財報超預期 玉晶光目標價喊上630元

光學族群二哥玉晶光第二季財報大幅超越市場預期，且正進入蘋果新iPhone傳統旺季，在業績優異、前景想像空間大的挹注下，摩根大通、瑞銀證券雙雙將推測合理股價升至550元，摩根士丹利證券更賦予630元高檔預期，股價新共識儼然成形。



光學族群自股王大立光法說會釋出第二季毛利率驚喜，加上傳統旺季效應期待感，吸引大和資本、里昂證券升評，股價穩在2,000元之上後，光學雙雄討論熱度開始發酵。隨二哥玉晶光最新財報毛利率、每股純益大幅突破市場預期，與大立光相呼應，股價補漲期待感自然水漲船高。



瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉研判，玉晶光第二季優異的毛利率化解市場疑慮，股價將會正面反應。



摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，玉晶光第二季毛利率37.4％、單季每股稅後純益3.3元，全部遠遠超越市場預期的30.6％與1.8元，毛利率的好氣色推敲是來自產品組合優化，擁有更多的智慧機與虛擬實境（VR）專案，加上生產效率提升與新台幣貶值所驅動。放眼第三季，楊維倫高度看好，受惠iPhone拉貨動能與VR貢獻度提升，玉晶光第三季營收將刷新有史以來的新高紀錄，如此強悍的營收動能，正好印證了因良率提升，玉晶光持續獲得新專案與更多市占。



陳星嘉進一步說明，玉晶光下半年毛利率可望較上半年更上層樓，理由在於蘋果進入新品季節性放量循環，有助玉晶光營收規模走高，而且玉晶光持續在iPhone鏡頭拉高市占率；更重要的是，玉晶光不僅提升在iPhone鏡頭市占，尤其鎖定iPhone 14系列中高毛利望遠鏡頭，此外，還有Meta高毛利的VR產品放量，一齊加持玉晶光優化產品組合。



根據樂觀派外資對玉晶光所做財務預期顯示，玉晶光今年每股純益上看23.56元，步出去年20.53元的谷底，2023年更加速前進，每股純益飆上30.41元、大賺超過三個股本。