆開在盤上， 矽智財IP概念股股晶心科（6533）、M31（6643）等紛紛往上，台股早盤上漲逾70點，成功站上季線15,309.02點。

繼美國勞工統計局發布7月CPI、PPI降溫後，7月進口物價月減達到1.4％，幅度高於市場預期，密西根大學公布8月消費信心初值，顯著回升至55.1（前值51.5），1年期通膨預期更是持續下降至5.0％（前值5.2％），進一步淡化投資人的通膨擔憂。

四大指數盤中一路走高，收盤均接近全日最高點位，道瓊工業指數上漲424點，或1.27％，收33,761點。標普500指數上漲72點,或1.73％，收4,280點，Nasdaq指數上漲267點,或2.09％，收13,047點，費半指數上漲89點,或2.99％，收3,067點。

統一投顧指出，美國通過4,300億元降低通膨法案，且近期公布的重要數據顯示通膨有見頂跡象，市場降低聯準會加速升息的擔憂，美股走勢強勁。

台股在國安基金護盤，指數周線連六紅，本周適逢台指期結算,在外資期、現貨偏多以及投信持續買超加持，指數有望向上挑戰季線，可擇優布局業績成長股。

選股建議以跌深權值股、蘋果供應鏈、光學、IP 矽智財、汽車零組件及輪胎、航太、綠能／儲能為主。

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