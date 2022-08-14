上市櫃最強H1 獲利拚2.2兆

上市櫃公司第二季財報15日揭曉，法人表示，總計上半年稅後純益將挑戰2.2兆元大關，不但超越去年2.03兆元，亦將挑戰歷史同期新高。其中，台積電、長榮、陽明、萬海及聯發科名列獲利前五強，合計上半年大賺8,990億元，占全體上市櫃公司獲利的四成，堪稱台股最佳印鈔機。



受大陸華東封城影響，業者第二季超額拉貨，打破台股「五窮六絕」魔咒，目前逾1,500家公司（加計15家金控股）已大賺近2.15兆元，獲利亮眼；然法人提醒，除車電、伺服器、網通及蘋概等族群外，多數業者正面臨去化庫存及旺季不季的雙重壓力。



根據統計，台股上半年稅後純益仍由台積電以4,397億元奪冠，此外，長榮、陽明、萬海及聯發科獲利達686億～2,036億元，鴻海、聯電、台塑三寶（台塑、台塑化、南亞）以293億～627億元擠進獲利前十強。每股稅後後純（EPS）王由大立光78.36元奪下，譜瑞-KY 43.42元、聯發科43.21元暫時擠進前三強。



第一金證董事長陳奕光表示，上市櫃第二季稅後純益亮眼，單季上看1.05兆元，上半年獲利上看2.1兆～2.2兆元水準，將再創史上同期新高，但要提防全球海運業運價拉回及NB/PC砍單的壓力，第三季營運趨保守。不過 他也強調，台股已先行反應全球通膨的壓力，下檔空間有限。



統一投顧董事長黎方國表示，美、台11月間都有重要選舉（美國期中選舉、國內六都及縣市長選舉），美、台可望持續端出政策作多方案，台股還有國安基金撐腰，研判本周指數過季線15,322點、第三季底突破萬六、年底挑戰萬八，但現階段審慎選股，留意蘋果供應鏈（含晶圓代工、PCB、光學鏡頭）、網通及伺服器、電動車、汽車零組件股等。



華南投顧董事長儲祥生表示，美股指數已彈上半年線，台股還待克服季線呈相對弱勢，主要是台股科技股中PC、NB及非蘋手機等相關產業需求減弱影響業績，估計PC、NB以及非蘋手機等廠商，從之前第三季旺季的季成長10％，轉為季減20％；但以面板產業去年底高峰下滑，面板雙虎上半年虧損，股價逆勢抗跌，主要是大盤指數及大部分個股都經歷過波段大幅度修正，短線指數站穩萬五的趨堅格局，可選擇IC設計、IP矽智財、電動車等類股。