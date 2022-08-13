ETF存股新秀 主打股息、價差兩頭賺

「存股」成為投資新顯學，起初波動小的金融股，投資人常以其為標的坐收現金流，經逐漸演進，具備「高息、低波動」特質的ETF，規模大幅成長，主要投信均當作發展市場的重點產品，搭配調整配息方式到每季甚至雙月一次，更受市場歡迎，業者並主動挑選所發行ETF中，適合作為存股標的的自家「存股新秀」，以坐收現金流兼賺資本利得為訴求，成為目前理財市場最熱門商品。

國內第一檔高股息ETF─元大高股息10日當天的規模，突破了1,400億元關卡來到1,408億元，再創新高，反映當前市場對此類型商品的偏好，元大投信乘勝追擊，另一檔─台灣高息低波的配息率逾7％，配合存股族需求，特別將該ETF由「年配息」改為「季配息」，引起市場矚目。元大投信強調，該檔ETF將在9月除息，現在進場的投資人，今年內可參加9月和12月兩次除息。

與此同時，去年配息率逾6％的國泰永續高股息、復華FH富時高息低波兩檔ETF，也是目前市場上的當紅炸子雞，規模持續增加。

永豐投信表示，為了讓投資人可以及時拿到息值，愈來愈多投信採更密集配息機制。以永豐台灣ESG為例，即採季配息，去年年化配息率為5.25％；永豐優息存股採雙月配息機制，殖利率也有5％水準，預計10月首配。這兩檔ETF或鎖定永續營運、優質股息標的，或投資在企業營運體質穩定、配息穩定，適合投資存股。

凱基投信同樣認為，高股息ETF適合作為存股標的，凱基金台灣優選高股息30ETF目前折價0.7166％，投資人可參考逢低搶便宜。

除了股票ETF之外，統一投信和群益投信則表示，保守型投資人存股還可用美債、金融債及中國債ETF等工具。統一美債10年Aa-A ETF經理人張浩宸表示，面對景氣衰退，美國A級債是成熟國家投資等級債中的高評級債券，比一般信用債更具抵禦風險能力，避險效果近似公債，收益又比公債高出許多，即使在經濟成長下滑時期，違約率極低，加上季配息的特性，投資人每季均有穩定現金流來源。

復華投信的FH富時不動產去年配息5.48％，採季配方式，吸引不少存股族的目光。富邦投信表示，REITs是市場上少見的另類資產，特別在進入高通膨時代，即使富邦入息REITs今年發行，仍適合投資人將其納入資產配置的存股新選擇。