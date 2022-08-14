8/15盤前》蘋果導入Type-C 兩檔將迎大單

台股8/15盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.上市櫃公司第二季財報15日揭曉，法人表示，總計上半年稅後純益將挑戰2.2兆元大關，不但超越去年2.03兆元，亦將挑戰歷史同期新高。其中，台積電、長榮、陽明、萬海及聯發科名列獲利前五強，合計上半年大賺8,990億元，占全體上市櫃公司獲利的四成，堪稱台股最佳印鈔機。

受大陸華東封城影響，業者第二季超額拉貨，打破台股「五窮六絕」魔咒，目前逾1,500家公司（加計15家金控股）已大賺近2.15兆元，獲利亮眼。

2.美國CPI、MSCI季度調整、財報季變數暫告段落，台股進入不確定因素空窗期，蘋果新iPhone題材正式接掌台股多頭大旗，指數短線站穩「萬五」大關後，搭配美股彈升氣勢如虹，本季瞄準榮耀回歸「萬六」關卡。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇最看好台廠有二，首先，玉晶光看來沒有丟失訂單的疑慮，又掌握iPhone 14鏡頭升級商機，且在混合實境（MR）裝置Pancake鏡頭中壟斷市占（lion’s share）。

其次，蘋果M3晶片可望於年底量產，有助台積電先填補部分英特爾外包GPU延遲的缺口。此外，統一投顧基於蘋果下半年展望佳，建議可逢低布局的蘋果供應鏈還包含：欣興、台光電、臻鼎-KY、華通、GIS-KY、瑞儀等。

3.歐盟2024年將全面統一充電口為Type-c、蘋果近期開始進行所有產品線type-c接口轉換工程，業界預期，2023年蘋果推出的iPhone、iPad及Macbook等產品都會陸續導入Type-c。其中，供應鏈業者指出，祥碩及創惟（6104）等IC設計廠已打進蘋果供應鏈，2023年業績成長動能可期。（閱讀全文）

4.據悉，台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判，台美雙方將會對外宣布貿易談判路徑圖。11項議題不會同步展開談判，將由易入難，貿易便捷化、中小企業及數位貿易等共識高議題，可望優先啟動，明年底前露出簽署台美貿易協定曙光。

5.明年基本工資調幅9月初敲定，考量通膨率調幅至少5％起跳，不致太低。至於經濟部與勞動部今年首度推出「基本工資補貼方案」，明年繼續開辦否，兩部官員皆表示已展開討論中。據了解，明年繼續開辦補貼機制可能性不低。

據悉，工總、商總等工商團體還在與會員廠商進行討論中，不輕易掀底牌。先前有的工商團體主張2％，有的則建議不宜漲逾3％且應搭配補貼。

6.生技公司上半年財報陸續出爐，受疫情和俄烏戰爭衝擊攪局，獲利大洗牌！防疫、光學、農技最耀眼，泰博EPS以23.45元坐穩獲利王寶座，精華、晶碩拚隱形眼鏡族群龍頭。法人預期政策傾向與疫情共存，產業消長恐將再大搬風。

就初統計，目前除了麗豐-KY、全宇-KY尚未公布獲利外，上半年EPS逾3元的公司，至少有21家，泰博、圓點、精華和晶碩獲利都超過一個股本，諾貝兒、正瀚、亨泰光、保瑞、生展、視揚、瑞基、杏昌和大學光EPS都超過5元，下半年能否延續氣勢，推波全年EPS飆破10元，備受關注。

7.光學族群二哥玉晶光第二季財報大幅超越市場預期，且正進入蘋果新iPhone傳統旺季，在業績優異、前景想像空間大的挹注下，摩根大通、瑞銀證券雙雙將推測合理股價升至550元，摩根士丹利證券更賦予630元高檔預期，股價新共識儼然成形。

根據樂觀派外資對玉晶光所做財務預期顯示，玉晶光今年每股純益上看23.56元，步出去年20.53元的谷底，2023年更加速前進，每股純益飆上30.41元、大賺超過三個股本。

8.不畏市場雜音干擾，在IC載板、半導體擴廠帶動下，不少設備廠上半年仍繳出業績成長的表現。展望下半年業者認為，前景尚不明朗的狀況下，確實看到需求放緩的現象，但客戶針對先進製程、高階產品的投資不會停止，也是設備廠積極拓展的方向，預期在相關需求支撐下，包括大量、牧德、群翊與志聖等後續營運維持不看淡。

9.券資比4成以上、上周融券增加，但法人周買超1,000張以上的個股來篩選具軋短空機會者，共有燿華、訊舟、中磊、金像電、啟碁、威盛、敦泰、天鈺、中鴻、宏達電、全科、台驊投控、倫飛等13檔個股。這些個股多集中在PCB、網通、IC設計股、元宇宙概念股以及分散在鋼鐵及貨運承攬股等。

10.佳能（2374）啟動轉型之旅，由傳統相機模組廠朝向智能光學模組廠前進，並鎖定影像應用、車載及Edge AI三大領域進行布局，其中影像新應用已率先交出成績單，並帶動本業由虧轉盈，至於自駕車相關的車載鏡頭及物聯網AIoT邊緣運算AI相機（Edge AI Camera）明年也將跟進發酵，有望於2024年到2025年，迎來大成長。

11.技嘉（2376）第二季在遭逢地緣政治、中國華東封控及通膨高升等亂流空襲下，出貨、營收動能受壓，尤顯卡業務亦因通路零售價格持續走滑受累，單季雙率雙降，稅後純益9.82億元、年減7成，稅後每股盈餘（EPS）1.55元，雖為3年來同期低點，但仍有優於疫情前各年同期的表現。

12.智冠科技（5478）上半年積極發展數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業，其中金融解決方案，今年上半年在線上代收付交易穩健貢獻下，獲利表現已經達近雙倍成長。

13.疫情衝擊產業大洗牌，醫美、光學、耗材業拚拓點、擴產，開拓營運版圖；亨泰光、邦特、晶碩新產能下半年加入生產行列，佐登-KY觀光工廠9月底開幕，麗豐-KY、大學光持續布局新據點，預料將為下半年營運帶來新高峰。

14.中鋼集團旗下中鋼鋁業轉投資的大陸寧波華揚鋁業科技，在營運超過15年後，伴隨產業大環境改變，傳出將結束營業的消息。對此，中鋼董事長翁朝棟表示，華揚鋁業因上游原料受制大陸鋼廠，下游又缺乏通路，尤其以往的客戶竟變成競爭對手，導致長年來處於虧損狀態，因此集團決定割捨掉這個包袱。

翁朝棟指出，中鋼正全力幫華揚鋁業尋找好的合併對象，希望今年底前能找到好的歸宿，順利完成合併作業。

他認為，這是雙贏的做法，也能確保員工的權益。且中鋼也攜手中鋁，集中精力發展「精緻鋁品」和「精緻鋼品」，以提升產品的價值以及國際市場的競爭力。（閱讀全文）

15.業外及本業同步發威，動力-KY（6591）2022年上半年合併營收達10.11億元，受惠於公司電競相關散熱風扇產品出貨穩健，帶動營運規模放大，加上新台幣走貶，認列2,621萬元的匯兌利益等挹注，貢獻動力-KY 2022年上半年歸屬於母公司稅後純益1.76億元、換算EPS 5.48元，上半年獲利達成率已達去年全年度EPS 6.83元的8成。

16.國內聯貸市場商機不斷，現在中部的有線電視系統商也發起逾百億元聯貸案。據了解，從大台中地區發跡，現為國內第四大的有線電視系統商台灣數位光訊科技集團（台數科），已委託中信銀出任管理銀行，對外籌組聯貸案，目前已知聯貸金額為101.8億元，第一階段將先由中信銀、土銀、富邦銀包銷。

17.良維（6290）專注高毛利產品，帶動第二季營運不淡，稅後純益1.75億元、年增14.4％，每股盈餘1.18元，獲利連四季穩定成長。展望下半年，公司表示，主要看好三大成長動能，包括電動車、伺服器、美系手機大廠新品，對於下半年營運持審慎樂觀看法。

18.沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco在14日公布，第二季淨利年增90％，高達483.9億美元，金額創2019年在沙國上市以來新高，主要是油價與煉油利潤率等走高帶動，為沙國國庫挹注龐大現金。

19.經聯合國與土耳其調停，俄羅斯與烏克蘭簽署穀物出口協議後已有18艘貨船進出，首艘載運烏國穀物前往土耳其的貨船，1日駛離敖德薩港後13日返回寫下新里程碑，證明協議有效執行，但進出貨船與運輸量仍遠低烏國目標。

20.美國拜登內閣正研議對俄羅斯石油設定價格上限，以打擊俄國收入，對此專家疑質美國和其盟友是否能夠支配產油大國的全球售價，和該項計畫的可行性。

歐美早已禁運俄油，設立價格上限是西方加重對俄國入侵烏克蘭的經濟懲罰。西方正致力削減俄國的賣油收入，同時避免在高通膨時期讓油價躥升。

21.受到近期大陸多地氣溫飆升、綠色家電下鄉政策雙重利多影響，以空調為首的「清涼家電」銷量持續上揚。市場研究機構奧維雲網數據顯示，8月首周，空調業銷售規模整體提升46.9％，其中12個品牌市占率與2021年同期相比提升。

22.儘管愈來愈多在美上市的中概股正計畫退市或另覓上市地點，但依舊無礙機構投資、參與大陸市場發展的步伐。美國與加拿大養老基金公司先後公布的美股持倉組合報告顯示，截至第二季末，仍大舉增持大陸互聯網企業百度、電商拼多多、知識平台知乎等企業。

23.國泰世華銀行7月推出「綠色定期存款專案」已有成效，近期宣布與國內排名第一大、全球第六大航運商長榮海運合作，長榮海運對綠色投資甚為認同，除持續參與各項綠色金融業務，也再次與國泰世華合作，承作達6,000萬美元（約新台幣18億元）的綠色定期存款，為國泰世華推出此專案後承作的最高金額。

長榮海運投入的資金將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一，協力為永續發展貢獻心力。

24.受惠於疫情帶動國內寬頻上網用戶數持續增長，根據NCC最新統計，截至6月底，國內寬頻上網總用戶數突破641萬，其中，有線電視寬頻上網用戶超過209萬，市占突破32％。

25.因俄烏戰爭大秀無人機，加上美國眾議院議長裴洛西訪台，引發台海軍事緊張，兩岸無人機角力戰也粉墨登場。為扶植台灣無人機產業，交通部民航局無人機檢驗辦公室，及交通部無人機科技產業小組辦公室，上周六進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，協助無人機檢驗及產業發展，深化嘉義無人機產業聚落。

26.因第二季疫情增溫衝擊，百貨零售類股包括遠百（2903）、三商（2905）、麗嬰房（2911）、東森國際（2614）等上半年獲利相對年減，惟下半年有周年慶、雙11線上線下消費旺季促銷大檔，加上疫情趨緩與常態化，從7月營收回復到疫情前盛況預估，獲利有望回穩。

B.利空因子：

1.針對台海緊張情勢是否造成資金外流，金融業人士指出，央行外匯存底減少情況可視為重要指標，以1995年至1996年第三次台海危機來看，期間外匯存底累計減少178億美元，這次除7月已減少11.52億美元，若軍演成為常態，第三季外匯存底餘額可能出現近八年首度季減。

2.上市櫃公司第二季財報15日揭曉，成績雖相對亮眼，但法人提醒，除車電、伺服器、網通及蘋概等族群外，多數業者正面臨去化庫存及旺季不季的雙重壓力，不宜輕忽。

3.大陸駭客積極網攻狀態下，財政部轄下八大行庫資安警戒將常態化！財政部12日再度發函各大行庫及各公股事業機構，表示原本13日凌晨結束的資安警戒確定展延到19日，但由原本每三小時通報，改為一天通報兩次，分別在每天上午9點和晚上9點通報。

財政部對旗下八大行庫及各公股事業機構這種與資安相關的全面專案演練、警戒，相當罕見，尤其是近一個多星期以來截止時間「一延再延」，到12日已經是第三次展延，也因此使公股金融圈高度矚目，認為未來該警戒專案可能「常態化」。

4.阿根廷央行升息69.5％打通膨已震驚全球，金融業高層分析，有兩大指標顯示「骨牌效應」已經發生，現在不僅阿根廷，整個新興市場都令全球投資人擔心股債的整體投資風險升高，尤其是債券更為明顯。

5.大陸各地連日高溫，截至14日官方已連續25天公布高溫預警，而且短期還未有降溫跡象。高溫帶動用電大增，多地雖已啟動有序供電，但是在燃煤發電需求增加下，煤價自第二季以來仍呈現淡季不淡、居高不下的情況。

6.亞洲央行為對峙美、英快速升息，印尼除外的經濟體全面跟進，也同時對抗通膨，外銀經濟研究團隊提醒，此舉實際上已造成亞洲地區的金融狀況緊縮，特別是台灣和韓國的緊縮情形最為嚴重，不利於經濟增長前景。

主計總處12日下修今年經濟成長率至3.76％，外商銀行經濟研究部門自7月底即陸續下修2022年台灣GDP成長率預測，星展銀行自3.8％調整至3.4％，花旗集團從3.8％下修至3.4％，法國外貿銀行則從4.2％下調至3.4％，減少0.8個百分點，動作最大。

7.PC品牌廠及代工廠接連對PC產業釋出短期市況前景不佳的共識，今年下半年需求承受壓力，整體市況及產業調整期至少得到明年上半年，明年下半年才可望逐步回復常態。

儘管PC消費市況向下修正，原本就在各業者的預期內，但俄烏戰事的爆發及戰爭期的拉長，則是大大的出乎產業界預料，尤因這波戰事的影響持續發酵、擴大並加速通膨高升，加上各國接連祭出更強硬的大幅升息措施，對已走低的消費信心加重打擊，都使得這一回的PC市場供需反轉出現得又快又猛。

華碩不諱言其在第二季底再進一步升高、並持續位於2,000億元以上高峰的庫存水位，是現在須承擔的短期風險。 （閱讀全文）

8.通膨、升息與庫存消化，已對房地產新屋銷售、建材裝修終端消費力道降低產生影響，因下單趨緩與進行庫存調整，國內台玻（1802）、中釉（1809）、桓鼎-KY（5543）等建材廠，以及內裝修產品為主力產品的美喆-KY（8466）、科定（6655）等業者，下半年營運帶來諸多挑戰。

主要以兩岸市場為主的平板玻璃大廠台玻，因大陸、台灣房地產市場景氣進入調整期，今年7月合併營收37.41億元，是近半年來單月低點。

9.神基投資控股（3005）在擺脫中國封控停工影響後，5、6月加速趕單出貨，維穩第二季營收達74.86億元，拉抬上半年累計營收達150.43億元，同站歷年同期新高。惟因該季認列專利訴訟損失，加上去年第二季有處分廠辦利益加持，致今年上半年獲利年減7成，稅後每股純益（EPS）縮水至1.3元。

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