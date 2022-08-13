網通族群 台股當紅炸子雞

消費性電子需求疲弱之際，網通成為下半年少數沒有烏雲的科技產業，包括啟碁、智邦、中磊等12檔網通概念股，7月營收繳出成長佳績，上半年獲利數字同樣亮眼。法人表示，隨5G基礎建設加速布建，網通相關供應鏈第三季營運前景看好，為近期台股盤面當紅炸子雞。

進入5G世代，各國政府與電信業者，均在追求提升網速及固網設備升級。據研究機構預測，2022～2029年光纖到府的市場規模年均複合成長率（CAGR）達14.7％，網通相關供應鏈將因此受惠，特別是隨手機、筆電、電視等終端產品需求下修，晶片廠釋出更多產能，支應網通客戶，法人認為，2023年訂單滿足率將較2022年顯著成長。

國票投顧報告指出，網通設備升級和對網速需求的增加，帶動網通設備廠出貨量增加，推升營運動能，且網通廠營收多由電信營運商直接貢獻，營運情況不易受景氣下修影響。

網通族群受惠剛性需求，前景無虞，加上零組件舒緩、出貨順暢，7月單月營收續繳佳績，更重要的是，上半年獲利成績也同樣出色，包括啟碁、智邦、中磊、明泰、神準、仲琦、萬泰科、光聖、波若威、宇智、昇達科、台林等，7月單月及今年來累積營收皆呈年增，上半年每股盈餘（EPS）也成長力十足。

其中，啟碁、中磊、神準7月營收創新高；波若威、仲琦、統新、光聖、中磊、神準、宇智、萬泰科等，則是EPS較去年同期倍增，以波若威、仲琦暴增25倍、11倍最驚人。

5G、WiFi搭配低軌道衛星，萬物聯網指日可待，也使供應鏈長期營運看好。以啟碁為例，據凱基投顧報告指出，部分訂單能見度已達2023年第三季。

此外，法人指出，因5G訊號穿透性較差，除了建置數量將較4G多，也需要5G CPE（客戶終端設備，Customer Premise Equipment）來克服傳輸距離短問題，且在建置成本相對高的偏遠低區，是更為重要的最後一哩路，5G FWA（固定無限存取網路）就是電信營運商秘密武器，包括啟碁、中磊等已切入供應鏈。

5G FWA用戶大增 台廠乘勢起飛

5G基礎建設如火如荼，5G FWA（固定無限存取網路）因毋須挖馬路、鋪設光纖，就能傳遞訊號，建設成本相對低，成為未來固網的最後一哩路，是美國電信巨頭Verizon等的秘密武器，也使與FWA高度相關的台灣供應鏈，乘勢起飛。

法人表示，FWA如同一個大型的無線網路分享器，能以固網形式提供寬頻連線服務。因能善用5G既有的基礎設施，布局更快且成本更低，突破光纖這類有線網路的地理限制，因此特別適用於偏遠或人口較不密集的鄉村地區。據美國電信巨頭Verizon第一季財報顯示，5G FWA的用戶第一季年增10.4倍，總用戶已高達1,000多萬戶，並預估2025年底就可達5,000萬戶，成長高達約4倍。另有包括AT&T、T-mobile等也陸續加入戰局。市調單位預估，2020～2026年5G FWA連網的年複合成長率將接近88％。

永豐投顧報告指出，美國主要5G FWA服務商的設備皆為台廠主要供應，成為相關台廠今年營收主要成長動能。統一投顧董事長黎方國也表示，主要電信運營商因加緊開通5G FWA，相關設備進入出貨成長期，今年貢獻供應商5％～10％營收，營收比重在明年更有機會突破10％。