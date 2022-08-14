新iPhone題材 挺台股衝萬六

美國CPI、MSCI季度調整、財報季變數暫告段落，台股進入不確定因素空窗期，蘋果新iPhone題材正式接掌台股多頭大旗，指數短線站穩「萬五」大關後，搭配美股彈升氣勢如虹，本季瞄準榮耀回歸「萬六」關卡。



回顧國安基金於7月12日晚間宣布進場，迄今約一個月左右時間，加權指數從13,950點，反攻至15,288點，波段漲幅將近1成。外資圈人士說，國際股市與台股攜手頂過逆風後，預料市場獲得喘息空間，後續焦點以蘋果拉貨旺季最吸睛。



綜觀內外資大型研究機構對iPhone 14系列下半年出貨量預估，不難發現以樂觀為主要論調，最正面的高盛證券才將iPhone 14系列下半年出貨量預期由9,000萬支，調升到9,500萬支，接著是瑞銀證券估計的9,200萬支、海通國際證券估計為9,000萬支，中信投顧就供應鏈觀察，研判iPhone 14新機初期備貨量9,000萬支目標不變，與2021年的iPhone 13系列首波備貨量相當，顯示管理層對iPhone 14系列銷售深具信心，也凸顯9,000萬支為內外資樂觀共識。



對應至供應鏈，海通國際證券電子研究主管蒲得宇最看好台廠有二，首先，玉晶光看來沒有丟失訂單的疑慮，又掌握iPhone 14鏡頭升級商機，且在混合實境（MR）裝置Pancake鏡頭中壟斷市占（lion’s share）；其次，蘋果M3晶片可望於年底量產，有助台積電先填補部分英特爾外包GPU延遲的缺口。此外，統一投顧基於蘋果下半年展望佳，建議可逢低布局的蘋果供應鏈還包含：欣興、台光電、臻鼎-KY、華通、GIS-KY、瑞儀等。



不過，市場上並非對新iPhone下半年出貨全面樂觀。5月時曾警告投資人留意資料中心下滑風險、成功預料庫存修正的富邦投顧科技產業分析師廖顯毅最新提醒，新iPhone在所屬年度銷量達9,000萬支的只有2015年iPhone 6S、2021年的iPhone 13二款，言下之意，9,000萬支屬於相對高標成績，認為iPhone 14系列下半年出貨量僅約8,000萬支。